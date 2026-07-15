IA et semaine de 32h : le tempo responsable du label Baco Music

L'innovation est souvent une question de timing. Pour Baco Music, label de musique indépendant et maison d'artistes à 360°, la fin d’'année 2025 a marqué la convergence de deux transformations majeures. Au moment même où la société s'engageait dans une expérimentation sociale audacieuse – le passage expérimental à la semaine de 32 heures –, elle lançait un diagnostic sur les apports de l’intelligence artificielle via Atecna. Loin d’être une coïncidence, cette simultanéité a été une opportunité stratégique : utiliser l'IA non pas comme une fin en soi, mais comme le catalyseur de réussite d’un nouveau modèle de travail, plus respectueux de l'équilibre de vie et centré sur la valeur humaine.

Le défi : orchestrer un écosystème à 360°

Avec un peu plus d’une trentaine de salariés, Baco Music est un écosystème complet qui accompagne les artistes sur toute la chaîne de valeur : studio d'enregistrement, production de disques, organisation de tournées, édition des œuvres, et distribution physique comme digitale. Cette structure intégrée est une force, mais elle génère une complexité opérationnelle considérable. L'enjeu principal était d'uniformiser les pratiques entre les différents pôles pour fluidifier la collaboration sachant également que la société est présente sur 4 sites physiques différents en France (Bordeaux, Guiclan, Paris, Les Montils) ce qui oblige à trouver des moyens de travailler de manière efficiente malgré la distance.

Le passage expérimental à 32 heures agit comme un révélateur : pour travailler moins, il faut travailler mieux. L'objectif est devenu limpide : identifier les tâches chronophages, à faible valeur ajoutée, qui freinent les équipes, et les automatiser. La philosophie est claire : "utiliser le cerveau des gens pour réfléchir, plutôt que pour exécuter des tâches répétitives". Une approche pragmatique : augmenter l'intelligence de l'existant L'intervention d'Atecna ne visait pas à parachuter une technologie de rupture, mais à s'intégrer dans l'environnement de travail de Baco Music pour l'optimiser de l'intérieur.

Plutôt que de créer un outil de plus, la stratégie a été d'augmenter l'intelligence de leur système nerveux central : la plateforme collaborative Notion. La méthodologie s'est déroulée en plusieurs temps.

Acculturation et identification

La première étape a consisté à former les équipes à l'IA générative pour leur permettre de s'en emparer. Lors d'ateliers collaboratifs, nous avons cartographié les processus et mis en lumière les "irritants" du quotidien. Deux points de friction majeurs ont émergé. D'abord, le suivi des tournées : avec près de 300 concerts par an, le suivi des ventes de billets était une tâche manuelle, fastidieuse et cruciale pour les équipes. Ensuite, la création de contenus, car la production de visuels pour les réseaux et la communication était une charge récurrente pour les graphistes et les community managers.

Développement de solutions sur-mesure dans Notion

Forts de ce diagnostic, Baco et Atecna co-construisent des solutions directement intégrées à leur outil. Le cas d'usage le plus emblématique est celui du booking. Atecna développe en ce moment un système d'automatisation qui, chaque semaine, enverra des relances aux organisateurs de concerts via un formulaire pré-rempli. Une fois les données de billetterie saisies, elles sont automatiquement collectées, triées et intégrées dans la base de données Notion du label. Le suivi, autrefois manuel et source d'erreurs, va devenir un flux de données fiable et automatisé.

Architecture de l'information pour l'avenir

Au-delà de ces automatisations, le véritable enjeu est d'architecturer Notion pour en faire un outil de gestion de projet à 360°, capable de briser les silos. L'objectif, qui constitue la prochaine étape du projet, est de créer des modèles de projets intelligents. Par exemple, la création d'une nouvelle tâche "Tournage de clip" dans Notion déclenchera automatiquement la génération de toutes les sous-tâches associées (repérages, tournage, post-production, plan de communication...), qui seront ensuite affectées aux personnes et aux pôles concernés, avec un tableau de bord personnalisé pour chacun.

Un modèle social et économique viabilisé par la technologie

Les gains sont concrets, parfois immédiats mais somme toute chronophages à mettre en place, car ils questionnent des habitudes de travail et nécessitent l’implication de l’ensemble des salariés de Baco Music. Ce projet prouve que l'expérimentation de la semaine de 32 heures combinée à un questionnement de leurs habitudes de travail semble la meilleure solution pour passer de la phase d’expérimentation à celle de pérennisation. En optimisant les processus grâce à une IA "invisible" et parfaitement intégrée, Baco Music renforce son efficacité opérationnelle tout en consolidant son modèle social au prix d’un engagement quotidien collectif fort sur l’année 2026 pour parvenir au résultat escompté.