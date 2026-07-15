La commission d'enquête de l'Assemblée nationale réclame un « zéro Microsoft » 

Après six mois d'enquête, l'Assemblée nationale dresse un constat sévère sur la dépendance numérique française et propose un zéro Microsoft dans les écoles, des golden shares et un moratoire sur les data centers.

Six mois d'auditions, un rapport de plus de 400 pages et un message sans détour : la France reste massivement dépendante des géants américains du numérique, une dépendance devenue un risque géopolitique de premier plan. Réunie ce mercredi en salle de presse à l'Assemblée nationale, la commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique a présenté ses conclusions. Son président, le député Modem Philippe Latombe, et sa rapporteure, Cyrielle Chatelain (présidente du groupe Écologiste et Social et députée de l’Isère), ont salué des travaux "transpartisans", créés en décembre 2025 via le droit de tirage du groupe Écologiste et Social. Pour la rapporteure, "le sujet a changé de nature sous la présidence de Donald Trump", qui a fait du numérique "une arme" contre ses opposants. Elle cite le juge Nicolas Guillou, de la Cour pénale internationale, auditionné après s'être retrouvé banni des outils numériques américains. Un scénario qui pourrait toucher demain des parlementaires ou des responsables européens chargés d'appliquer le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA). L'affaiblissement des compétences numériques interne en question Sur le fond, la commission documente une dépendance massive et quasi généralisée. Sur les 50 premiers fournisseurs de logiciels de l'UGAP, la centrale d'achat public, les acteurs américains représentent près de 80 % des achats, un constat que le Cigref confirme pour le secteur privé. Trois éditeurs concentrent l'essentiel de la dépendance : Microsoft, VMware et Oracle. Les achats publics de logiciels extra-européens représenteraient a minima 1,5 milliard d'euros par an, dont un milliard pourrait dès aujourd'hui être réorienté vers l'open source. Microsoft seul a coûté 115 millions d'euros en 2025 sur le périmètre étudié, un montant en hausse. Le rapport relie cette dépendance à l'affaiblissement des compétences numériques internes. Le graphique ci-dessous, extrait du dossier de presse, montre la corrélation entre taux d'externalisation et dépendance : les ministères sociaux et celui de la Justice, qui externalisent le plus, sont aussi les plus dépendants, quand la gendarmerie, passée sous Linux dès les années 2000, affiche une dépendance quasi nulle. Au ministère de la Justice, la direction du numérique compte 666 ETP dont seulement 20 développeurs, pour 200 millions d'euros de prestations externes par an — l'équivalent de 1 500 ETP. Recourir à des prestataires coûte 20 % plus cher qu'employer des agents publics aux mêmes compétences.

Source : réponses écrites aux questionnaires de la rapporteure.

Près de 60 000 demandes de divulations statisfaites La commission a obtenu des données inédites sur les demandes d'accès américaines aux données européennes. Au second semestre 2025, Microsoft a reçu 5 587 demandes de divulgation pour l'ensemble de ses clients dans le monde et y a donné une suite favorable dans 75 % des cas. Avec, pour deux entreprises européennes, la transmission du contenu lui-même, et non de simples métadonnées, au titre du Cloud Act. Google a reçu 60 000 demandes, satisfaites à 89 %. Ces chiffres resteraient très en deçà de la réalité, faute de visibilité sur les requêtes FISA et « National Security Letters ». La rapporteure appelle à faire évaluer par un comité d'économistes l'impact d'un kill switch que Washington pourrait actionner sur les services numériques fournis à l'UE.

Le lobbying des Gafam est chiffré à 35 millions d'euros en 2025, avec 210 lobbyistes et 265 rendez-vous obtenus auprès de la Commission européenne (plus d'un par jour ouvré !), qui auraient directement inspiré les mesures d'affaiblissement du RGPD de l'omnibus numérique

Autre volet : la faible contribution économique des Gafam. Leur valeur ajoutée générée en France ne représente que 9 % à 28 % de leur chiffre d'affaires local, contre 42 % en moyenne pour les plateformes et le cloud, et 49 % pour le logiciel. Leur imposition reste marginale : l'IS acquitté représente 0,7 % du chiffre d'affaires pour le cloud, 1 % pour les plateformes, 2 % pour le logiciel américain. La taxe sur les services numériques, qui a rapporté 542 millions d'euros en 2025, est jugée « absolument essentielle ». Côté régulation, sur 3,5 milliards d'euros d'amendes RGPD prononcées par l'Irlande entre 2020 et 2024, seuls 0,6 % ont été recouvrés. Le lobbying des Gafam est chiffré à 35 millions d'euros en 2025, avec 210 lobbyistes et 265 rendez-vous obtenus auprès de la Commission européenne (plus d'un par jour ouvré !), qui auraient directement inspiré les mesures d'affaiblissement du RGPD de l'omnibus numérique. À celles et ceux qui aur aient un doute sur l’importance de réglementer, Cyrielle Chatelain répond “qu’investir un tel montant pour faire pression sur l’Europe prouve justement que c'est indispensable”. Dernier chapitre : les data centers, dont le déploiement « chaotique » profite aux hyperscalers. Sur les 15 gigawatts (24 % de la puissance du parc nucléaire français) déjà réservés pour ces projets , à peine 1,3 à 1,4 GW sont développés par des acteurs européens. Dans la task force gouvernementale lancée après le sommet de l'IA, 51 % des 57 entreprises accompagnées sont extra-européennes.

Le député de Vendée (Dem), Philippe Latombe, président de la commission, s'est réjoui d'avoir pu finir les auditions avec les deux ministres en charge du sujet Stéphane Bellec / Alliancy

Des propositions fortes : open source, golden shares et moratoire... La commission articule ses propositions autour de cinq axes. D'abord, faire de l'open source le pilier de la commande publique : marchés publics d'État 100 % open source dès 2030, crédit d'impôt open source pour les PME, fondation "France Libre Open Source" et fonds dédié aux briques logicielles libres. La gendarmerie (534 millions d'euros économisés depuis 2004) et la DGFIP (10 millions par an) sont citées en modèles. Sur la santé, la commission propose de faire évoluer la certification HDS pour y intégrer un critère de souveraineté — capital majoritairement européen, implantation et exploitation en France —, sans imposer le référentiel SecNumCloud, jugé trop coûteux. Aujourd'hui, un acteur comme Doctolib peut légalement héberger des données de santé chez AWS.

“Un data center localisé en France n'offre aucune garantie de souveraineté si l'opérateur reste soumis au droit américain et crée très peu d'emplois (environ 2,5 ETP pour 1 000 m², selon AWS)” — Cyrielle Chatelain, rapporteure de la Commission d'enquête, présidente du groupe Écologiste et Social (ECoS) et députée de l’Isère)