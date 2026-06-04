Industrie : comment Fieldbox fait dialoguer enjeux métiers terrain, données, et systèmes IT

Il y a quelques semaines, j’ai eu l’occasion d’échanger avec Maxime Barrois, directeur des ventes chez Fieldbox, qui était présent lors d’un évènement que j’ai pu décrypter dans ma précédente chronique : Dataquitaine. Depuis plus de dix ans, son entreprise accompagne usines, opérateurs et groupes industriels dans l’exploitation de leurs données pour améliorer leur performance opérationnelle. Son approche est intéressante : en voici un rapide portrait.

Une mission claire : transformer la donnée industrielle en performance durable

Fieldbox conçoit et déploie des solutions digitales et IA sur mesure dans des environnements industriels complexes. L’entreprise est reconnue pour sa capacité à adresser des problématiques très opérationnelles : maintenance prédictive, détection d’anomalies en temps réel, optimisation des procédés industriels, valorisation et exploitation avancée des données issues d’équipements existants.

En particulier, Fieldbox souhaite se distinguer par sa capacité à relier trois univers qui, dans l’industrie, dialoguent rarement naturellement : les enjeux métiers terrain, les données, et les systèmes IT. Grâce à des équipes pluridisciplinaires – product owner data, data scientists, ingénieurs industriels, architectes, développeurs – l’entreprise dépasse le stade du POC pour déployer des solutions réellement utilisées sur le terrain, robustes et génératrices de résultats mesurables. « Notre ambition est claire : faire de la donnée industrielle un levier de performance durable pour nos clients. » m’a résumé Maxime Barrois lors de notre échange.

Souveraineté : une exigence structurante pour l’industrie

Le thème central de Dataquitaine 2026, la souveraineté numérique, résonne particulièrement dans le secteur industriel et Fieldbox observe actuellement chez ses clients une préoccupation croissante autour de la localisation et du contrôle des données sensibles, du choix des infrastructures digitales,et de la maîtrise des modèles d’IA utilisés.

En la matière, l’indépendance de Fieldbox en termes d’éditeurs et de stack technologique lui permet de s'adapter à l'environnement existant de chaque client et proposer des architectures hybrides véritablement maîtrisées. Cette indépendance, combinée à une connaissance approfondie des grands cloud providers, permet de concentrer les enjeux de souveraineté sur les composants critiques, tout en bénéficiant de la puissance du cloud et des modèles IA du marché. In fine, les clients bénéficient d’architectures auditables, sécurisées et évolutives, conciliant souveraineté et performance opérationnelle, adaptées cas par cas selon la sensibilité des données, les contraintes réglementaires, les performances attendues et les arbitrages build vs buy.

Par ailleurs, la certification ISO 27001 de Fieldbox structure une approche rigoureuse de la sécurité de l'information, reflétant l'importance que l'entreprise accorde à la protection des données de ses clients industriels.

Apporter la preuve que l’IA devient opérationnelle

La présence de Fieldbox lors d’un évènement comme Dataquitaine ne doit rien au hasard. Pour l’entreprise, cet évènement constitue chaque année un thermomètre précieux de la maturité de l’écosystème data en France. Ce qui l’a d’ailleurs marqué particulièrement lors de cette édition 2026, c’est le passage à une phase d’exécution. L’effet de mode autour de l’IA laisse place à une exigence de résultats, de robustesse, d’intégration.

Fieldbox le constate aussi à travers les projets présentés cette année, notamment un retour d’expérience en vision par ordinateur avec Hummink, rappelant que la performance ne se limite pas aux modèles, mais dépend fortement de leur intégration dans des environnements physiques contraints. Au‑delà des contenus, Fieldbox souligne donc la qualité des échanges qui fait l’ADN de Dataquitaine : des discussions transparentes, des retours d’expérience sans filtre, loin des discours purement marketing. Pour Maxime Barrois : « À Dataquitaine, ce sont ceux qui ont conçu, déployé et éprouvé les projets qui prennent la parole. Leur capacité à partager ouvertement succès et difficultés est ce qui donne toute sa valeur à l'événement ». Un avis que je partage !