Inria s'allie à Nvidia pour lever les freins à l'adoption industrielle

L'IA open source a ses modèles, ses développeurs et ses plateformes. Reste à convaincre les entreprises de passer à la production. La Fondation Inria a annoncé, le 13 octobre, la constitution d'un groupe de travail consacré à son adoption industrielle, avec Nvidia parmi ses principaux contributeurs. L'initiative fédère déjà Bull, Dassault Systèmes, Hugging Face, Scaleway, Euro-Information, Gradium, le Cigref, Cap Digital et Caisse des Dépôts-EuroCommons. Son objectif est de documenter des cas d'usage, d'identifier les difficultés communes aux entreprises et de dégager des bonnes pratiques pour accélérer les déploiements. Les travaux associeront grands utilisateurs industriels, acteurs publics et développeurs d'IA, avec des conclusions attendues au printemps 2027. Cette démarche intervient alors que la France défend les modèles ouverts comme un levier d'autonomie technologique, sans disposer pour autant d'une vision consolidée de leur appropriation par les acteurs économiques.

L'appropriation, principal verrou

Car la disponibilité d'un modèle ne garantit pas son adoption. "Au-delà de la dynamique de développement, l'enjeu de l'appropriation est le principal verrou de toute stratégie open source", estime Bruno Sportisse, PDG d'Inria et président de sa fondation. Pour les DSI, la disponibilité du code ne résout pas à elle seule les difficultés d'intégration aux systèmes d'information, de maintenance ou de maîtrise des coûts d'exploitation. Le passage de l'expérimentation à la production exige également des compétences internes et une gouvernance adaptée. Autant de problématiques sur lesquelles le groupe de travail entend capitaliser à partir de retours d'expérience concrets. Emmanuel Sardet, président du Cigref, souligne notamment l'importance du passage à l'échelle pour la "maîtrise technologique" et la "performance économique" des grandes organisations. Le choix d'une approche collective doit permettre de confronter les besoins des utilisateurs aux contraintes des fournisseurs, sans présumer de la pertinence de l'open source pour tous les usages.

Nvidia, partenaire et partie prenante

La présence de Nvidia parmi les principaux contributeurs introduit toutefois une tension dans cette ambition d'autonomie. Le groupe américain occupe une position centrale dans les infrastructures de calcul nécessaires à l'entraînement et à l'exécution de nombreux modèles d'IA. Son soutien à l'ouverture logicielle ne signifie donc pas une indépendance vis-à-vis des fournisseurs de matériel et de leurs écosystèmes technologiques. Le groupe de travail rassemble également Bull et Scaleway, positionnés sur les infrastructures, ainsi que Hugging Face, acteur majeur de la diffusion des modèles ouverts. Cette diversité pourrait nourrir les discussions sur l'interopérabilité et la liberté de choix des entreprises. Le rapport attendu au printemps 2027 permettra de mesurer la place accordée aux dépendances matérielles dans cette réflexion sur la souveraineté de l'IA.