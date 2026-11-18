“Le projet de loi Résilience a été adopté en vote solennel à l’Assemblée nationale il y a quelques minutes.” L’annonce du directeur général de l’Anssi, Vincent Strubel, a été saluée par une salve d’applaudissements dans la nef accueillant l’European Cyber Week (ECW). Au Couvent des Jacobins, à Rennes, l’écosystème de la cybersécurité a bien conscience de l’importance de cette transposition de la directive européenne NIS 2. Après cette avant-dernière étape, validée le 17 novembre, restent désormais l’examen de la commission mixte paritaire et, enfin, l’élaboration du texte d’application. “Il sera entièrement entre nos mains et je vous promets que nous n’avons pas l’intention de traîner”, a annoncé Vincent Strubel. Il reviendra ensuite aux entités concernées de se mettre en conformité. Un travail urgent car “la menace n’attend pas”, insiste-t-il. Pour illustrer son propos, il s’est appuyé sur la longue liste des cyberattaques qui ont frappé des organisations françaises ces derniers mois. En tête, le récent piratage des systèmes de refroidissement de supermarchés attribué à l’Iran. De niveau technique “très moyen”, l’incident a été qualifié de “scandaleux” par le vice-amiral d’escadre Arnaud Coustillère, président du Pôle d’excellence cyber, à la tête de l’ECW. De son côté, l’Anssi parle même d’une “hérésie” tant les failles dans les systèmes de cybersécurité des grands groupes de distribution, qui possèdent pourtant les compétences nécessaires, étaient béantes. “Nous avons construit le numérique dans les dividendes de la paix. Il est urgent de corriger ces faiblesses laissées dans l’insouciance de l’époque”, analyse le directeur général de l’Agence.

L’attribution, un signal géopolitique

Si cet incident a permis d’incarner le credo de la cybersécurité, à savoir que la sécurité d’une chaîne s’évalue à la solidité de son maillon le plus faible, il revêt également une signification plus politique, largement commentée lors de l’événement. Historiquement, la France a privilégié une certaine discrétion dans le traitement des cyberattaques. Le 9 novembre, le sabotage des systèmes de refroidissement des réfrigérateurs des supermarchés a pourtant été attribué à l’Iran. “J’y vois un changement de stratégie de l’État, qui a été amorcé avec la création de Viginum”, estime le vice-amiral, interrogé par la rédaction. L’instance a d’abord attribué techniquement des attaques à la Russie. “Nous savons que l’Iran et la Russie ont des accointances. C’est clairement la posture diplomatique de la France qui s’exprime”, poursuit-il. Face à une attaque ciblée à la portée symbolique forte et au climat de peur qu’elle a suscité, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré “ne rien s’interdire” concernant d’éventuelles mesures à l’encontre de l’État iranien. Pas de contre-attaque en vue pour autant. La France peut recourir à tout moyen à sa disposition : diplomatique, légal, policier ou pénal. “Au niveau européen, il y a beaucoup de choses à faire”, souligne Emmanuel Naëgelen, officier général commandant de la cyberdéfense (COMCYBER).

Vers une conflictualité assumée

Cette attribution au caractère presque inédit est une manière pour les nations de s’envoyer des signaux dans un monde marqué par les menaces hybrides. “Quand il y a un missile qui tombe, l’attribution est extrêmement rapide. Dans le cas présent, cela montre une normalisation du combat dans l’espace numérique”, compare le vice-amiral. “Nous sommes dans une confrontation, dans un usage de la force qui va s'accentuer”, conclut-il. Il évoque ici le conflit armé à l’horizon 2029-2030, annoncé par les états-majors occidentaux il y a environ un an. Les différentes instances multiplient les initiatives pour anticiper cette échéance.