Aucun système d'intelligence artificielle (IA) ne pourra servir de base unique à une décision portant sur la notation, la promotion, l'affectation, la rémunération ou la discipline d'un postier. Cette règle figure dans le premier accord consacré à l'IA au sein de La Poste SA, signé le 19 novembre par la direction et par la CFDT, la CGT, FO et la CFE-CGC, SUD-PTT n'ayant pas apposé sa signature. Inscrit dans le plan stratégique “Réussir Ensemble - Ambitions 2031”, le texte fixe les règles d'utilisation des outils d'IA déjà proposés aux postiers, comme La Poste GPT, l'assistant Copilot de Microsoft ou Le Chat de Mistral, en maintenant une supervision humaine sur leurs résultats.

L'accord pose pour principe que l'IA doit éclairer les décisions sans se substituer au jugement, à l'expertise ni à la responsabilité de ses utilisateurs. Les signataires recensent par ailleurs plusieurs risques pour les conditions de travail, parmi lesquels l'accélération du rythme liée à la suppression de tâches jugées simples, la perte d'autonomie et la fragilisation des collectifs.

Un comité réservé aux syndicats signataires

L'accord institue un “Comité IA & dialogue social” réunissant trois représentants de chaque organisation signataire, la direction des ressources humaines ainsi que les responsables de la conformité numérique et de la gouvernance des données. Réuni trois fois la première année puis deux fois en 2028, il observera les usages, partagera une lecture transversale des projets d'IA significatifs et rédigera des documents d'orientation à l'intention du Comité pour une IA de confiance.

Sur l'emploi, l'accord ne comporte aucun engagement chiffré, les parties reconnaissant qu'il n'est “pas possible, à ce stade, d'évaluer de façon fiable” les gains de temps ni leurs effets sur les compétences. Il s'appuie sur les dispositifs de gestion des emplois et des parcours professionnels pour repérer les métiers dont certaines tâches pourraient être automatisées et proposer des formations ou des reconversions. Le temps dégagé par l'IA doit être consacré en priorité à la formation, un effort engagé avec le programme “Objectif IA”, déjà suivi par près de 93 000 postiers selon la direction. Applicable jusqu'au 31 mars 2029, l'accord prévoit une réunion de sa commission de suivi au dernier trimestre 2027.