L'intelligence artificielle pourrait peser sur l'emploi avant même de provoquer des licenciements. Quatre ans après le lancement de ChatGPT, les offres d'emploi décrochent dans les métiers les plus exposés à cette technologie. Une étude publiée le 17 novembre par Coface et l'Observatoire des emplois menacés et émergents (OEM) estime à plus de 100 000 le nombre annuel d'annonces manquantes dans plusieurs familles de professions qualifiées, au regard des tendances de leurs secteurs. Le phénomène apparaît dès le troisième trimestre 2023 et s'accentue depuis. Au troisième trimestre 2026, dix points supplémentaires d'exposition à l'IA sont associés à une évolution des offres inférieure de 12,4 % à celle des métiers moins exposés d'un même secteur, par rapport à leur niveau de 2022. Construit à partir des annonces déposées auprès de France Travail, le nouvel indicateur AI-LERT révèle une divergence persistante, sans établir de lien de causalité direct avec l'adoption de l'IA.

L'informatique et le conseil perdent du terrain

Le ralentissement frappe en priorité les professions intellectuelles et administratives. Dans l'informatique, le conseil, la comptabilité, les ressources humaines ou le droit, les offres d'emploi se situent de 20 à 35 % sous les niveaux attendus au regard de la dynamique de leurs secteurs. La vente et la recherche et développement figurent parmi les activités concernées. À l'inverse, les métiers manuels de l'industrie et de l'artisanat, ainsi que ceux de la santé ou de la sécurité, échappent à cette dégradation notable. Cette fracture rejoint la capacité de l'IA générative à prendre en charge certaines tâches cognitives. Elle ne signifie toutefois pas une substitution systématique des salariés par des outils automatisés. "Les premiers ajustements du marché du travail ne passent pas nécessairement par des licenciements : ils peuvent se produire à bas bruit lorsqu'une entreprise diffère une embauche ou renonce à remplacer un salarié qui part", a expliqué Aurélien Duthoit, économiste sectoriel chez Coface et coauteur de l'étude.

Les salariés expérimentés aussi concernés

Ce tassement des recrutements dépasse les seuls postes juniors, longtemps considérés comme les premiers menacés par l'automatisation. Les offres exigeant plus de quatre années d'expérience accusent un recul relatif de 16 % dans les métiers exposés à l'IA. Celles demandant un à deux ans d'expérience enregistrent même un écart de 19,4 %. Les chercheurs soulignent néanmoins l'absence de différence statistiquement significative entre les catégories d'ancienneté. Le phénomène semble donc traverser l'ensemble des niveaux de qualification plutôt que cibler une génération de travailleurs. Pour les entreprises, cette évolution pourrait traduire une révision des besoins en effectifs, notamment lors des départs. Le signal dépasse aussi les frontières françaises. En Allemagne et en Suède, les chercheurs observent des écarts comparables, respectivement de 10,8 % et 10,2 % pour dix points supplémentaires d'exposition à l'IA. Les professions administratives et informatiques y figurent parmi les plus touchées.

Des embauches différées plutôt que des licenciements

Cette convergence européenne renforce l'hypothèse d'une transformation des recrutements, sans permettre d'en attribuer la responsabilité à l'IA seule. Coface et l'OEM envisagent plusieurs trajectoires pour les prochaines années. Les gains de productivité pourraient favoriser l'émergence de nouveaux emplois et compenser les postes supprimés. Mais leur diffusion pourrait aussi provoquer une érosion durable des effectifs, voire une phase prolongée de destructions avant l'apparition de nouveaux débouchés. "Nos résultats suggèrent que ce mécanisme pourrait déjà être à l'œuvre dans les métiers les plus exposés à l'IA, y compris pour des postes exigeant plusieurs années d'expérience", a précisé Aurélien Duthoit. La répartition des gains de productivité, leur effet sur la demande et les politiques de reconversion pèseront sur cette évolution. Pour l'heure, les annonces de recrutement fournissent un premier signal, bien avant une éventuelle contraction des effectifs.