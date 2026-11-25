Ce que j’apprécie chez Godefroy de Bentzmann, c’est sa liberté de questionner le métier qu’il a contribué à construire. Il s’enthousiasme pour les possibilités ouvertes par l’IA, puis revient sur les difficultés très concrètes qu’elles posent chez Devoteam. Il porte des convictions et laisse les questions ouvertes, y compris celles qui touchent aux fondements de son entreprise.

Au début de notre échange, il me parle du livre qu’il écrit avec son frère Stanislas sur l’intelligence et le travail. Les chapitres les plus prospectifs restent difficiles à achever. « Il y a des zones qui sont complètement dans le brouillard », reconnaît-il. Cette franchise donne le ton. J’avais proposé de prolonger leur tribune sur l’IA souveraine. La conversation nous entraîne vers un sujet plus personnel : comment un fondateur engage-t-il la transformation de son entreprise quand une partie de son métier reste à inventer ?

Retourner au client pour penser la suite

Depuis deux ans, Godefroy s’est davantage réinvesti dans les affaires. Il recherche les échanges avec les clients qui veulent transformer leur activité. Il y confronte sa lecture du marché aux problèmes qu’ils cherchent à résoudre, pour comprendre comment Devoteam peut se positionner et faire évoluer ses partenariats. « Je cherche à comprendre comment notre marché évolue », m’explique-t-il. « Et je le fais à partir de nos clients. »

C'est un retour au terrain qui traduit une ambition. Il imagine un Devoteam davantage tourné vers les métiers, capable de relier une expertise technologique à une connaissance précise des opérations du client. L’IA ouvre de nouvelles possibilités pour réorganiser un processus, exploiter les données ou concevoir autrement un service. Il cherche les partenaires et les compétences qui permettront de leur donner une réalité.

Il accepte aussi de faire évoluer ses convictions. Sa sensibilité à la souveraineté s’est renforcée avec la géopolitique et l’arrivée des agents dans les processus critiques. Les alliances historiques avec les grandes plateformes demeurent ; la recherche de résilience conduit à élargir les options, notamment avec Scaleway. La connaissance des technologies doit aider le client à garder une capacité de choix. Cette ouverture à de nouveaux acteurs s’inscrit dans une direction qu’il résume avec ses mots : « On est opportuniste dans une stratégie. » Le dirigeant observe ce qui émerge, puis cherche ce que cela peut changer pour ses clients.

La confiance pour financer l’incertitude

Quand je l’interroge sur la façon de se distinguer dans le foisonnement des offres IA, Godefroy revient à la relation : « On apprend à marcher avec nos clients. » Sur certains projets, les équipes de Devoteam et celles du client cherchent en effet ensemble. Elles réunissent leurs compétences et testent plusieurs approches ; il évoque même des missions menées selon deux méthodes en parallèle, à la demande du client, pour comparer les résultats. Cette recherche commune le conduit à questionner le modèle de facturation à construire : comment rémunérer le travail d’exploration et répartir le risque quand la réponse se précise au fil du projet ?

La facturation à l’impact suscite chez lui des réserves franches, liées au partage du risque et aux désaccords possibles sur la rémunération. Il cherche un équilibre où le client accepte de financer l’incertitude et où l’ESN peut engager ses experts dans des conditions soutenables. La confiance permet alors de s’accorder sur les moyens, d’assumer les essais et de décider des suites. « Et ça marche que si on a confiance », insiste-t-il.

Choisir ce que Devoteam doit devenir

Cette liberté d’explorer pose une autre question au dirigeant : comment lui donner une place dans une entreprise qui doit continuer à produire et à se développer ? Godefroy décrit une pression sur les volumes. L’IA réduit le temps nécessaire pour réaliser certaines missions, dans un marché déjà ralenti. Dans le même temps, il observe une forte activité en développement : réécriture d’applications, création d’API, reconstruction d’architectures. La technologie rend de nouveaux projets accessibles et déplace les occasions de croissance.

Le choix de la direction à prendre devient déterminant. Il se souvient du repositionnement de Devoteam vers le cloud et la donnée, au début des années 2010. Ce virage avait demandé des choix de compétences et d’activités. Aujourd’hui encore, les clients sollicitent l’entreprise sur ce qu’elle sait déjà faire, tandis qu’il cherche à les engager dans d’autres transformations.

Cette tension semblera familière à beaucoup de dirigeants. Une relation commerciale solide entretient une activité ; elle peut aussi prolonger les habitudes de chacun. Préparer la suite demande de libérer des moyens pour des projets dont le potentiel se précise encore. L’arbitrage porte sur le temps des équipes, les investissements et la place donnée aux nouvelles expertises. Cette rupture, dit-il, « est en train de faire exploser les certitudes ». Il y voit une chance pour des acteurs plus petits et plus spécialisés. La possibilité de voir émerger d’autres réponses nourrit aussi son envie de faire bouger Devoteam.

Former ceux qui feront le métier demain

La discussion sur les équipes donne à ces arbitrages leur dimension humaine. Devoteam a engagé un effort de formation à plusieurs niveaux, qui concerne aussi les fonctions support et le dirigeant. « Et ça, c’est tout le monde, y compris moi, les assistantes, la RH », précise-t-il.

Godefroy décrit également une pyramide des compétences devenue un « losange », avec une place croissante pour les profils expérimentés. Les outils prennent en charge une partie des premières tâches du métier, de la consolidation d’entretiens à la préparation de spécifications. L’apprentissage des jeunes doit donc se réorganiser.

Il défend une progression auprès d’un senior, sur des tâches plus avancées, avec du mentorat et du travail en doublon. Cette approche demande du temps à l’expert et un investissement dans la montée en compétence du jeune. Il en tire une conséquence directe : le financement de cette transmission doit trouver sa place dans le prix des prestations. Après l’incertitude des projets, c’est un autre effort que clients et prestataires doivent apprendre à financer. L’expertise attendue demain se prépare dans les missions d’aujourd’hui. La question engage autant la capacité de l’ESN à organiser la transmission que celle du client à en reconnaître la valeur.

Le service s’outille et le modèle reste ouvert

L’outillage du service progresse déjà chez Devoteam. Godefroy décrit les gains réalisés avec les outils de productivité interne. Son interrogation porte davantage sur le « reuse », cette capacité à redéployer les solutions développées au fil des missions. Il évoque quelque 350 agents « atomiques », des composants combinables que l’entreprise cherche à stabiliser et à réutiliser à plus grande échelle.

Il parle d’un « sujet quasiment existentiel ». La difficulté dépasse le partage des outils. L’ADN de l’ESN reste celui du service, organisé autour des besoins d’un client et de la réalisation d’une mission. Faire vivre ces composants au-delà d’une mission suppose d’organiser leur évolution et leur commercialisation. Godefroy mesure ce qu’une logique d’éditeur demanderait de changer dans cette culture.

« Tout est fait pour mesurer le taux d’utilisation », rappelle-t-il. Un composant peut mobiliser du temps sur une mission, puis en faire gagner sur plusieurs autres. Comment reconnaître cet investissement et la valeur qu’il crée dans un pilotage centré sur l’occupation des équipes ? Le service s’outille, mais Godefroy cherche encore le modèle économique et l’organisation qui permettraient de généraliser ce réemploi.

Au début de notre conversation, à propos de la place de l’humain dans cette nouvelle ère, il avait glissé : « Il nous reste le jugement. » C'est une forte responsabilité, qui consiste à décider dans l’incertitude, à engager les personnes et à préserver la confiance qui permet d’avancer ensemble. Lorsqu’il parle du temps nécessaire pour faire évoluer le modèle et former les jeunes, Godefroy trouve cette formule : « Patiemment, le plus vite possible. » J’y entends un dirigeant qui connaît le temps de l’apprentissage et de la confiance, et qui cherche, dès aujourd’hui, les décisions capables de faire évoluer son entreprise.