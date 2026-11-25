“Si vous ne contrôlez pas les tuyaux, ce sont eux qui vous contrôlent”, a prévenu François Pellegrini, professeur d'informatique à l'université de Bordeaux, lors d'une table ronde du Forum Teratec consacrée à l'indépendance technologique et à la protection des données. La convergence du calcul haute performance, de l'intelligence artificielle (IA) et du quantique renforce la dépendance des infrastructures critiques européennes à des technologies étrangères. “Il n'existe aujourd'hui aucune autre technologie capable de rivaliser avec AMD et Nvidia sur les processeurs graphiques”, a reconnu Bruno Lecointe, vice-président senior chargé du calcul haute performance, de l'IA et du quantique chez Bull. Leur accès pourrait être restreint par une décision politique américaine, indépendamment de la volonté commerciale des fabricants. Une vulnérabilité industrielle à laquelle l'Europe ne peut répondre par une production intégralement locale. “L'objectif est de choisir nos dépendances plutôt que de les subir”, a résumé Christos Datsikas, responsable de programme au sein de l'entreprise commune européenne pour le calcul haute performance (EuroHPC JU). Le supercalculateur exaflopique Alice Recoque en fournit une illustration. Son architecture combine des processeurs américains et européens, des interconnexions développées par Bull et une infrastructure exploitée sous contrôle européen. Une maîtrise opérationnelle à distinguer de l'origine des composants, notamment pour la protection des données.

Le piège de l'hébergement

Un serveur installé en Europe peut rester soumis à des décisions prises hors du continent. « Ce qui compte, c'est de savoir qui peut accéder aux données et en vertu de quelle loi », a insisté Christos Datsikas. Un processeur étranger soulève d'abord un risque d'approvisionnement. Un service exploité par un opérateur soumis à une législation étrangère engage aussi le contrôle des accès et la continuité des opérations. Les flux compliquent encore cette distinction. “Lorsque vous envoyez des données de Paris à Stockholm, rien ne garantit qu'elles ne transiteront pas par Baltimore ou Tokyo”, a illustré François Pellegrini. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) encadre les traitements, mais son application doit composer avec les législations extraterritoriales, dont le Cloud Act américain. L'enjeu se joue également dans l'architecture des systèmes. “Il faut prévoir, à chaque niveau, ce qui se passerait si une dépendance venait à disparaître”, a expliqué Thierry Betmont, directeur technique de Thales Services Numériques. Identifier les flux, les administrateurs et les possibilités d'interruption permet de déterminer les niveaux de contrôle nécessaires. Une infrastructure européenne n'élimine pas les dépendances étrangères. Elle doit permettre de les identifier et d'en limiter les conséquences opérationnelles.

Les logiciels sous inventaires

Le contrôle des infrastructures exige aussi de connaître les composants logiciels utilisés. Le règlement européen sur la cyberrésilience, ou Cyber Resilience Act (CRA), imposera à partir du 11 décembre 2027 aux fabricants concernés d'établir une nomenclature logicielle (Software Bill of Materials, SBOM) recensant au minimum les dépendances directes de leurs produits numériques. Cet inventaire, sans obligation générale de publication, doit faciliter le suivi des vulnérabilités. “Le premier problème n'est pas de réaliser l'audit, mais de déterminer quels logiciels open source auditer”, a souligné Sylvain Mousset, chef du bureau Technologies et Innovation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).