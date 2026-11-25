IA & quantique
L'Europe veut reprendre la main sur ses supercalculateurs sans lâcher Nvidia
Au Forum Teratec, EuroHPC, l'ANSSI et des industriels ont confronté les ambitions européennes de maîtrise des infrastructures critiques. Et ce, malgré la dépendance aux technologies étrangères et la frilosité des acheteurs.
“Si vous ne contrôlez pas les tuyaux, ce sont eux qui vous contrôlent”, a prévenu François Pellegrini, professeur d'informatique à l'université de Bordeaux, lors d'une table ronde du Forum Teratec consacrée à l'indépendance technologique et à la protection des données. La convergence du calcul haute performance, de l'intelligence artificielle (IA) et du quantique renforce la dépendance des infrastructures critiques européennes à des technologies étrangères. “Il n'existe aujourd'hui aucune autre technologie capable de rivaliser avec AMD et Nvidia sur les processeurs graphiques”, a reconnu Bruno Lecointe, vice-président senior chargé du calcul haute performance, de l'IA et du quantique chez Bull. Leur accès pourrait être restreint par une décision politique américaine, indépendamment de la volonté commerciale des fabricants. Une vulnérabilité industrielle à laquelle l'Europe ne peut répondre par une production intégralement locale. “L'objectif est de choisir nos dépendances plutôt que de les subir”, a résumé Christos Datsikas, responsable de programme au sein de l'entreprise commune européenne pour le calcul haute performance (EuroHPC JU). Le supercalculateur exaflopique Alice Recoque en fournit une illustration. Son architecture combine des processeurs américains et européens, des interconnexions développées par Bull et une infrastructure exploitée sous contrôle européen. Une maîtrise opérationnelle à distinguer de l'origine des composants, notamment pour la protection des données.
Le piège de l'hébergement
Un serveur installé en Europe peut rester soumis à des décisions prises hors du continent. « Ce qui compte, c'est de savoir qui peut accéder aux données et en vertu de quelle loi », a insisté Christos Datsikas. Un processeur étranger soulève d'abord un risque d'approvisionnement. Un service exploité par un opérateur soumis à une législation étrangère engage aussi le contrôle des accès et la continuité des opérations. Les flux compliquent encore cette distinction. “Lorsque vous envoyez des données de Paris à Stockholm, rien ne garantit qu'elles ne transiteront pas par Baltimore ou Tokyo”, a illustré François Pellegrini. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) encadre les traitements, mais son application doit composer avec les législations extraterritoriales, dont le Cloud Act américain. L'enjeu se joue également dans l'architecture des systèmes. “Il faut prévoir, à chaque niveau, ce qui se passerait si une dépendance venait à disparaître”, a expliqué Thierry Betmont, directeur technique de Thales Services Numériques. Identifier les flux, les administrateurs et les possibilités d'interruption permet de déterminer les niveaux de contrôle nécessaires. Une infrastructure européenne n'élimine pas les dépendances étrangères. Elle doit permettre de les identifier et d'en limiter les conséquences opérationnelles.
Les logiciels sous inventaires
Le contrôle des infrastructures exige aussi de connaître les composants logiciels utilisés. Le règlement européen sur la cyberrésilience, ou Cyber Resilience Act (CRA), imposera à partir du 11 décembre 2027 aux fabricants concernés d'établir une nomenclature logicielle (Software Bill of Materials, SBOM) recensant au minimum les dépendances directes de leurs produits numériques. Cet inventaire, sans obligation générale de publication, doit faciliter le suivi des vulnérabilités. “Le premier problème n'est pas de réaliser l'audit, mais de déterminer quels logiciels open source auditer”, a souligné Sylvain Mousset, chef du bureau Technologies et Innovation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).
L'agence conduit déjà des audits de logiciels libres et soutient la sécurisation des dépôts de code. La transparence ne dispense cependant pas d'une stratégie économique. “Google a utilisé l'open source très intelligemment pour évincer Microsoft de l'écosystème mobile”, a rappelé François Pellegrini. Avec Android, diffusé gratuitement sous une base open source, Google a facilité l'adoption de son système par les fabricants de smartphones, marginalisé Windows Mobile, tout en monétisant ses services propriétaires. Le logiciel libre peut donc servir à mutualiser les développements comme à conquérir un marché. Sa maîtrise repose sur les capacités d'audit, de maintenance et de contribution, mais aussi sur la viabilité économique des fournisseurs.
Acheter européen, à quel prix ?
Ces fournisseurs ont besoin de débouchés, et la commande publique ne leur réserve pas nécessairement une place. En novembre 2025, Bull a été sélectionné pour un projet de recherche et développement du service météorologique américain, selon Bruno Lecointe. Après plusieurs semaines sans contrat, le constructeur a reçu un refus inattendu. “Nous avons reçu l'information que ce n'était pas une bonne idée d'acheter à un fabricant européen”, a rapporté le représentant de Bull. Il dénonce une asymétrie entre le soutien accordé aux industriels américains et les pratiques d'achat européennes. La question prend une dimension particulière avec les investissements d'EuroHPC dans les supercalculateurs et les infrastructures d'IA.
La fragmentation des marchés nationaux limite les volumes accessibles aux fabricants du continent, tandis que les grands projets européens pourraient leur apporter des commandes et une visibilité industrielle. Mais les exigences de performance et de prix continuent de peser sur les arbitrages. “Nous achèterons européen lorsque les fournisseurs européens seront compétitifs”, a précisé Christos Datsikas. Pour les technologies encore en retrait, EuroHPC entend communiquer ses besoins futurs afin d'orienter les développements. Les industriels doivent ainsi devenir compétitifs pour accéder à des marchés dont les volumes pourraient précisément accélérer leur montée en puissance.
Le DSI face au risque de changer
Les obstacles persistent jusque dans les entreprises disposant d'alternatives technologiques. Les changements contractuels et tarifaires de VMware ont illustré le coût d'une dépendance logicielle installée. Migrer suppose de mobiliser des ingénieurs, de modifier les architectures et de garantir la continuité des services. “Il faut investir dans la formation, dans les ingénieurs et dans les chercheurs”, a défendu Thierry Betmont. Les compétences ne règlent toutefois pas les arbitrages internes. “Si un directeur informatique achète le leader du marché et que cela échoue, il ne sera pas licencié. S'il essaie une nouvelle solution et qu'elle échoue, il le sera”, a lancé François Pellegrini. Le choix d'un fournisseur dominant peut ainsi apparaître moins risqué pour le décideur, même lorsqu'il entretient une dépendance coûteuse pour l'entreprise. En clôture de la table ronde, les participants ont été invités à se prononcer sur une solution européenne de 20 à 30 % moins performante ou plus chère. Peu de mains se sont levées. Le soutien a progressé lorsque l'écart a été ramené sous les 10 %. Dans cette salle réunie pour débattre d'indépendance technologique, la préférence européenne avait elle aussi son seuil de tolérance.