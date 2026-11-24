L’étude cherche aussi à évaluer la part des solutions européennes selon les différents secteurs cyber, pour plus de granularité. Le Campus Cyber et le Cesin ont ainsi repris les catégories de l’institut de recherche américain NIST, à savoir identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer. Et c’est sur cette première catégorie, comprenant l’analyse de risques, la veille, les cartographies et les inventaires, que l’Europe performe le plus. 84 % des répondants attestent utiliser plus de 40 % de solutions européennes en analyse de risques et 65 % d’entre eux déclarent une part de plus de 40% de ces solutions en gouvernance et conformité. “ Cela signifie que l’on n'a pas besoin d'aller chercher des solutions à l'extérieur, nous avons toute la panoplie en magasin” , juge Alain Bouillé.

“Je pensais que la situation était pire que ça” , déclare Alain Bouillé. Le délégué général du Cesin a commenté , à l’occasion d’une conférence de presse, les résultats d’un sondage sur les dépendances cyber . “ L’idée était de faire la première enquête auprès des utilisateurs de solutions cyber qui porte spécifiquement sur la thématique des dépendances” , raconte Joffrey Célestin-Urbain, président du Campus Cyber, qui a travaillé conjointement avec le Cesin. Cette première photographie de l’existant sera renouvelée chaque année afin de mesurer l’évolution de l’écosystème de manière indépendante. Tout d’abord, les deux entités ont interrogé les 192 répondants sur leur souveraineté, et plus précisément sur la présence de cet axe dans leur stratégie numérique. 80 % témoignent d’une prise en compte de l’enjeu, au moins partielle et 79% en font une déclinaison cyber. Conséquence logique, la première étape de cette démarche, c’est-à-dire l’identification des dépendances aux éditeurs américains, garde le même niveau (81%). Cependant, seuls 26 % déclarent disposer d’une cartographie qui identifie pleinement les dépendances liées à la cybersécurité, laissant près de 55% des entreprises interrogées avec une vision partielle de celles-ci. La vigilance des entreprises semble toutefois baisser lorsqu’on se penche sur le suivi de ces dépendances : 30% seulement des répondants indiquent avoir des indicateurs de suivi.

À l’inverse, ce sont sur les parties "Protéger" et “Récupérer” que les dépendances sont les plus fortes, avec respectivement 58% et 55% de répondants qui déclarent utiliser moins de 20% de solutions européennes. Les deux dirigeants ont expliqué ces dépendances massives en pointant la stratégie des géants américains qui pratiquent la vente liée en offrant ou intégrant des briques, de sauvegarde par exemple, dans leurs licences globales.

“Pas de trou dans la raquette”

Globalement, seuls 20% des répondants déclarent avoir plus de 60% de solutions européennes sur l'ensemble des 5 piliers. Une statistique qui n’est pas représentative de la diversité des solutions françaises, selon Alain Bouillé. Le délégué général du Cesin rappelle avoir travaillé l’année précédente avec Hexatrust sur un panorama des solutions de cybersécurité , là-encore séparées en fonction des catégories du NIST. “Il n’y a pas de trou dans la raquette”, martèle-t-il. La catégorie “Protéger” est même la plus peuplée, avec 156 solutions sur 285. Et le cyberpanorama Cesin-Hexatrust identifie 14 solutions sur le créneau “Récupérer”. En ce qui concerne les autres piliers, « Détecter » et « Répondre » comptent chacun plus de 30% de répondants utilisant au moins 40 % de solutions européennes. Les deux dirigeants n’ont pas manqué de souligner l’impact des grands intégrateurs revendant des technologies américaines. L’un de ces chevaux de Troie cité a été Orange, qui opère SentinelOne.

Environ 2,8 milliards d’euros déviés vers les Américains

Des pratiques regrettables, pour les dépendances technologiques qu’elles entraînent, mais pas seulement. L’argent européen fuit vers les éditeurs américains. Alain Bouillé a cherché à estimer ce montant avec un calcul réalisé “sur un coin de table”. Sur un marché français de la cybersécurité évalué à 7,2 milliards d'euros (dont environ 3,6 milliards pour le logiciel), près de 2,88 milliards d'euros par an leur reviennent. Ce montant est aussi le résultat d’un enfermement et d’une hausse des prix de la part de ces éditeurs. Interrogés sur leur niveau de dépendance économique, les répondants la jaugent en moyenne à 69 sur 100. Les autres niveaux de dépendances ont également été calculés.

Les sondés estiment en moyenne leur niveau de dépendance stratégique (résilience et risque de kill switch) à 73 sur 100 tandis que le niveau moyen de dépendance juridique (lois extraterritoriales) est mesuré à 63 sur 100. Enfin, les répondants évaluent leur dépendance technologique, soit l’absence d’alternatives, à 65 sur 100. Alain Bouillé a dénoncé ici un cercle vicieux. Les entreprises n'achètent pas les solutions européennes sous prétexte qu'elles manquent de maturité, privant ainsi les éditeurs locaux des moyens financiers nécessaires pour rattraper les acteurs américains. “C’est un peu le serpent qui se mord la queue”, illustre-t-il.

L'IA, la dépendance de demain

Aux côtés du président du Campus Cyber, le délégué général du Cesin alerte sur la nouvelle dépendance aux fonctionnalités de l’IA. “Nous sommes en train de fabriquer la dépendance de demain”, prévient-il. Joffrey Célestin-Urbain, lui, parle même de “camisole”. “L’agenda de réduction des dépendances technologiques en cybersécurité, d’achat de solutions françaises et autres est contrecarré par l’adoption d'IA, qui aujourd'hui est étrangère”, analyse-t-il. Mais il ne s’agit pas du seul enjeu lié à l’IA. Certains RSSI n’attendent plus l'arrivée de solutions commerciales sur le marché et conçoivent désormais leur propre cyberdéfense, sur mesure, en s'appuyant sur l'IA. Et la filière française est directement impactée. Ces innovations touchent justement les créneaux de services et de gouvernance où la France et l'Europe possédaient une forte part de marché souveraine. En développant ces solutions “maison” avec de l'IA, souvent adossée à des modèles américains, les entreprises remettent directement en cause et font parfois disparaître des pans d'activités qui faisaient la force de l'écosystème cyber européen.