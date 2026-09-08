Le numérique peut-il relancer la croissance française ? 

Décrochage, perte de vitesse ou objectif de retour à la croissance d’avant-crise, les conseillers économiques de l'État se sont laissés gagner par la nostalgie de 2019. Les dernières données de l’Insee et du Conseil national de la productivité (CNP) invitent pourtant à ranger les regrets au placard. La compétitivité française et la croissance retrouvent des couleurs et, surtout, le mythe d’un décrochage continu de la productivité française se révèle inexact. C’est d’ailleurs le premier des cinq messages clés délivrés par le CNP ce 8 septembre, à l’occasion de la sortie de son rapport annuel. Si le retard accumulé n’est pas aussi marqué qu’initialement estimé, il n’est cependant pas entièrement rattrapé. “La productivité apparente du travail est toujours à 0,7 point inférieure par rapport à son niveau 2019”, précise Aymeric Ortmans, chef de projet du Haut-commissariat au Plan et à la Stratégie.

Et le temps presse. Jusqu’ici, la croissance française a été portée par les créations d’emplois. Un moteur qui risque de gripper au fil du vieillissement de la population. “Notre croissance a bénéficié d’une augmentation importante de l’emploi mais cette dynamique ne pourra pas se prolonger sous l’effet du vieillissement démographique”, prévient Clément Beaune, Haut-commissaire au Plan et à la Stratégie. “À mesure que la progression de la population active ralentit, le maintien des gains de productivité devient un enjeu encore plus central”, peut-on lire dans le rapport. Le CNP formule ainsi douze propositions pour relancer la productivité française, articulées autour de trois thèmes : la diffusion de l’innovation en entreprise, l’emploi des seniors face au vieillissement démographique et l’optimisation des dépenses liées au réarmement.

Le pari du numérique

Déjà l’année dernière, le CNP mettait en évidence le rôle central des technologies numériques. En 2025, environ 35% des entreprises non-financières déclaraient utiliser l’IA et le big data après l’European Investment Bank (EIB). En Union européenne, ce taux monte à 46%. Un écart que le CNP souhaiterait compenser rapidement car l’adoption des nouvelles technologies par les entreprises est associée à des niveaux de productivité plus élevés, de 9 points supérieurs en moyenne. Cependant, Gilbert Cette, président du Conseil d’orientation des retraites a tenu à nuancer cette corrélation : “Les révolutions technologiques ont des effets sur la productivité qui sont incertains, dans leur ampleur et sur le moment de leur déclenchement”. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) avaient déjà suscité, dans les années 1990, des attentes considérables. Leur diffusion n’avait pourtant pas produit immédiatement les gains espérés. “La variable clé va être la dotation de l’entreprise en actifs immatériels”, insiste Aymeric Ortmans. Ils regroupent notamment les logiciels, les données, la formation, la recherche, les méthodes de travail et les capacités managériales et permettent de transformer une innovation technique en amélioration concrète de la production.