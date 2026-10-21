Orange frappé par une panne nationale de son réseau mobile, l’origine toujours inconnue

L’opérateur historique traverse une nouvelle journée noire. Orange subit ce mercredi 21 octobre une panne de son réseau mobile à l’échelle nationale, liée à un incident dont l’origine doit encore être identifiée par ses équipes, a indiqué le groupe à l’AFP. "Cet incident perturbe fortement les appels, les SMS et les usages mobiles pour une partie des clients", précise l’entreprise, qui revendiquait quelque 21,6 millions de clients mobiles en France à fin juin.

Une dégradation brutale en fin de matinée

Les premiers signalements de perte de réseau sont remontés vers 11 h 20, de toute la France, chez les abonnés Orange comme chez ceux de Sosh, la marque à bas coût du groupe qui s’appuie sur la même infrastructure. Sur Downdetector, la courbe a grimpé en flèche jusqu’à un pic de près de 12 000 signalements à 11 h 50. L’observatoire DegroupTest a de son côté recensé plus de 2 600 déclarations simultanées. Ces volumes donnent une idée de l’ampleur de l’incident, sans pour autant mesurer précisément le nombre de clients privés de service.

La coupure ne se limite pas aux smartphones. Les box 5G d’Orange, qui tirent leur connexion internet du réseau mobile, sont elles aussi coupées selon Clubic. Des abonnés évoquent également des difficultés sur la fibre et l’ADSL, sans confirmation de l’opérateur. Les effets restent par ailleurs très inégaux sur le territoire : vers 12 h 45, certains clients avaient retrouvé du réseau, mais pas tous, selon le Journal du Geek.

Une communication encore minimale

Orange a reconnu les perturbations sur X en début d’après-midi, assurant que ses équipes étaient "pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais". Auprès de BFM Tech, l’opérateur a évoqué une mobilisation très importante de ses équipes, sans fournir de délai de résolution. En fin d’après-midi, la panne n’était toujours pas résolue, Orange évoquant un incident dont l’origine reste à identifier, sans heure de rétablissement annoncée.

Les concurrents ne sont pas totalement épargnés. Des signalements concernent aussi SFR et Bouygues Telecom, mais dans des proportions bien moindres, et aucun des deux n’a communiqué sur un éventuel lien avec l’incident d’Orange. Un phénomène classique lors des pannes d’ampleur, les reports de trafic et la confusion des usagers gonflant mécaniquement les déclarations chez les autres opérateurs.

Les services d’urgence en vigilance

La question de l’accès aux secours s’est rapidement posée. Le département du Tarn a recommandé, en cas d’appel d’urgence infructueux, de composer le 112 depuis un autre réseau mobile ou une ligne fixe. Les appels Wi-Fi, lorsqu’ils sont activés sur le terminal, et les messageries comme WhatsApp ou FaceTime restent des solutions de repli pour les utilisateurs disposant d’une connexion fixe.

Le sujet est sensible pour Orange, qui garde en mémoire la panne du 2 juin 2021. Ce jour-là, l’acheminement des appels vers les numéros d’urgence avait été interrompu entre 16 h 45 et minuit environ, et l’opérateur avait reconnu que 11 800 appels aux services d’urgence n’avaient pas abouti, soit 11 % des communications. La cause avait alors été attribuée à une défaillance logicielle sur un équipement réseau critique.

Troisième alerte sérieuse de l’année

L’épisode de ce mercredi s’ajoute à une série déjà fournie. Il fait suite aux coupures du 30 janvier et du 29 juin 2026, qualifiées par Orange de dysfonctionnement technique et d’incident technique, sans plus de précision sur leur origine. La panne de juin avait touché la 4G, la 5G, l’itinérance internationale et certains services professionnels. Rien ne permet à ce stade de relier ces incidents entre eux. De même, la concomitance avec l’extinction progressive du réseau 2G, engagée en mars 2026 en métropole et qui concernait les 43 derniers départements à partir du 21 octobre, n’a fait l’objet d’aucun commentaire de l’opérateur.

Au-delà du désagrément pour le grand public, la répétition de ces incidents relance le débat sur la résilience des réseaux mobiles, devenus le socle de nombreux usages professionnels, de la connectivité des terminaux de paiement aux objets connectés industriels. Une question qui pèsera d’autant plus lourd qu’Orange reste un opérateur d’importance vitale, dont l’État détient près d’un quart du capital, et que l’Arcep comme les pouvoirs publics attendront, une fois le service rétabli, des explications circonstanciées.