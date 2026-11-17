D'ici cinq ans, 6 % seulement des employeurs pensent que l'intelligence artificielle (IA) pourra concurrencer l'humain sur le principal métier de leur entreprise, quand 35 % y voient d'abord un copilote qui fait gagner du temps. C'est l'enseignement central de la première étude prospective du nouvel observatoire de France Travail, dévoilée le 17 novembre. L'opérateur a greffé pour l'occasion un volet IA à l'enquête Besoins en main-d'œuvre 2026 et interrogé plus de 16 000 établissements, en métropole comme en outre-mer.“Ce n'est pas forcément le crash avec une destruction énorme de métiers”, a résumé Marc Bouscasse, responsable du département prospective de l'observatoire, pour qui les tâches évolueront bien avant les métiers.

Cette sérénité tient pourtant de l'instantané, car les employeurs raisonnent sur l'IA générative qu'ils manipulent déjà. “Ils n'ont peut-être pas encore envisagé ce que pouvait être l'IA agentique dans trois ou cinq ans”, a-t-il prévenu. Secrétaires, aides-comptables et assistants juridiques figurent déjà parmi les métiers fragilisés et les offres en secrétariat reculent depuis 2023. “L'impact sur les embauches peut être significatif à moyen ou long terme”, a admis Samir Amellal, directeur général adjoint tech de France Travail.

Les TPE à la traîne

Le vrai danger tient moins à la substitution qu'à une diffusion à deux vitesses. Seuls 38 % des employeurs utilisent ou testent aujourd'hui l'IA, une proportion qui grimpe à 71 % dans les établissements de 200 salariés et plus mais retombe à un tiers sous la barre des cinq salariés. “C'est peut-être un chiffre qu'on n'a pas forcément en tête”, a reconnu Marc Bouscasse. À métier et secteur identiques, la probabilité d'y recourir est aussi 30 % plus élevée dans les grandes agglomérations que dans les communes rurales. La formation ne suit pas davantage, puisque seuls 22 % des employeurs utilisateurs ont formé leurs équipes, alors que 70 % attendent d'elles qu'elles maîtrisent l'IA générative. Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, s'est ainsi inquiété de voir les petites structures et les territoires ruraux “rester au bord du chemin.” Pour lui, l'IA ne doit être “ni une menace que l'on subit, ni une promesse que l'on attend.”

L'opérateur, qui a lancé son premier programme d'IA dès 2018, a d'ailleurs tenu à prêcher par l'exemple. “L'IA chez France Travail, c'est une réalité, ce n'est pas un gadget”, a insisté Béatrice Grenade, directrice IA et data. ChatFT fait gagner jusqu'à trois heures par semaine aux conseillers, tandis que MatchFT raccourcit de trois jours et demi le délai de pourvoi des offres. Testé dans six régions, ChatFT Écoute promet même de “supprimer l'ordinateur entre le demandeur d'emploi et le conseiller.” Ces gains sont “systématiquement réinvestis dans la relation humaine”, a-t-elle assuré, l'IA restant “un levier pour mieux faire notre métier et surtout pas pour le remplacer.”