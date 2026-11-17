François Fleutiaux tient à commencer notre entretien par ce qui l’a construit. Une mère écrivaine, qui lui transmet le goût de la lecture et la sensibilité aux mots. Un père professeur de sport, qui lui donne celui de l’effort. Puis le volley-ball, pratiqué jusqu’en première division, avec ses entraînements, ses saisons et ses ambitions partagées. « C’est l’aventure collective qui fait basculer les choses. » me dit-il. Au fil de notre échange, cette conviction va prendre une signification très concrète. Elle touche à la façon de décider, d’organiser les expertises et de préparer ceux qui feront demain la valeur de l’entreprise.

Élargir le regard avant de décider

Lorsque je lui demande ce que l’expérience a changé dans sa manière de diriger, François revient sur une période où il pilotait plusieurs pays au sein d’un grand groupe. Il défendait avec force ce qu’il jugeait juste pour son périmètre. Jusqu’à mesurer les difficultés que ses choix créaient ailleurs dans l’organisation. Il en a tiré un enseignement simple : une décision se juge aussi à ce qu’elle permet aux autres de réussir. Prendre du recul, comprendre leurs objectifs, construire un compromis utile à l’ensemble. Le collectif devient alors une discipline de décision.

Cette leçon éclaire le défi qu’il décrit chez Inetum. Il veut préserver une force historique : des équipes implantées près des clients, une connaissance du terrain, des relations construites dans la durée. À cette proximité doivent s’articuler une compréhension approfondie des secteurs d’activité et des capacités de production nationales ou internationales.

L’enjeu culturel se traduit immédiatement en questions de gestion : où investir ? Qui porte le résultat ? Comment mobiliser une expertise située dans une autre entité ? Pour un DSI, la conséquence est directe. La largeur d’un groupe devient un avantage lorsque les bonnes compétences travaillent effectivement ensemble autour de son problème. La coopération interne fait partie de la qualité de service.

Rendre l’expertise identifiable

C’est sur ce terrain que j’interroge François : lorsqu’un client cherche un spécialiste, pourquoi choisit-il Inetum ? La question porte sur la profondeur d’expertise, bien sûr, mais aussi sur sa lisibilité. Un dirigeant doit pouvoir comprendre rapidement les sujets sur lesquels son partenaire possède une maîtrise particulière, les compétences qu’il engagera et la responsabilité qu’il prendra.

François décrit une entreprise qui associe conseil, apport de compétences, exploitation des systèmes et intégration de solutions. Il distingue quatre directions pour faire évoluer cet ensemble : la cybersécurité, l’autonomie stratégique, l’intelligence artificielle et la donnée.

Tout l’enjeu consiste à traduire ces domaines en réponses précises. Pour les clients, la spécialisation prend son sens dans une situation : sécuriser une transformation, reprendre la maîtrise d’une application, faire évoluer une chaîne logicielle, tirer parti de données jusque-là difficiles à exploiter.

Son analyse de la régie est aussi éclairant : François voit une demande chez des clients publics ou régulés qui souhaitent renforcer leurs propres équipes, retrouver de la liberté dans leurs choix logiciels et développer davantage d’applications qu’ils maîtrisent. L’ESN vient alors apporter l’expertise nécessaire à cette ambition. Le mode de facturation et la valeur du service relèvent de deux questions distinctes. Une prestation au temps passé peut accompagner une transformation stratégique, à condition que les compétences mobilisées permettent au client de franchir une étape.

J’y vois un critère utile pour apprécier une offre : quelle capacité supplémentaire l’entreprise cliente aura-t-elle acquise grâce à cette intervention ? Une expertise se reconnaît aussi à ce qu’elle rend réellement possible.

L’IA oblige à choisir où investir

« Nous, ce qui nous bouscule le plus aujourd’hui, c’est l’IA. » me décrit-il. Je m'y attendais, mais ce dont François parle ici, c'est aussi de son quotidien de dirigeant. Les clients demandent des gains de productivité. Les outils progressent rapidement. Les méthodes de travail et les formations doivent suivre. Dans la maintenance applicative, il décrit des adaptations successives, parfois à six mois d’intervalle. Pendant ce temps, les besoins avancent à des rythmes différents. Certains clients privilégient une adoption progressive. D’autres exigent déjà des collaborateurs fortement formés aux nouveaux outils.

Il faut donc décider quelles compétences développer, quels profils recruter et quelles activités transformer en priorité. Chaque investissement répond à une demande actuelle tout en préparant une demande encore en formation. C’est cette réalité que je trouve bien étayée dans son propos. Une ESN doit financer son évolution au moment même où ses clients discutent le prix des prestations existantes. Le calendrier commercial et celui de la transformation se rencontrent dans chaque arbitrage. Pour les dirigeants d’ESN, cela pose la question du rythme et de la répartition des moyens. Pour les DSI, cela invite à regarder ce que leur partenaire investit réellement dans l’expertise qu’il promet : les outils, la formation, les méthodes et la capacité à faire évoluer le service.

La discussion sur la productivité gagne ainsi à s’élargir. Quels gains sont observés ? Avec quel niveau de qualité ? Quelles compétences deviennent plus importantes ? Ces réponses donnent du contenu à la relation et permettent de distinguer une baisse de prix d’une vraie transformation de la prestation.

Donner une portée industrielle à l’autonomie stratégique

L’autonomie stratégique occupe une place importante dans la lecture du marché de François. Il la relie aux attentes du secteur public et des activités régulées : protéger les données sensibles, maîtriser les choix technologiques, construire des trajectoires d’évolution. Il évoque notamment le choix de partenaires comme OVHcloud et les compétences mobilisées pour accompagner ces projets. Sur l’open source, il privilégie à ce stade l’appui aux démarches des clients, en ajustant les investissements à l’évolution de la demande.

Ce point rejoint une question que nous travaillons chez Alliancy : comment rendre la liberté de choix réellement praticable ? Pour une organisation, adopter une alternative suppose de pouvoir l’intégrer, migrer, former les équipes, exploiter et maintenir. L’intérêt d’une solution dépend aussi de la solidité des services qui l’entourent.

C’est ici que les grandes ESN peuvent apporter une contribution déterminante. Leur capacité à assembler les expertises et à assurer la continuité du service donne une portée industrielle aux choix technologiques. Pour Inetum, ce terrain ouvre une possibilité de différenciation : être reconnu pour sa capacité à transformer une ambition de maîtrise en trajectoire opérationnelle. Il engage aussi une décision de dirigeant : jusqu’où anticiper la demande et investir pour lui permettre de prendre de l’ampleur ?

Investir dans les outils et dans ceux qui les maîtriseront

À la fin de notre échange, je demande à François ce qui réclame aujourd’hui le plus de courage. Après une courte réflexion, il fait référence à deux décisions associées. La première consiste à investir fortement dans l’IA. Il en mesure les conséquences internes : déplacer des ressources, faire évoluer les habitudes, « rendre l’entreprise un peu inconfortable ». La seconde consiste à continuer de recruter des jeunes de moins de vingt-six ans. Il explique chercher à préserver leur place, alors que l’évolution des modes de production pousse à réduire certaines embauches. Il me le dit clairement : « On a besoin de ces jeunes. » Cette réponse donne une portée particulière à son discours sur l’expertise. La spécialisation repose sur des professionnels expérimentés. Elle suppose aussi des parcours qui permettent de le devenir.

Le recrutement et la formation engagent donc bien davantage que les effectifs du prochain exercice. Ils déterminent la capacité de l’entreprise à renouveler ses savoir-faire, à comprendre de nouveaux usages et à répondre aux prochaines attentes de ses clients. François souhaite qu’Inetum soit identifiée pour sa maîtrise technologique, son apport à l’autonomie des organisations et les perspectives offertes à ses collaborateurs. Les choix qu’il décrit permettent de comprendre comment il entend avancer : relier les compétences, engager les investissements et continuer à faire entrer de nouveaux talents.

Je retrouve là l’enseignement de son parcours : regarder les effets d’une décision à une échelle plus large. Celle de l’entreprise, de ses clients, mais aussi des générations qui vont prendre leur place. Les spécialistes que les clients attendront demain se forment dans les missions, les équipes et les responsabilités qu’on leur ouvre aujourd’hui.