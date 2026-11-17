Vous êtes directrice des programmes d’innovation RSE d’Orange. Avec ce prisme particulier, quel regard portez-vous sur les défis des DSI en cette fin d’année 2026 ?

Les enjeux RSE et ESG font désormais partie des décisions des DSI, au même titre que les coûts, la qualité de service et la performance. Une solution ne se juge plus seulement à ce qu’elle permet de faire : il faut aussi prendre en compte les ressources qu’elle mobilise, son impact environnemental et les dépendances qu’elle crée. Ces critères s’imposent sous l’effet de la réglementation, mais aussi des attentes des clients et des partenaires.

L’essor de l’intelligence artificielle rend ces arbitrages plus complexes. Il conduit à revoir les infrastructures réseau et les architectures informatiques, et soulève des questions matérielles, énergétiques et humaines. Il faut également s’assurer que les usages sont sécurisés, conformes au RGPD et suffisamment documentés pour pouvoir en comprendre le fonctionnement et en maîtriser les risques.

La confiance dans la technologie repose moins sur la promesse d’un outil que sur la capacité de l’entreprise à en garder la maîtrise. Cela passe notamment par une gouvernance claire de la donnée : savoir quelles données sont utilisées, à quelles fins, selon quelles règles et sous la responsabilité de qui. Il faut aussi mesurer les conséquences des choix technologiques et les dépendances qu’ils peuvent créer. Le Tech Show Paris permet de confronter ces questions à celles de ses pairs, de repérer les évolutions et de prendre du recul. L’enjeu n’est pas seulement de trouver une solution, mais de mieux cerner le problème auquel elle doit répondre.

À quel point ces DSI font-ils face à un défi de leadership et de transformation aujourd’hui ?

Le rôle du DSI s’est considérablement élargi. Il ne s’agit plus seulement de fournir des outils informatiques ou d’accompagner le passage au cloud et au SaaS. Il faut désormais prendre en compte l’ensemble du cycle de vie du numérique : le choix des équipements, leur réparabilité, leur consommation énergétique et leur fin de vie. À cela s’ajoutent les besoins en énergie et en eau des centres de données, l’évolution des réseaux télécoms et les risques de cybersécurité.

Le DSI ne peut donc plus être uniquement un expert des technologies. Il doit aider l’organisation à faire des choix éclairés, en rapprochant des sujets qui ont longtemps été traités séparément. Cela suppose de travailler avec les métiers, les achats, la sécurité et les équipes RSE, et de rendre les arbitrages compréhensibles : quels bénéfices attend-on, quels risques accepte-t-on, et quelles conséquences le choix aura-t-il dans la durée ?

L’innovation demande aussi de la méthode. Tout ce qui est techniquement possible n’est pas nécessairement utile ou adapté à l’entreprise. Il faut pouvoir expérimenter, mais en sachant ce que l’on cherche à vérifier et à quelles conditions on décidera de poursuivre, d’ajuster ou d’arrêter. Le DSI doit concilier cette capacité d’exploration avec les besoins immédiats de l’entreprise et de ses clients.

Les DSI européens, et français, sont-ils confrontés à une cartographie des risques différente de celle de leurs homologues dans le monde ?

La souveraineté technologique et les dépendances occupent une place croissante dans les réflexions des DSI. Une entreprise qui utilise une technologie non-européenne pour ses visioconférences peut, par exemple, se demander quelles alternatives seraient disponibles et comment organiser une éventuelle transition. Mais le sujet ne se résume pas à choisir un fournisseur européen : il faut aussi tenir compte des usages, des intégrations, des clients et des partenaires.

La dépendance ne se mesure pas seulement à la nationalité d’un fournisseur. Elle peut exposer l’entreprise à des blocages, à des hausses de prix ou à des risques pour ses informations sensibles. Plus une solution est intégrée au système d’information, plus son remplacement peut avoir des conséquences sur l’activité. Le DSI doit donc savoir de quoi l’entreprise dépend, et quelles options elle aurait si le contexte venait à changer.

Les risques climatiques doivent également être intégrés à cette réflexion. Les entreprises doivent se demander ce qui se passerait si un incendie, une inondation ou un autre événement touchait leurs bâtiments ou leurs infrastructures. La résilience ne repose pas uniquement sur la redondance des systèmes : elle suppose d’anticiper plusieurs scénarios et de préparer la continuité des opérations.

Pour le DSI, la difficulté est d’arbitrer entre des priorités concurrentes, légitimes. Faut-il investir dans l’IA et la robotique pour améliorer l’efficacité, ou consacrer davantage de moyens à la réduction des dépendances ? Ces choix sont d’autant plus complexes qu’ils s’inscrivent dans des budgets pluriannuels. Il ne s’agit pas tant de chercher à supprimer tout risque, mais de comprendre ceux que l’entreprise assume de prendre, et de décider en transparence et en connaissance de cause.

À quel point les directions des systèmes d’information sont-elles bousculées dans la gestion de leurs compétences ?

L’IA agentique transforme les modes de travail et pose directement la question des compétences. Certaines tâches de développement ou d’analyse peuvent être automatisées, mais ces agents doivent aussi être supervisés : il faut définir leur périmètre d’action, contrôler leurs résultats et savoir quand une intervention humaine est nécessaire. Cela suppose de faire évoluer les métiers et de développer de nouvelles compétences. Il faut également réfléchir à la formation et à la transmission des savoir-faire. Si certaines tâches qui permettaient d’apprendre disparaissent, d’autres parcours devront permettre aux collaborateurs de développer leur jugement et leur capacité à superviser ces outils. L’automatisation ne supprime pas la responsabilité humaine. Il faut savoir qui définit le cadre d’utilisation, qui contrôle les résultats et qui intervient en cas de problème. Ces questions relèvent à la fois de la gouvernance de la DSI et de celle de l’IA.

Les compétences techniques restent indispensables, mais elles ne suffisent pas. Les responsables doivent aussi savoir organiser la coopération, maintenir la cohésion et accompagner l’évolution des pratiques. Les projets informatiques sont des expériences collectives : ils transforment les façons de travailler et contribuent à la culture de l’organisation. Le gain d’efficacité ne doit pas faire oublier ce qu’il faut préserver en matière de compétences, de transmission et de relations au sein des équipes.

Jusqu’où doivent-ils se remettre en question ?

Les DSI doivent accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Leur rôle est aussi de questionner les choix structurants, d’en mesurer les conséquences et de réévaluer les priorités lorsque le contexte évolue. Anticiper ne signifie pas suivre chaque nouvelle tendance, mais déterminer ce qui répond réellement aux besoins de l’organisation.

C’est particulièrement vrai pour l’IA. Ces outils peuvent produire des erreurs, parfois difficiles à repérer. Il faut donc vérifier leurs résultats, conserver sa capacité de jugement et définir le niveau de contrôle nécessaire selon les usages. La confiance ne peut pas reposer sur le seul fait qu’un outil fonctionne : il faut comprendre ce qu’il fait et savoir qui répond de son utilisation.

Il faut aussi évaluer les conséquences humaines et environnementales des transformations. Une solution peut apporter un bénéfice opérationnel ou environnemental, mais elle peut nécessiter de nouvelles compétences, modifier les pratiques ou créer de nouvelles dépendances. Le DSI doit mettre ces éléments en regard pour que l’innovation soit utile, responsable et adaptée à la réalité de l’entreprise.

Quel conseil très concret donneriez-vous à un DSI qui se rend au Tech Show Paris ?

Je lui conseillerais de venir avec quelques questions en tête : quelle dépendance voulons-nous mieux comprendre ? Quel usage de l’IA mérite d’être exploré ? Quels critères doivent peser dans nos prochains choix technologiques ? Il ne s’agit pas nécessairement de repartir avec une réponse immédiate, mais de trouver des pistes à examiner avec ses équipes.

Il faut aussi prendre le temps d’échanger avec ses confrères et consœurs. Ces discussions permettent de confronter les expériences et de découvrir d’autres façons d’aborder un problème. Elles apportent un éclairage que l’on ne trouve pas dans la seule présentation d’une solution.

Enfin, il faut se laisser surprendre. Un échange ou un stand auquel on ne pensait pas consacrer du temps peut ouvrir une perspective nouvelle. La veille consiste aussi à questionner ses choix et à envisager d’autres options. L’important est ensuite d’évaluer ce que l’on a découvert au regard des besoins de l’entreprise, des bénéfices attendus, des risques et des impacts. C’est en gardant cette curiosité, tout en restant attentif aux risques et aux besoins de son organisation, que l’on peut préparer l’avenir avec confiance.