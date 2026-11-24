Un contrat IT majeur doit être renouvelé. La DSI souhaite préparer une alternative ; les métiers veulent conserver leurs usages et la direction financière demande des économies immédiates. Aucun de ces objectifs pris indépendamment n’est absurde. Mais qui décide du risque que l’entreprise accepte en les conciliant ?

La dépendance devient un sujet de direction générale lorsqu’elle engage la continuité d’activité, la capacité d’investir ou la liberté de changer de trajectoire. Le mandat de la DSI consiste à éclairer cet arbitrage et à organiser sa mise en œuvre. Au sein du Do Tank Alliancy que j’ai animé, c’est un des sujets que nous avons abordés avec les organisations participantes. À partir de leurs retours d’expérience et de réflexions collectives, nous en avons tiré plusieurs bonnes pratiques pour rendre efficace cet échange avec la direction générale. En voici un aperçu.

Montrer les conséquences sur l’activité

Un risque formulé en noms de produits reste difficile à arbitrer pour un dirigeant. Traduisez-le en conséquences : accès aux dossiers, capacité à livrer, budget mobilisé, délai de reprise ou impossibilité de lancer un projet. Le rapport parlementaire de juillet 2026 met en lumière les dépendances aux logiciels supports ; la Cour des comptes examine en octobre les usages, les dépenses et la gouvernance des outils bureautiques. Ces constats aident à poser le sujet et à ouvrir le débat. De la même façon, l’étude Asterès/Cigref rapporte une hausse moyenne déclarée du coût du cloud et des logiciels de 8,7 % par an sur les trois années précédentes. L’anticipation atteint 12 % pour les cinq suivantes. Ce sont des résultats d’enquête et des anticipations, non une prévision certaine pour chaque entreprise, mais peu importe : le mécanisme intéresse directement la direction générale. En effet, une dépense contrainte peut réduire les moyens disponibles pour les projets métier, les recrutements et la formation. La discussion gagne en précision lorsque la DSI montre quelles capacités l’entreprise risque de sacrifier, puis compare plusieurs trajectoires financées.

Distinguer disponibilité et capacité de reprise

Autre axe utile à aborder : une infrastructure redondée peut résister à une panne tout en dépendant du même fournisseur pour les identités, les licences ou le support. La robustesse du dispositif ne démontre cependant pas sa capacité à fonctionner après la perte de ce fournisseur. Il revient aux métiers et à la direction de préciser les activités à préserver et le fonctionnement dégradé acceptable. L’IT peut alors préparer des réponses techniques et organisationnelles proportionnées. Le risque accepté doit être partagé : il ne peut reposer implicitement sur la seule équipe d’exploitation.

Le cas Urssaf : une transformation portée au niveau exécutif

Le guide Alliancy que nous avons rédigé à la suite des travaux du Do Tank présente la maîtrise des dépendances à l’Urssaf comme un sujet de Comex, avec une trajectoire et des moyens. Il rapporte notamment une migration d’environ 90 % du parc Oracle vers PostgreSQL, pour un investissement d’un peu plus de 4 millions d’euros et environ 3 millions d’euros de souscription économisés par an. Ce n’est pas anodin ! Bien sûr, il ne s’agit pas de promettre automatiquement le même rendement ailleurs. Mais ce cas montre l’intérêt d’un projet préparé et piloté, intégrant les tests de non-régression. Le reliquat lié à certains progiciels est traité séparément. La direction peut donc décider une réduction ciblée du risque sans exiger une sortie totale immédiate.

Donner à chaque fonction une responsabilité précise

Pour que le dialogue avec la direction générale se déroule bien, il faut garder en tête son objectif. La DSI instruit l’architecture et les scénarios. Les métiers expriment les exigences de service et d’adoption. Les achats préparent les échéances et le sourcing ; le juridique examine les droits et les obligations. La finance compare les trajectoires et les RH anticipent les compétences nécessaires.

Un sponsor exécutif doit, lui, pouvoir trancher lorsque ces objectifs entrent en tension. Cela ne nécessite pas systématiquement un nouveau comité : une instance existante peut suivre quelques dépendances prioritaires si elle dispose d’un mandat, des informations et du pouvoir de décision.

Formaliser un mandat exploitable

Le mandat précise le périmètre, la finalité, les responsables, les moyens et la première échéance. Il nomme aussi les dépendances conservées, les compensations prévues et la date de réexamen. Un risque accepté doit pouvoir être expliqué. La trajectoire décrite par la CNAM dans le guide Alliancy illustre l’importance d’une équipe dédiée et du financement de la coexistence. Une transition peut augmenter temporairement la dépense. Si ce passage n’a pas été arbitré, l’équipe restera bloquée malgré un objectif partagé.

Par quoi commencer ?

Présentez à la direction un dossier court sur une dépendance critique : activité exposée, options, coût, délai et décision attendue. Demandez un arbitrage explicite. Le travail du Do Tank Alliancy a pour objectif de fournir des outils et références simples pour lancer la machine collectivement plutôt que de laisser chaque fonction optimiser sa seule partie du problème. C’est un autre moyen de répondre à la question que l’on entend trop souvent : qui décide du niveau de dépendance que notre organisation accepte ?

Pour aller plus loin, appuyez-vous sur la grille de maturité du guide Alliancy. Elle examine notamment le sponsoring, la gouvernance transverse et le pilotage. Utilisez-la pour identifier les décisions et responsabilités manquantes, car une moyenne globale ne doit pas masquer une faiblesse sur un service vital. Le guide est disponible sur demande auprès d’Alliancy.