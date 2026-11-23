Il aura suffi de onze jours pour que Nvidia mesure ce que pèse réellement son fondateur aux yeux des marchés, de la Maison-Blanche et de ses propres administrateurs. Le conseil d’administration du géant de Santa Clara a voté à l’unanimité, ce lundi 23 novembre, la réintégration immédiate de Jensen Huang comme directeur général et administrateur. Il se dit convaincu de “sa franchise et de sa capacité à diriger” et assuré par de hauts responsables du gouvernement américain que ce retour ne menace pas la sécurité nationale.

Le cofondateur avait démissionné le 12 novembre après la révélation de sa liaison avec Alice Huang, ex-patronne du singapourien Megaspeed soupçonnée par des responsables du renseignement américain de liens avec Pékin. S’y ajoutait une relation avec Kimberly Powell, vice-présidente placée sous son autorité directe, contraire au code de conduite du groupe.

La barre reprise “avec la plus grande humilité”

Pourtant, Harvey Jones, devenu le premier président du conseil de l’histoire du groupe, assurait encore le 17 novembre que Nvidia n’avait “pas l’intention” de réintégrer son fondateur. Entre-temps, l’action a perdu près d’un quart de sa valeur et Donald Trump a plaidé pour une “seconde chance”, avant de saluer ce lundi une décision “juste et appropriée.”