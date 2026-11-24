Les données s'ouvrent, les conditions d'accès se durcissent. Réunis le 17 novembre à Paris par le Centre d'accès sécurisé aux données (CASD), des représentants des autorités françaises et européennes ont confronté les nouvelles obligations de partage aux contraintes de la recherche. Pour les scientifiques, l'enjeu dépasse l'obtention d'une autorisation. Il faut identifier les sources, financer leur traitement et garantir leur confidentialité. “Ce n'est pas juste le plaisir de l'administration française de créer des verrous”, a ironisé Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'État et président du Comité du secret statistique. L'instance instruit près de 750 demandes annuelles et donne accès à 579 sources administratives. Une centralisation destinée à éviter aux chercheurs de multiplier les démarches auprès des producteurs de données. Le comité étudie désormais des autorisations plus larges et une évolution vers des contrôles continus des usages. Une piste pour accélérer les travaux sans renoncer à la protection des informations sensibles.

Accéder aux données des réseaux sociaux ne suffit plus. Pour mesurer les effets de leurs algorithmes, les chercheurs doivent comprendre quels contenus sont présentés aux utilisateurs, à quelle fréquence et selon quelles logiques de recommandation. Le Digital Services Act (DSA) leur ouvre une partie de ces informations. “On passe d'une logique de volontariat à une logique d'obligation”, a expliqué Victor Alamercery, représentant de la Commission européenne. Son article 40 impose aux très grandes plateformes et moteurs de recherche, comptant plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, de fournir des données aux chercheurs éligibles. L'accès vise l'étude des risques systémiques, notamment les atteintes au débat démocratique, aux droits fondamentaux ou à la santé mentale des mineurs.

DSA, les chercheurs face aux boîtes noires des plateformes

Deux voies coexistent. Les publications, leurs mentions “J'aime” ou leurs partages relèvent de l'accès aux données publiques. Les informations internes, comme l'exposition individuelle à certains contenus ou les résultats de tests algorithmiques, nécessitent un agrément délivré par le régulateur compétent. “Ce sont des données qui n'ont jamais été accessibles aux chercheurs par le passé”, a insisté Victor Alamercery. Mais comment demander des informations dont on ignore l'existence ? Les plateformes sont tenues de publier des catalogues de données internes, actualisés à partir de leurs évaluations des risques. Les scientifiques doivent ensuite justifier la finalité de leurs travaux, l'absence d'intérêts commerciaux et les garanties de sécurité. “Il y a aussi un enjeu de rapprocher la culture des régulateurs et celle des chercheurs”, a observé Victor Alamercery. Les premiers exigent des dossiers documentés, tandis que les seconds doivent formuler des demandes suffisamment précises pour obtenir leur agrément.

L'obtention des données ne garantit pas leur fiabilité. Les plateformes fournissent elles-mêmes les informations destinées à documenter les risques liés à leurs services. Un problème méthodologique pour les chercheurs, chargés d'étudier des systèmes sans maîtriser la production des données. “Il y a tout un enjeu de triangulation”, a reconnu Victor Alamercery. Les registres publicitaires, les rapports de transparence et les documents judiciaires peuvent servir à recouper les informations internes. La Commission européenne recense déjà plus de 45 milliards de décisions individuelles de modération dans sa base publique. Reste à articuler ces différentes sources, avec des contraintes de confidentialité renforcées pour les données sensibles. “Il y a une tension entre la sécurité des données et leur utilisabilité”, a souligné Victor Alamercery. Les chercheurs devront pouvoir appliquer leurs outils d'analyse sans compromettre la protection des informations obtenues.

EHDS, les moyens de recherche, angle mort du partage européen

L'Europe s'apprête à élargir l'accès aux données de santé à l'échelle de ses 27 États membres. Une perspective majeure pour les maladies rares, dont les effectifs nationaux limitent la portée des études. Mais les laboratoires ne partiront pas à armes égales. “Il y a un risque que ce soient les équipes les mieux dotées qui puissent bénéficier de ces données”, a averti Marie Zins, commissaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Entré en vigueur en 2025, le règlement sur l'Espace européen des données de santé (EHDS) impose progressivement le partage des informations pour des usages autorisés. La recherche publique et privée pourra notamment s'en servir pour entraîner, tester et valider des modèles d'intelligence artificielle. L'accès représente toutefois un coût. Les détenteurs peuvent facturer le travail nécessaire à la mise à disposition des données, auquel s'ajoutent les dépenses d'infrastructure et de personnel. Les différences de financement entre équipes européennes risquent ainsi de peser sur leur capacité à exploiter ce patrimoine commun.

À partir de 2029, les premières catégories de données entreront dans le dispositif, avant une extension en 2031. Une procédure coordonnée permettra de solliciter plusieurs pays sans déposer autant de dossiers indépendants. “Les données vont être analysées là où elles sont gérées”, a précisé Marie Zins. L'Europe privilégie des traitements dans des environnements sécurisés plutôt qu'une centralisation des bases de santé. Les résultats exportés seront contrôlés et les données personnelles, même pseudonymisées, resteront soumises au Règlement général sur la protection des données (RGPD). La protection des citoyens repose aussi sur leur information et l'exercice de leurs droits, dont la possibilité de s'opposer à certaines réutilisations. Pour les chercheurs, ces garanties encadrent la conception des projets dès leur préparation. L'enjeu porte autant sur l'interopérabilité des sources que sur les moyens techniques nécessaires pour les exploiter.

L'accès élargi ne résoudra pas les lacunes des données existantes. Marie Zins a pris l'exemple des pathologies émergentes. Leur anticipation exige de croiser les informations médicales avec celles sur les moustiques, les autres vecteurs de transmission, les comportements humains ou l'environnement. Or certaines données manquent et d'autres ne sont pas interopérables. “Recueillir, c'est compliqué, c'est long, c'est coûteux, c'est peu valorisable”, a-t-elle déploré. Les chercheurs sont davantage incités à exploiter les bases disponibles, rapidement mobilisables pour publier, qu'à constituer de nouvelles cohortes. “Il faut des moyens pour pouvoir analyser, monter un projet, les analyser, les valoriser”, a insisté Marie Zins. Le règlement facilite la circulation d'un patrimoine scientifique européen, sans financer sa production ni garantir son exploitation. La France pourrait ainsi voir les données issues de ses investissements publics valorisées par des équipes étrangères mieux dotées.