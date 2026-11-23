L'ultime bilan du président. Ce 23 novembre a marqué la dernière édition de Choose France sous l'égide d'Emmanuel Macron. L'évènement, qui se décline sous deux éditions annuelles, une pour les investisseurs étrangers, l'autre pour les investisseurs français, a régulièrement été cité comme une vitrine de l'attractivité française et une preuve de réussite des deux derniers quinquennats. Le gouvernement y défend sa stratégie de réindustrialisation et la simplification des démarches administratives pour les entreprises. Pour preuve, 273 projets sont mis en avant, ainsi que les 42,5 milliards d'euros d'investissements les accompagnant, avec six projets sur 10 portés par des TPE, PME et des startups. Au total, 253 entreprises ont fait le choix d'investir en France, pour créer une usine, réaliser de la R&D, acheter des produits ou services auprès de sous-traitants français. Un bilan flatteur, mais peu d'inédits "Ce résultat n'est pas un hasard : c'est celui d'un cap, tenu depuis 2017", écrit le ministre de l'Économie Roland Lescure dans un communiqué. Les chiffres invitent pourtant à nuancer. Dans les faits, seules 81 de ces annonces, représentant 14,9 milliards d'euros, sont réellement inédites. De quoi qualifier l'évènement d'un simple canal de communication, non-représentatif de la conjoncture internationale et de la croissance nationale ralentie ? Interrogé lors d'une conférence de presse, à la Cité internationale universitaire, Roland Lescure s'est défendu : "Nous avons des vents de face, c'est clair. Mais il y a des gens ici qui tirent des bords et qui continuent à avancer. Et nous souhaitions leur dire merci."

Roland Lescure, ministre de l'Économie et Sébastien Martin, ministre chargé de l'industrie, lors de la conférence de presse Choose France édition France, le 23 novembre 2027 à la Cité internationale universitaire. Aude Brès / Alliancy

L'Insee, de son côté, a constaté fin octobre une baisse des investissements des entreprises pour le quatrième trimestre consécutif, confirmant la quasi-récession du pays. "Place aux suivants, à eux de convaincre qu'ils sont capables aussi de continuer à faire de la France un pays attractif", a déclaré le ministre, avec un optimisme qui détonne avec la dégradation des indicateurs. Paris en tête, l'IA en retrait Cette attractivité varie selon les régions. Sans surprise, la région parisienne concentre le plus d'investissement, avec 11,4 milliards d'euros. La Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne-Rhône-Alpes complètent ensuite le podium. En ce qui concerne les thématiques, la transition écologique et énergétique arrive en tête des investissements, avec 67 projets. Le numérique, l'agroalimentaire, la chimie et les matériaux, la santé, la mobilité et le spatial suivent. Le numérique n'occupe toutefois pas la place qu'il avait tenue lors de l'édition de juin, dédiée aux investisseurs étrangers, où les projets liés à l'IA et aux data centers avaient été très populaires. Cette fois, seuls Calcore et Orange, en partenariat avec Morrison, se sont avancés sur le terrain des infrastructures. Faut-il y voir la traduction d'un manque de moyens français ? Pas uniquement. Selon Amine Raji, PDG de la startup de biotech Spore.Bio, "C'est aussi un problème de mindset et d'ambition. Il faut être capable d'être assez visionnaire pour voir au-delà de nos problèmes actuels et d'investir lourdement sur le futur." Amine Raji a déclaré espérer que les prochains pouvoirs publics réalisent l'importance de l'innovation, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle pour le futur de la souveraineté européenne et française. Du côté des annonces concrètes toutefois, le numérique compte quelques projets. Kwan-tek a finalisé en novembre 2026 une levée de fonds de 9 M€ auprès d'acteurs français, visant à accélérer l'industrialisation et le déploiement commercial de sa technologie de capteur quantique.

"Ce qu'on faisait auparavant en 3-4 ans, on le fait maintenant entre 12 à 24 mois.", Roland Lescure

Santé, fintech, données publiques : les autres annonces En santé, Kiro lance, aux côtés de l'AP-HM, des Hospices civils de Lyon et du CHU de Limoges, un programme de plus de 17M€ vise à développer et industrialiser en France une IA qui aide les médecins à prescrire les examens biologiques les plus pertinents. Plusieurs acteurs annoncent par ailleurs des recrutements : la jeune banque en ligne B2B Qonto, qui élargit son offre de financement, d'épargne et de paiement à destination des indépendants, TPE et PME européennes, ainsi que NPco, startup d'IA pour la simulation physique industrielle. Enfin, Eridanis, qui développe une plateforme de données des territoires, annonce le rachat d'une filiale d'un grand groupe public français, dont les services critiques sont utilisés par un nombre conséquent de collectivités territoriales et d'entités publiques, en France comme en Europe. L'événement promeut aussi la souveraineté industrielle de la France, et Faactopi en offre une illustration. Cette entreprise, spécialisée dans l'industrialisation et l'assemblage de systèmes mécatroniques complexes, investit dans une nouvelle génération de logiciels d'optimisation et d'orchestration de la production. Sa plateforme de Manufacturing as a Service permet aux acteurs de l'innovation hardware d'industrialiser et de produire sans CAPEX initial, tout en réduisant les délais de mise sur le marché et en gagnant en flexibilité.

Sébastien Martin, ministre chargé de l'industrie Aude Brès / Alliancy