La semaine passée, je récapitulais le constat dressé par les derniers travaux menés sur l'état des dépendances numériques des organisations. Il est maintenant temps de rentrer dans le concret de ce qu'implique une bonne connaissance de ses fournisseurs, de ses dépendances et des alternatives envisageables.

La problématique peut paraître simple : vous connaissez vos principaux fournisseurs. Pourtant, au moment d'étudier une alternative, vous découvrez un connecteur indispensable, une procédure non documentée ou un prestataire qui détient seul les accès d'administration. Votre inventaire était exact, mais pour autant, il ne montrait pas ce qui rend le changement si difficile. L'enjeu de ce deuxième article est de construire un diagnostic utile à la décision. Pour commencer, il suffit de suivre quelques services essentiels et de comprendre ce qui pourrait les arrêter ou vous empêcher de les faire évoluer. Procédons étape par étape.

Partir d'un service métier critique

Choisissez une activité dont l'interruption aurait un effet immédiat : traiter une commande, payer les salariés, produire ou accéder aux dossiers clients. Définissez avec son responsable le délai d'interruption acceptable et les informations indispensables pour continuer.

Remontez ensuite la chaîne : applications, bases de données, hébergement, annuaire, sauvegardes, interfaces et intervenants. Cette démarche évite de transformer la cartographie en inventaire sans fin. Elle relie chaque dépendance à un effet métier et donne un périmètre commun à l'IT, aux achats et aux utilisateurs.

Regarder derrière le fournisseur direct

Le nom inscrit au contrat n'explique pas toujours la chaîne de service. Votre intégrateur peut exploiter une plateforme tierce. Deux offres concurrentes peuvent partager le même hébergeur ou le même service d'identité. Une solution développée en interne peut reposer sur un composant maintenu par une équipe extérieure.

Demandez qui opère réellement le service, qui conserve les accès, qui assure la maintenance et qui peut modifier les conditions d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'explorer toutes les dépendances au même niveau : approfondissez celles qui peuvent affecter la continuité ou votre capacité de remplacement.

Examiner les différentes formes de verrouillage

Le guide du Do Tank Alliancy sur la maîtrise des dépendances numériques distingue six dimensions à prendre en compte : technologique, commerciale, contractuelle, données, juridique et réglementaire, compétences. Elles invitent chacune à réunir et examiner des preuves différentes. Une documentation d'export renseigne sur les données ; un essai de reprise renseigne sur leur réutilisation. Une clause de réversibilité indique un engagement ; son chiffrage et son test montrent davantage ce qu'exigerait une sortie. Une équipe formée offre une capacité différente de celle d'un expert isolé.

La couverture fonctionnelle doit aussi être discutée : quelle fonction rend le produit indispensable ? Est-elle réellement nécessaire à tous les utilisateurs ? Un usage minoritaire peut verrouiller tout un périmètre si cette distinction n'a jamais été faite.

Mesurer les coûts sans s'arrêter à la facture

La question de la pression commerciale a été abondamment abordée par les participants à notre Do Tank. Alors, oui, convenons-en, les augmentations de prix sont un signal fort. Mais pour autant, une forte dépense n'est pas automatiquement votre plus grand risque. Une brique peu coûteuse peut conditionner tous les accès du SI. À l'inverse, un contrat important peut disposer d'alternatives connues et d'une sortie maîtrisée.

Décomposez les hausses entre prix, volume, périmètre et fin de remise. Ajoutez au coût d'usage le coût d'une sortie : reprise des données, adaptation des interfaces, tests, formation et coexistence temporaire. Comparez les scénarios sur une durée commune pour éviter les doubles comptes.

L'étude Asterès/Cigref de mai 2026, fondée notamment sur 54 organisations interrogées, documente l'effet d'éviction des hausses : 47 % des répondants déclarent réduire d'autres dépenses numériques pour les absorber. Le diagnostic doit donc regarder aussi les projets que la dépendance vous empêche de financer.

L'exemple CNAM : segmenter pour pouvoir décider

Le retour d'expérience CNAM repris dans le guide Alliancy distingue bureautique et collaboration, socle technique et cybersécurité. Ces couches n'ont ni les mêmes usages, ni les mêmes délais de transformation, ni les mêmes possibilités d'alternative. Cette segmentation aide à poser des priorités. On peut traiter une échéance proche, préparer une migration longue et conserver ailleurs une solution dont le risque est accepté. La maîtrise progresse par périmètre, avec des moyens proportionnés.

Prioriser plutôt que chercher une cartographie parfaite

Pour chaque service retenu, rassemblez une fiche courte : responsable métier, fournisseurs et composants critiques, effet d'une interruption, échéance contractuelle, alternative et coût de sortie estimé. Distinguez ce qui est démontré de ce qui reste supposé. Un simple « nous ne savons pas » est déjà une information très utile si elle déclenche une vérification.

Le Do Tank animé avec Alliancy l'a prouvé : la confrontation des pratiques de neuf entreprises a permis de proposer des outils pour organiser ce dialogue. Le diagnostic devient plus solide lorsque les réponses sont rapprochées : les achats connaissent le contrat, les équipes le fonctionnement, les métiers l'impact de la rupture.

Ce que cela change pour vous

Réunissez ces regards sur trois à cinq dépendances critiques. Retenez celles dont l'impact est fort et les options de réponse faibles. Attribuez un responsable à chaque incertitude importante, avec une preuve à apporter et une échéance. Et je pense qu'il est plus que jamais utile de vous poser très ouvertement la question : sur quel service essentiel dépendez-vous d'un fournisseur sans alternative réaliste ?

Pour aller plus loin, je vous conseille d'utiliser les six autodiagnostics du guide Alliancy et son radar de dépendance pour structurer l'examen. Le total sur 60 décrit des pratiques déclarées ; il faut le compléter par la criticité métier, les preuves disponibles et le coût de sortie. Et comme toujours, le guide est disponible sur demande auprès d'Alliancy.