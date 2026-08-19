Onze livres pour (re)donner aux femmes leur place dans la tech 

Des pionnières de l'informatique aux biais algorithmiques, des vocations scientifiques à la cybercriminalité... Les recommandations des associations Femmes@Numérique et Yeeso réunissent onze ouvrages qui racontent le numérique autrement que par les études, les chiffres ou les rapports. De quoi compléter sa bibliothèque avant la rentrée.

Selon l'UNESCO, les femmes représentent aujourd’hui moins de 30 % des professionnels des technologies dans le monde. En France, elles occupent environ 17 % des métiers techniques du numérique et restent minoritaires dans la plupart des formations informatiques.

Femmes@Numérique et Yeeso ont constitué une sélection d'ouvrages qui abordent ce déséquilibre sous des formes variées. Chercheuses en informatique, sociologues, journalistes, entrepreneures ou magistrate racontent l'histoire des pionnières du numérique, analysent les biais des données, interrogent la place des femmes dans la conception des technologies ou partagent des parcours destinés à susciter de nouvelles vocations.

Cette sélection dessine une autre cartographie du numérique où les algorithmes n'occupent plus le premier rôle. Les mécanismes sociaux, l'éducation, les choix industriels, les politiques publiques et la justice rejoignent les avant-postes de la grille de lecture.

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Réhabiliter les oubliées d'une histoire racontée au masculin

Numérique, compter avec les femmes - Anne-Marie Kermarrec (Odile Jacob) : Comment expliquer qu'un secteur auquel les femmes ont largement contribué à ses débuts compte aujourd'hui si peu de profils féminins ? Anne-Marie Kermarrec remonte l'histoire de l'informatique, d'Ada Lovelace à Grace Hopper, avant d'examiner les mécanismes qui ont progressivement éloigné les femmes des métiers du numérique. Chercheuse en informatique et entrepreneure, elle complète cette analyse par des propositions consacrées au recrutement, à l'éducation, à l'entrepreneuriat et aux biais qui traversent encore l'écosystème technologique.

Broad Band - Claire L. Evans (Portfolio) : Ada Lovelace, les programmeuses de l'ENIAC, Grace Hopper ou Elizabeth Feinler ont participé à l’écriture de l’histoire de l’informatique et d’internet. Pourtant, leurs noms restent en marge du récit officiel concernant l'innovation technologique. Claire L. Evans retrace le parcours de ces pionnières et montre comment leurs travaux ont accompagné la naissance de la programmation, des réseaux et du Web. Une contre-histoire du numérique, loin des génies solitaires de la Silicon Valey.

Les Figures de l'ombre - Margot Lee Shetterly (HarperCollins) : Avant les astronautes, il y avait les "ordinateurs humains". Dorothy Vaughan, Katherine Johnson, Mary Jackson et Christine Darden réalisent les calculs qui rendent possibles les premiers vols spatiaux américains. Fille d’un ingénieur de la NASA, Margot Lee Shetterly revient sur le parcours de ces mathématiciennes afro-américaines confrontées à la ségrégation et au sexisme au sein même de la NASA. Entre récit historique et enquête documentaire, l'ouvrage restitue leur contribution scientifique à la conquête spatiale.

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Quand les algorithmes reproduisent les inégalités

Technoféminisme - Mathilde Saliou (Grasset) : Applications de rencontre, plateformes numériques, cyberharcèlement, intelligence artificielle ou communautés masculinistes. À travers plusieurs enquêtes, Mathilde Saliou montre comment les technologies reproduisent, amplifient ou transforment des rapports de domination déjà présents dans la société. Journaliste spécialisée dans le numérique, elle alterne analyses, témoignages et exemples concrets pour décrypter les mécanismes qui façonnent les usages numériques bien au-delà des seules questions techniques.

Femmes invisibles - Caroline Criado Perez (First Éditions) : Pourquoi certains smartphones reconnaissent-ils moins bien les voix féminines ? Pourquoi les équipements de sécurité ou les protocoles médicaux répondent-ils d'abord à des standards masculins ? Caroline Criado Perez rassemble plusieurs centaines d'études consacrées au gender data gap, ce déficit de données sur les femmes qui influence ensuite la conception des objets, des services publics, des technologies numériques et des systèmes algorithmiques.

De l'autre côté de la machine - Aurélie Jean (L'Observatoire) : Un algorithme ne décide jamais seul. Derrière chaque modèle se cachent des hypothèses, des choix de conception et des données sélectionnées par des humains. À partir de son expérience de chercheuse en modélisation numérique, Aurélie Jean explique comment sont construits les systèmes algorithmiques, pourquoi ils peuvent produire des biais inattendus et quelles limites accompagnent leur utilisation. Un ouvrage qui éclaire les coulisses du calcul plutôt que ses seuls résultats.

Algorithmes, la bombe à retardement - Cathy O'Neil (Les Arènes) : Un candidat recalé par un logiciel de recrutement, un emprunteur jugé trop risqué par un modèle statistique ou un enseignant évalué par un calcul opaque. Un algorithme peut-il accentuer les inégalités sans que personne ne s'en aperçoive ? Ancienne mathématicienne puis analyste quantitative dans la finance, Cathy O'Neil multiplie les exemples pour montrer l’influence des algorithmes sur des décisions majeures. Et, comment ces systèmes peuvent reproduire, voire renforcer, les inégalités pour devenir des "armes de destruction mathématique".

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Ouvrir le champ des possibles

Yeeso – L'avenir de l'IT avec les femmes ! - Houleymatou Baldé : Cinquante-deux professionnelles de la tech racontent leur parcours, leur métier et les obstacles rencontrés avant de rejoindre le secteur. Autour de ces témoignages, Houleymatou Baldé réunit également des contributions d'experts consacrées à la cybersécurité, au développement logiciel, à l'intelligence artificielle ou au leadership. Pensé pour les collégiennes, les étudiantes et les personnes en reconversion, l'ouvrage entend rendre plus visibles la diversité des carrières et les multiples chemins qui y conduisent.

Le numérique est l'affaire de toutes - Isabelle Collet (Le Bord de l'eau) : Pourquoi le mot « ordinateur » a-t-il remplacé « ordinatrice » lors de son adoption en France ? À partir de cette anecdote, Isabelle Collet retrace la construction d'un imaginaire informatique largement masculin. Sociologue et spécialiste des questions de genre, elle interroge les conséquences d'un numérique conçu par des équipes homogènes et les biais que l'intelligence artificielle risque à son tour de reproduire. Une lecture concise qui synthétise les grands enjeux de la mixité à l'ère de l'IA.

Tu seras scientifique, ma fille ! - Emmanuelle Larroque (Vuibert) : Les stéréotypes liés aux sciences s'installent souvent bien avant les premiers choix d'orientation. Emmanuelle Larroque s'adresse aux familles, aux enseignants et aux professionnels de l'éducation pour identifier les freins qui éloignent les jeunes filles des filières scientifiques. Fondatrice de Social Builder, elle alterne témoignages, conseils pratiques et retours d'expérience pour encourager les vocations et rendre les carrières scientifiques plus accessibles.

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La cyber vue du parquet