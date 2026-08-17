Robots humanoïdes : la bataille des déploiements

Pendant des années, la course aux humanoïdes s’est jouée en vidéo : robots marchants, soulevant des charges ou exécutant des saltos arrière sur les scènes de conférences. La prochaine étape se déroulera plutôt dans les entrepôts, les usines et les plateformes logistiques. Et elle sera jugée sur des critères beaucoup moins spectaculaires, mais bien plus décisifs : sécurité, disponibilité, cadence et capacité à passer à l’échelle.

J'ai eu l'occasion de recueillir l'avis de Jonathan Hurst, cofondateur et chief robot officer d’Agility, sur cette nouvelle dynamique. Pour mieux décrire ce basculement, il part d’un adage bien connu de la recherche en robotique : les simulations sont condamnées à réussir. Dans ce cadre, passer de la simulation à une démonstration en conditions réelles constitue déjà un saut majeur. Passer ensuite de la démonstration au déploiement industriel est tout aussi exigeant.

« Déployer un robot ne consiste pas à montrer pendant quelques semaines qu’il sait accomplir une tâche. Il doit l’exécuter avec une disponibilité et une cadence suffisantes pour assurer un véritable retour sur investissement au client » explique l'expert. Dès qu’un robot entre dans un processus opérationnel, sa défaillance cesse d’être un simple problème d’ingénierie : elle devient celle du client, mesurée en arrêts de ligne, retards et pertes financières. Cette réalité rebat toutes les cartes, de l’architecture de sécurité au modèle économique, en passant par la stratégie de données et le rythme d’expansion.

NVIDIA construit une partie du socle technologique de l’IA physique, des puces et du calcul en périphérie aux modèles d’IA, à la téléopération, à la simulation, aux modèles de monde et aux cadres de sécurité. Agility montre ce que la couche de déploiement doit ensuite garantir : des cas d’usage réels, de la disponibilité, de la cadence, la confiance des équipes, des services industrialisés et un ROI mesurable. L'idée est que le marché ne s’intéresse plus seulement à ce qu’un humanoïde peut démontrer une fois, mais à ce qu’il peut accomplir durablement, en toute sécurité et de façon rentable.

Dix ans pour passer du laboratoire au client

Depuis plus d’une décennie, Agility transforme la recherche en activité commerciale, du bipède expérimental Cassie lancé en 2015 à Digit, son robot de travail centré sur l’humain, aujourd’hui dans sa quatrième génération. Digit v4 réalise désormais des missions rémunérées pour Schaeffler, Toyota Motor Manufacturing Canada et GXO. Les engagements pris sur neuf sites clients représentent plus de 65 000 heures d’exploitation.

En passant de la preuve de concept au déploiement, Agility s’est heurtée à un vide : les normes conçues pour les robots industriels conventionnels ne couvraient pas pleinement les humanoïdes dynamiquement stables appelés à évoluer aux côtés de personnes. L’entreprise a donc élaboré ses propres méthodes d’analyse des risques, de réduction des dangers et de validation par des tiers. Elle a également contribué à l’élaboration d’ISO/CD 25785-1, le projet de norme consacré aux robots mobiles industriels dynamiquement stables, dont les humanoïdes bipèdes. Le texte reste en cours d’élaboration.

Ce travail commence à produire ses effets. Digit v5, dont le lancement commercial est prévu en 2026, repose sur ce qu’Agility appelle la « sécurité coopérative » : la capacité à évoluer aux côtés de personnes sans barrières physiques traditionnelles. L’entreprise prévoit une charge utile accrue de 40 %, à 23 kg, une portée verticale de 2,2 m, une disponibilité pouvant atteindre 22 heures par jour et des outils interchangeables montés en bout de bras pour élargir la gamme des tâches réalisables. Agility est également partenaire de lancement de NVIDIA pour Halos for Robotics, une architecture de sécurité de bout en bout conçue pour faciliter la conception, la validation et le déploiement de robots plus sûrs.

Une fois publiée, la norme devrait fournir au secteur un référentiel commun et confirmer le point central de Hurst : la conformité ne peut pas être ajoutée une fois le robot achevé. Jonathan Hurst le rappelle : « On ne peut pas adapter après coup un robot à une norme de sécurité. Il faut le concevoir en fonction de cette exigence dès l’origine. » Dans la robotique humanoïde, la sécurité de fonctionnement n’est donc pas seulement un poste de coût. Elle devient une barrière à l’entrée, un facteur de confiance et la condition d’accès à de nouveaux marchés.

La confiance se joue dans l’architecture

Digit embarque un ordinateur de supervision distinct et entièrement isolé, doté de l’autorité nécessaire pour arrêter le robot. À proximité d’une personne, une règle de sécurité lui impose de garder les mains sous le niveau du bassin afin de réduire le risque de contact accidentel. Si le contrôleur principal enfreint cette règle, à cause d’un bogue, d’une défaillance ou d’une attaque, le système de supervision prend le relais et ordonne l’arrêt. Un opérateur muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence accompagne encore Digit entre les zones de travail, tandis qu’un bouton d’arrêt est installé dans son dos. Cette architecture isolée renforce à la fois la sécurité fonctionnelle et la cybersécurité. Dans ce domaine, la confiance ne repose pas sur une promesse : elle se matérialise dans la conception même du système.

Vendre une performance, pas une machine

Les clients peuvent acheter les robots avec un contrat de service, mais l’offre phare d’Agility repose sur le robot-as-a-service et des engagements pluriannuels. « Le contrat ne porte pas sur la livraison d’un robot Digit. Il porte sur le déplacement de ces bacs à une cadence, un débit et un niveau de disponibilité déterminés », détaille Hurst.

Chez Schaeffler, Digit retire des bacs en acier de palettes et alimente une machine de lavage fonctionnant à cadence fixe. Une chute peut disperser les pièces, les rendre impropres à l’usage et interrompre la ligne. La fiabilité du robot doit donc se rapprocher de celle d’un bon opérateur humain. Ce modèle transfère une partie du risque de performance du client vers le fournisseur. Il oblige Agility à industrialiser la disponibilité, la gestion de flotte, la recharge et le service sur site au moyen d’Agility Arc, sa plateforme cloud d’orchestration. En retour, le client obtient ce qui lui importe réellement : l’assurance que le travail sera effectué. Digit a déjà déplacé plus de 100 000 bacs logistiques dans le cadre d’un déploiement commercial.

Agility annonce en outre plus de 300 millions de dollars de commandes pluriannuelles pour Digit v5, sous réserve de certains jalons contractuels, ainsi qu’un portefeuille d’opportunités commerciales couvrant plus de 30 clients.

La pénurie de main-d’œuvre crée le marché

Ce qui attire les clients n’est pas d’abord la forme humanoïde du robot, mais la difficulté à recruter. Deloitte estime que 1,9 million d’emplois industriels pourraient rester vacants aux États-Unis d’ici 2033, les tâches répétitives, pénibles ou dangereuses étant les plus difficiles à pourvoir. Hurst reprend un argument que l'on entend par ailleurs beaucoup chez les experts de la robotique : « Je ne dirais pas qu’il s’agit d’améliorer l’humain, mais d’augmenter ses capacités. »

Cette acceptation doit néanmoins se gagner. Le robot doit être perçu comme une aide, et les salariés doivent comprendre ses capacités, ses limites et son impact sur l’organisation du travail. Selon Hurst, l’inquiétude recule lorsque les équipes voient Digit prendre en charge les tâches dont personne ne voulait. Il rappelle que la mécanisation agricole a profondément transformé l’emploi sans provoquer de chômage de masse durable. Le camion autonome, lui, progresse bien plus lentement qu’annoncé, malgré la pénurie de conducteurs.

La qualité des données alimente la prochaine étape

Sur les données, Hurst prend par ailleurs le contrepied d'un raisonnement encore trop dominant dans l’IA. Pour lui, « la qualité des données a bien plus de valeur que leur quantité. » L’IA cognitive tend, selon l'expert, à devenir une ressource standardisée. L’IA physique obéit à une autre logique : l’équilibre, la commande du corps entier et la manipulation sont indissociables de la morphologie du robot, raison pour laquelle Agility les développe en interne. L’entreprise entraîne ses systèmes dans des jumeaux numériques fondés sur la physique. Les modèles de monde deviendront utiles à l’échelle d’un entrepôt, mais les écarts persistants entre simulation et réalité font du déploiement le seul véritable examen.

Le défi suivant sera celui du jugement en tant que tel. Aujourd’hui, Digit applique des règles strictes lorsqu’une personne s’approche. Demain, il devra interpréter son intention : passe-t-elle simplement, demande-t-elle de l’aide ou lui tend-elle un objet ? Autoriser ces interactions exigera des preuves statistiques, de l’ordre de 10 000 heures de fonctionnement par comportement, recueillies sur des flottes réelles. L’activité commerciale doit donc financer l’apprentissage.

La boucle peut alors être enclenchée : les contrats financent les flottes, les flottes produisent des preuves, ces preuves renforcent le dossier de sécurité, et celui-ci ouvre le marché suivant. Chaque nouvelle capacité débloque de nouveaux processus, tandis que chaque déploiement améliore l’IA.

Une progression méthodique vers de nouveaux marchés

La feuille de route avance par étapes : déplacement de bacs, palettisation, préparation de commandes, constitution de kits, assistance à la production, réserves de magasins puis réassort nocturne. Les chantiers, les hôpitaux et, plus tard, les domiciles viendront lorsque le déploiement massif aura réduit les coûts et accru les capacités. Agility décrit cette évolution comme des cercles croissants de contact humain : Digit v4 interagit principalement avec des machines, Digit v5 est conçu pour travailler auprès d’adultes formés, et les générations suivantes devront pouvoir côtoyer le grand public.

Cette progression ne traduit pas un manque d’ambition. L’objectif reste la promesse de l’humanoïde : des robots capables, à terme, d’intervenir à domicile, d’accompagner les personnes âgées et de prendre en charge les tâches dont chacun préférerait se décharger. Cette perspective oblige déjà Agility à viser un niveau d’exigence supérieur à celui d’une machine isolée derrière une barrière. L’ambition humanoïde devient ainsi un moteur d’excellence en matière de sécurité, de fiabilité et de confiance.

L’objectif n’est pas non plus de reproduire mécaniquement l’être humain. Hurst défend des robots centrés sur l’humain, capables d’évoluer dans des espaces conçus pour les personnes et dont les intentions restent immédiatement lisibles. Il imagine des morphologies variées, suffisamment familières pour être acceptées, sans rechercher l’imitation parfaite ni tomber dans la vallée de l’étrange.

La prochaine bataille sera industrielle

La robotique humanoïde a quitté le seul champ de la recherche. Elle exige désormais des entreprises capables de maîtriser le matériel, le logiciel et l’électronique, mais aussi la fabrication, le service, le support et la vente. Agility a construit RoboFab, aux États-Unis, qu’elle présente comme la première usine d’humanoïdes à grande échelle. Le site pourrait produire jusqu’à 10 000 robots Digit par an, avec environ 75 % des composants approvisionnés localement.

« Les entreprises qui réussiront seront celles qui disposeront de cas d’usage, de clients et qui déploieront leurs produits. Ce n’est pas le robot doté de l’IA la plus avancée ou capable des acrobaties les plus impressionnantes qui gagnera. Cela ne génère aucun revenu », résume Hurst.

La sécurité reste le premier verrou. C’est précisément là que se joue la stratégie : dans le travail patient, peu spectaculaire, qui transforme une prouesse technique en système industriel. Dans la prochaine bataille des humanoïdes, le gagnant ne sera pas l’entreprise qui produira la meilleure vidéo, mais celle qui saura déployer les systèmes les plus fiables, les plus sûrs et réellement capables de passer à l’échelle.