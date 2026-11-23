Depuis une décennie, la course au quantique tient de l’ouvrage d’orfèvre, chacun polissant son qubit en espérant qu’une machine en naisse, et c’est cette logique que Qluster entend renverser. Issue du Laboratoire Kastler Brossel, berceau de trois prix Nobel de physique, la jeune pousse parisienne a annoncé ce 17 novembre 4,7 millions d’euros levés auprès de Quantonation, avec Quantum Launchpad et Bpifrance.

Sa méthode, baptisée “Architecture First”, traduit chaque problème industriel en circuits quantiques puis en besoins chiffrés de qubits, de calcul et d’énergie, avant qu’aucun composant ne soit dessiné. Bien dotée en Amérique du Nord et au Japon, la démarche reste rare sur le Vieux Continent. “L’enjeu actuel est de s’assurer que l’architecture de calcul saura répondre aux besoins de l’industrie”, souligne son CEO David Fainsin.

Le pari de la lumière

Pour lui donner corps, Qluster mise sur la photonique à variables continues, qui confie l’information aux photons et tisse des réseaux d’états intriqués. Sa pierre angulaire, une source miniature brevetée avec la physicienne Valentina Parigi, a déjà fait ses preuves en laboratoire. Ylan Tran, chez Quantonation, y voit une architecture qui “permet d’envisager des millions de qubits, à température ambiante et dans des systèmes intégrables aux data centers existants”.

Couronnée par le Grand Prix i-Lab 2026, l’équipe, que complètent Ambroise Boyer et Clarisse Thibault, financera son propre laboratoire et recrutera physiciens et théoriciens du calcul quantique. Un calculateur intermédiaire est attendu en 2032, puis un ordinateur universel tolérant aux fautes en 2036, un cap que son dirigeant promet de tenir “avec humilité et pragmatisme”.