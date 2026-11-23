EXCLUSIF : Avec Carbonlite Pool, Califrais déploie à Rungis une solution d'IA pour mutualiser les livraisons des grossistes et décarboner le transport alimentaire francilien, avec le soutien de l'Ademe.

Chaque matin, des camions quittent Rungis pour livrer les mêmes restaurants ou des commerces voisins. Des trajets qui se croisent. Des véhicules partiellement remplis. Des kilomètres superflus. Avec Carbonlite Pool et sa mutualisation des flux alimentaires entre grossistes indépendants, Califrais compte réduire de près d’un tiers le nombre de camions mobilisés. Une projection issue de simulations sur des données réelles, encore à confirmer à grande échelle. Soutenue par l'Agence de la transition écologique (Ademe), dans le cadre du programme eXtrême Défi Logistique, la société engage le déploiement de sa solution auprès de quatre grossistes pilotes et de plusieurs logisticiens en Île-de-France. “Les grossistes ont potentiellement des clients communs, sans même le savoir”, relève Simon Bussy, fondateur et CEO de Califrais. Les algorithmes doivent identifier les trajets susceptibles d'être regroupés, au-delà des frontières commerciales de chaque entreprise. “Aujourd'hui, chaque grossiste gère ses propres livraisons. Demain, grâce à l'intelligence artificielle, nous pourrons optimiser collectivement les flux de tout un marché”, projette le dirigeant. L'enjeu consiste à passer d'une optimisation individuelle des tournées à une organisation collective du transport alimentaire. Partager les camions, garder les clients Cette organisation collective suppose toutefois de préserver l'autonomie commerciale des grossistes. Contrairement au modèle historique de Rungismarket.com, plateforme exploitée par Califrais, Carbonlite Pool intervient sans modifier la relation entre le fournisseur et son acheteur. Le premier conserve ses commandes, sa clientèle et la maîtrise des flux confiés à la flotte commune. “Les grossistes ont un intérêt à conserver la maîtrise sur un certain nombre de leurs clients”, souligne Simon Bussy. Le basculement pourrait concerner 5, 10 ou 20 % des livraisons, selon les besoins de chaque entreprise. Un fournisseur de fruits et légumes peut ainsi partager un camion avec un spécialiste des produits de la mer pour desservir un même quartier.

“Ce sont des grosses problématiques d'optimisation, plus que de l'incertitude et du machine learning”

La complémentarité des activités facilite cette coopération entre acteurs indépendants. Le calcul économique doit faire le reste. Selon le dirigeant, près de la moitié de la marge brute des grossistes assurant leurs livraisons est absorbée par les dépenses opérationnelles de logistique et de transport. “On peut aller diviser par deux les coûts de transport”, avance-t-il, évoquant le coût au kilogramme issu des simulations. La perspective de telles économies pourrait convaincre les fournisseurs de céder une partie de leurs flux, sous réserve du maintien de leur qualité de service. L'algorithme à l'épreuve du poisson Pour concrétiser ces économies, Califrais déploie ses logiciels chez les grossistes et structure leurs données opérationnelles. L'intelligence artificielle (IA) croise les destinations, les volumes et les capacités de transport pour proposer des tournées communes. “Ce sont des grosses problématiques d'optimisation, plus que de l'incertitude et du machine learning”, distingue le fondateur et CEO de Califrais. La difficulté tient au nombre de combinaisons possibles et aux contraintes du transport alimentaire. Un camion bi ou tri-température ne répond pas aux mêmes besoins qu'un véhicule classique. Une palette d'une tonne impose parfois un hayon élévateur.

Plus délicat, le poisson conservé dans la glace doit être placé sous les fruits et légumes pour éviter les écoulements et les risques sanitaires. “Ça, il faut le modéliser”, insiste Simon Bussy. Certaines de ces exigences ont été intégrées au fil des développements. Pour comparer les stratégies, Califrais utilise également des outils proches des jumeaux numériques, capables de rejouer les opérations passées et de simuler d'autres scénarios. Les grossistes peuvent visualiser les effets de leurs arbitrages avant de les appliquer. “L'IA n'est pas autonome, elle est là pour aider au pilotage”, précise le dirigeant. La décision finale appartient aux grossistes, un garde-fou face aux recommandations inadaptées. La confiance, autre carburant de l’IA Cette optimisation collective soulève une autre difficulté. Comment exploiter les informations commerciales de plusieurs entreprises sans les contraindre à partager leurs bases de données ? Califrais affirme conserver les données chez chaque partenaire et en laisser la propriété au client. “Si les grossistes ont de l'historique, tant mieux, mais ce n’est pas indispensable.”, explique Simon Bussy. Ces archives permettent d'affiner les modèles, sans constituer un préalable au fonctionnement des algorithmes. La société s'appuie sur ses propres données et sur des jeux synthétiques pour leur entraînement.

"Au départ, quatre ou cinq acteurs, puis se préparer à en faire monter à bord plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines”