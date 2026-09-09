Quandela déploie le premier ordinateur quantique du Vietnam 

Nouvelle étape pour le Vietnam. Le Français Quandela et la start-up locale Quanova ont annoncé, le 7 septembre, le déploiement du premier ordinateur quantique photonique du pays. Le MosaiQ de huit qubits, sera installée au sein de l’Université Quang Trung, à Quy Nhơn, dans la province de Gia Lai. Il s’agit du premier ordinateur quantique déployé au Vietnam. Cet achat vise à construire un écosystème quantique régional de référence à l’Université Quang Trung. La solution doit servir de socle à un programme pluriannuel consacré à l’enseignement et à la recherche en informatique quantique. Le projet ne se limite donc pas à l'installation d'une machine : il prévoit également la formation des enseignants, la création de cursus spécialisés, l'accès à la suite logicielle de Quandela ainsi que la mise en place d'un Quantum Experience Center.

Une filière locale

Avec ce premier déploiement physique au Vietnam, l’entreprise ne cherche donc pas uniquement à exporter une machine. Elle contribue à installer un premier point d’ancrage pour une filière locale, en misant sur l’université, la recherche et la formation. Cette initiative s’accompagne également d’une coopération entre Quandela, l’Université Quang Trung et l’Open Quantum Institute (OQI), hébergé par le CERN, afin d’explorer de nouvelles collaborations et de contribuer au développement des compétences quantiques dans la région.