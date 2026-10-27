Sanctions contre la CPI et serveur saisi à Amsterdam, qui peut encore dépendre d’un logiciel américain ?

Annoncées le 9 octobre, les sanctions américaines visent désormais la Cour pénale internationale (CPI) en tant qu’institution et les entreprises américaines ont six mois pour cesser de travailler avec elle. Quatre jours plus tard, le 13 octobre, la police néerlandaise saisissait dans un datacenter de l’Amsterdam Science Park un serveur de l’hébergeur italien Autistici/Inventati (A/I), en réponse à une demande d’entraide judiciaire américaine. Le même jour, EU Sovereignty Score, outil développé par la société Accans aux Pays-Bas, publiait son analyse de 6 877 éditeurs de logiciels issus de 74 pays. La différence est marquée, puisque le score médian d’un service américain s’établit à 27 sur 100 quand celui de la meilleure alternative européenne atteint 94. Pour 432 des 517 services américains assortis d’alternatives sélectionnées, soit 84 % d’entre eux, l’option européenne la mieux notée dépasse 80.

“Tout le monde parle de souveraineté numérique, mais presque personne ne sait dire où en est sa propre organisation”, a constaté dans un communiqué Ric van Westhreenen, créateur de l’outil et directeur de programme en IAM et cybersécurité. Il a voulu “mettre un chiffre dessus” pour offrir aux conseils d’administration une base de discussion sur leurs points de vulnérabilité et sur les premiers chantiers à ouvrir.

Les marges de manœuvre existent jusque dans les briques les plus sensibles du système d’information. La base recense 93 éditeurs européens sur 153 en cybersécurité, 84 sur 119 dans l’infrastructure cloud et 58 sur 100 dans la gestion des identités, même si tous les fournisseurs d’une catégorie ne sont pas des remplaçants équivalents.

Une sanction américaine suffit à éteindre un hébergeur

Le cas A/I montre jusqu’où peut porter une décision prise à Washington. Le 26 août, les États-Unis ont inscrit le collectif sur leur liste des entités sanctionnées pour terrorisme international, en lui reprochant d’héberger les communications de groupes antifascistes violents. A/I conteste ces accusations et le Sénat italien relève qu’aucune procédure pénale italienne ou européenne ne le vise pour terrorisme. Les effets ont pourtant été immédiats : perte du nom de domaine, fermeture du compte PayPal, gel des avoirs bancaires. Après 25 ans d’activité au service d’environ 20 000 organisations et militants, l’hébergeur a engagé sa dissolution début septembre.