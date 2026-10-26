jeunes pousses

Hexatrust ouvre les candidatures pour accélérer trois start-up cyber en 2027 

Jusqu'au 2 novembre, Hexatrust recrute trois start-up européennes de la cybersécurité et du cloud pour son accélérateur 2027. À la clé, un an de mentorat pour franchir un cap commercial. 

Fiona Slous

Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 26 octobre 2026
2 min.
Hexatrust ouvre les candidatures pour accélérer trois start-up cyber en 2027
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Hexatrust ouvre les candidatures de son accélérateur 2027. Trois start-up européennes de la cybersécurité et du cloud seront sélectionnées pour bénéficier d'un an de mentorat. Les dossiers sont attendus jusqu'au 2 novembre. Pour cette sixième édition, le groupement de 150 entreprises entend aider les jeunes éditeurs à transformer leurs innovations en débouchés commerciaux. Chaque lauréat sera épaulé par deux dirigeants ou entrepreneurs de la filière. Leur mission portera sur le développement de l'activité, le positionnement de l'offre et l'accès aux décideurs. Les entreprises profiteront aussi du réseau Hexatrust pour nouer des partenariats et identifier des financements. Un enjeu majeur pour ces jeunes pousses, souvent mieux armées sur le plan technologique que commercial. Depuis 2021, une dizaine d'entreprises ont intégré ce programme, conçu pour accompagner leur passage à l'échelle. 

Trois places, des critères précis 

Le groupement cible des start-up déjà engagées sur le marché. Pour candidater, leur capital doit être détenu à plus de 51 % par des actionnaires européens. Leur chiffre d'affaires annuel ne peut dépasser 500 000 euros, avec un effectif limité à 14 salariés. Les entreprises doivent aussi présenter un produit minimum viable (MVP) ou une solution déjà commercialisée et utilisée par un client. Le programme s'adresse donc aux structures ayant validé une première application de leur technologie, mais encore en phase de développement. Les membres d'Hexatrust peuvent également postuler. Après une sélection sur dossier, les candidats présélectionnés présenteront leur projet le 10 décembre au Campus Cyber, devant un jury de huit personnalités. Les trois lauréats seront annoncés à la mi-décembre. 

Le réseau, nerf de la croissance 

Pour les jeunes éditeurs cyber, la difficulté ne s'arrête pas à la mise au point d'un produit. Il faut aussi gagner la confiance des acheteurs et trouver sa place sur un marché concurrentiel. La promotion 2026 illustre ces enjeux avec Daspren, spécialiste de la protection des données, LOGCRAFT, éditeur d'outils de détection des menaces, et BRAVAS, positionné sur la sécurité des PME. Des marchés distincts, mais un même besoin de visibilité et d'accès aux clients. « Nous avons bénéficié d'une visibilité optimale, d'un réseau de grande qualité et d'un accompagnement adapté à nos priorités », témoigne Belkacem Teibi, dirigeant de Daspren. Le programme mise précisément sur ce carnet d'adresses et l'expérience de dirigeants établis pour aider les jeunes entreprises à décrocher leurs premiers marchés. 

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