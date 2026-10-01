Sébastien Marie nommé directeur du numérique de la Matmut 

Pas de recrutement externe. Pour succéder à David Quantin, qui a annoncé son départ en juin avant de rejoindre le groupe de protection sociale Klesia, la Matmut a misé sur la promotion interne. Depuis le 1er juillet 2026, Sébastien Marie est directeur du numérique et siège au comité exécutif de l'assureur mutualiste. La nomination s'accompagne d'une réorganisation. La transformation du système informatique, pilotée par François-Xavier Enderlé, rejoint la direction de Jean-Christophe Sailly, rebaptisée Direction de la Transformation et de l'Innovation. La séparation entre la Direction du Numérique de Sébastien Marie et la nouvelle Direction de la Transformation et de l'Innovation de Jean-Christophe Sailly devra permettre de clarifier les responsabilités entre transformation du système d'information, innovation et pilotage du numérique. L'intégration de Sébastien Marie au comité exécutif confirme la place directe et importante du numérique dans la gouvernance du groupe.

Ingénieur en génie informatique de l'UTC de Compiègne, Sébastien Marie, 45 ans, a passé près de dix ans chez PW Consultants, puis quatre ans chez BNP Paribas. Il rejoint la Matmut fin 2018 comme directeur adjoint de la direction générale adjointe Organisation, SI et Innovation. Il prend ensuite la tête des opérations du SI, avec la casquette de CTO. En 2023, il porte le choix de S3NS, coentreprise de Thales et Google Cloud, pour la plateforme data du groupe.

Une feuille de route à écrire

Le cœur de métier reste hébergé dans les datacenters de la Matmut. “Le déploiement des Contrôles locaux est une étape pour nous”, expliquait-il alors à CIO. La cible affichée : un hébergement chez S3NS une fois le label SecNumCloud obtenu, ce qui est chose faite depuis décembre 2025.

Interrogé dans Alliancy.fr en mars 2023 , il détaillait sa démarche de numérique responsable. Audit du PUE des datacenters, stockage renouvelé consommant 2,5 fois moins d'électricité, smartphones changés tous les cinq ans au lieu de deux, dons de milliers de PC à des établissements de Seine-Maritime. Il visait aussi une note carbone pour chaque projet métier, en plus de son ROI financier. Son autre marqueur, c'est le calcul quantique. Depuis 2023, la Matmut teste avec la start-up QbitSoft des algorithmes pour la tarification automobile, puis pour la détection de fraude. Avec une condition, tirer de la valeur sans dérive budgétaire. Il préside aussi Guide Share France, l'association des utilisateurs IBM.

Sébastien Marie n'a pas encore détaillé publiquement ses priorités. Le chantier dont il hérite est connu : découpage du SI en microservices, refonte des parcours sociétaires, mainframe conservé pour certains traitements. Le plan stratégique 2027-2030, attendu début 2027, dira quelle place il donne notamment à l'IA.