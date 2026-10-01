Les cyberattaques menacent désormais directement la production industrielle 

La frontière entre informatique traditionnelle (IT) et technologies opérationnelles (OT) s’efface progressivement dans l’industrie. Automates, capteurs, chaînes de production ou systèmes de supervision sont désormais connectés aux systèmes d’information des entreprises. Cette évolution améliore le pilotage des installations, mais multiplie également les points d’entrée potentiels pour les attaquants. Dans son livre blanc publié en septembre 2026, Hexatrust souligne notamment l’importance de maîtriser les accès distants, de segmenter les réseaux IT et OT et de cartographier les équipements industriels. L’attaque subie par Jaguar Land Rover en 2025 illustre les conséquences économiques que peut entraîner une compromission informatique sur l'appareil productif. Selon les données reprises par Hexatrust, l’incident a entraîné l’arrêt des usines pendant plusieurs semaines, affecté quelque 6 000 fournisseurs et généré environ 3 milliards d’euros de pertes cumulées.

NIS 2 pousse les industriels à renforcer leur résilience

Cette exposition accrue intervient alors que la directive européenne NIS 2 renforce les obligations de cybersécurité de nombreuses organisations fournissant des services essentiels ou importants. Hexatrust identifie quatre axes pour sécuriser les environnements industriels : évaluer spécifiquement les risques OT, appliquer une défense en profondeur, s’appuyer sur des référentiels comme IEC 62443 et NIS 2, et combiner plusieurs technologies et expertises plutôt que rechercher une solution unique. Le document propose ainsi trois cartographies de l'écosystème français et européen, selon une lecture fonctionnelle, opérationnelle et technique. Cette dernière s'appuie notamment sur le modèle Purdue, qui décompose l'architecture industrielle depuis le procédé physique et les automates jusqu'aux systèmes informatiques de l'entreprise, en passant par les équipements de contrôle et de supervision. Le livre blanc complète cette approche par des cas d'usage consacrés, entre autres, à la sécurisation des opérations de maintenance, à la segmentation des réseaux ou au contrôle des accès distants aux équipements industriels.