Tandem Health lève 100 millions de dollars pour étendre son IA médicale en Europe 

Tandem Health annonce une levée de 100 millions de dollars en série B, menée par le Scaleup Europe Fund, géré par EQT, avec la participation de T.Capital, branche d’investissement de Deutsche Telekom, et Norrsken Ventures. Les investisseurs historiques Kinnevik, Northzone, Amino Collective et Visionaries participent également à l’opération. Après une série A de 50 millions de dollars en 2025, ce nouveau tour porte à 160 millions de dollars le financement total de la healthtech européenne. Créée il y a trois ans, Tandem revendique aujourd’hui un déploiement auprès de plus de 10 000 établissements de santé dans 14 marchés européens. Son assistant médical accompagne les professionnels avant, pendant et après les consultations, notamment pour synthétiser les dossiers patients, assister la décision clinique et automatiser certaines tâches administratives. Selon des études évaluées par les pairs cités par l’entreprise, ses utilisateurs déclarent consacrer 29 % de temps en moins aux tâches administratives, avec une baisse de 30 % du stress associé.

Tandem veut transformer son assistant en plateforme de santé

Les nouveaux fonds doivent permettre à Tandem de renforcer sa présence en Europe et de poursuivre le développement de sa technologie. L’entreprise compte notamment faire évoluer son assistant vers un système capable de gérer les flux de patients et de confier davantage de tâches cliniques à des agents IA. Elle prévoit parallèlement de développer ses équipes, qui comprennent déjà 100 cliniciens en interne. Tandem met également en avant la certification, au cours des six derniers mois, de trois dispositifs médicaux de classe IIa dans le cadre du règlement européen MDR : son scribe médical IA, son assistant de codage et son outil d’aide à la décision clinique. Cette expansion intervient dans un contexte de tension sur les effectifs de santé européens, notamment dû à un déficit de 1,6 million de professionnels de santé et du secteur social en Europe en 2024, qui pourrait atteindre 4 millions à l’horizon 2030.