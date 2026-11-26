Dans l'enceinte du couvent des Jacobins, qui accueillait l'European Cyber Week du 16 au 19 novembre à Rennes, la table ronde des Interconnectés sur l'indépendance numérique des territoires a d'emblée écarté la question du pourquoi pour s'attaquer à celle du comment. Yann Huaumé, vice-président de Rennes Métropole chargé des finances et du numérique, Marlène Le Dieu de Ville, pour Intercommunalités de France, et Olivier Morel, administrateur d'Hexatrust et directeur général de Snowpack, s'y sont accordés sur l'urgence d'agir de concert.

Avant toute migration, Yann Huaumé a invité les collectivités à “ouvrir le capot” pour mesurer leur adhérence aux solutions extra-européennes, ce que permet l'outil Tie Break des Interconnectés. Lucide, Marlène Le Dieu de Ville a rappelé que quitter “une suite dominante impose de remplacer les outils, de former les agents et de rester interopérable” avec les communes, les écoles ou les hôpitaux, sans interrompre le service public. Les plus petites structures, souvent dépourvues de directeurs de systèmes d’information (DSi), doivent en outre composer avec des prestataires peu qualifiés et des éditeurs eux-mêmes captifs de briques qu'ils ne maîtrisent pas.

Une panne en guise de démonstration

Olivier Morel s’est étonné que l'on achète “ses tomates au producteur du marché sans jamais songer à l'éditeur français d'à côté pour son pare-feu”, alors que la dépendance se paie sous bien des formes. Elle est technologique avec Microsoft, tarifaire avec VMware depuis son rachat par Broadcom, juridique avec l'extraterritorialité du droit américain. Elle est aussi économique, puisque les entreprises européennes consacrent chaque année 264 milliards d'euros au cloud et aux logiciels américains, selon le Cigref (club informatique des grandes entreprises françaises). La panne mondiale de Microsoft 365, survenue quelques jours plus tôt, l'a rappelé avec éclat, les organisations qui n'avaient pas tout misé sur la suite américaine continuant, elles, à travailler. “Les solutions existent depuis des plombes”, a insisté le dirigeant, de la messagerie à la sécurité des équipements industriels qui gèrent bâtiments et eau potable.

Yann Huaumé a appelé à “renverser le modèle de gouvernance”. Financée à coups d'appels à projets, la transformation numérique des territoires s'est bâtie dans la compétition, quand l'indépendance exige de coopérer. “Comme chacun n'y arrive pas tout seul, il va falloir qu'on y arrive à plusieurs”, a tranché l'élu, pour qui seuls des marchés mutualisés donneront à la filière européenne le volume nécessaire à son industrialisation.

La commande publique offre le levier “le plus immédiat”, a estimé Marlène Le Dieu de Ville, à condition de suivre des feuilles de route graduées qui traitent d'abord les données et les outils les plus critiques. Elle recommande d'imposer aux prestataires des clauses simples, l'interopérabilité en tête, et voit dans les centrales d'achat des tiers de confiance, pourvu qu'elles vérifient la conformité des solutions référencées.