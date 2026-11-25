“Nous croulons sous les tâches administratives. Je cherche des solutions IA de gestion et d'aide à la décision pour nous aider”, raconte le premier adjoint au maire d’une commune de 150 habitants, uniquement aidé par une secrétaire de mairie deux demi-journées par semaine. Cette alerte lancée par Benjamin Chesneau résume avec acuité le climat qui a régné dans les allées du Salon des Maires et des Collectivités Locales. Du 24 au 26 novembre 2026, l'événement a réuni environ 65 000 visiteurs au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Alors que ce rendez-vous incontournable de la gestion locale a célébré cette année ses 30 ans d'existence, le volet consacré au numérique y a bénéficié d'une superficie particulièrement généreuse. Dans cet espace, les cycles de conférences se sont articulés autour de grandes thématiques transversales : la cybersécurité et la souveraineté des données, l'intelligence artificielle frugale et utile, ainsi que la valorisation des communs numériques. Mais au-delà des débats théoriques, c'est la contrainte budgétaire qui dicte les priorités des élus. “L’IA permet d’économiser du temps d’agent sur les tâches répétitives et, ce n’est pas très politique de dire ça, mais pour autant, on va peut-être, sur des départs en retraite, ne pas renouveler”, admet Christophe Duveaux, maire d'une commune de 5 000 habitants.

Pallier le choc RH et améliorer la relation citoyenne

Il faut rappeler que les petites collectivités sont confrontées à une transformation urgente de leurs services publics. Interrogé sur le salon, Stéphane Manou, exposant et directeur général de l’éditeur Berger-Levrault, rappelle la réalité du terrain. Plus de 80 % des collectivités françaises comptent moins de 2 000 habitants. Dans ces petites structures, la secrétaire générale de mairie constitue la cheville ouvrière du territoire, devant maîtriser simultanément la comptabilité, l'état civil et l'urbanisme. Or, cette organisation humaine vacille. D’ici 2030, environ 30 % des secrétaires de mairie devraient partir à la retraite, créant un risque de perte massive de compétences administratives. Pour soutenir ces effectifs réduits et guider les nouvelles recrues, les éditeurs ont repensé la conception de leurs outils informatiques. “Nous intégrons l’IA sans tout le processus, plutôt que d’en faire un outil à part”, explique Stéphane Manou. Cette modernisation s'est également traduite par l'essor des solutions de Gestion de la Relation Utilisateur (GRU) et d'applications de mairies connectées, destinées à simplifier les démarches des habitants. “L'idée c'est de fluidifier les démarches et de mettre l'administré au cœur de tout ça”, indique Julien Thomas, exposant sur le salon et chargé d’affaires de Logitud.

Visualiser l'impact des initiatives municipales

Pour les équipes municipales, l'adoption des technologies s'est aussi inscrite dans une volonté d'optimiser le pilotage politique. Christophe Duveaux a souligné la nécessité d'obtenir des tableaux de bord visuels et synthétiques afin de mesurer l'avancement des projets locaux sans multiplier les réunions budgétaires chronophages. “C’est complètement une aide à la prise de décision, pour valider notre projet et amener des arguments supplémentaires”, souligne-t-il. Il espère ainsi convaincre les élus encore hésitants ainsi que les membres des oppositions municipales. Toutes ces innovations doivent cependant s'accompagner d'une charte de fonctionnement visant à encadrer les usages de l'IA par les agents publics, ce qui constitue une priorité selon le maire.

La contrainte financière du modèle SaaS

Si les promesses de gain d'efficacité séduisent, la mise en œuvre du numérique se heurte à une contrainte financière structurelle. Stéphane Manou a détaillé la rigidité propre aux logiciels hébergés par abonnement. Alors que les achats traditionnels de licences s'imputaient sur le budget d'investissement (finançable par l'emprunt), la redevance SaaS constitue un loyer récurrent prélevé sur le budget de fonctionnement, historiquement le plus difficile à équilibrer pour un maire. Il certifie que, lors de ses échanges avec des élus au salon des Maires, la réalité financière a systématiquement primé sur les considérations purement technologiques de ses technologies. Excepté sur la question de l’hébergement des données.

Le critère absolu de l'hébergement des données

En dépit de l'étroitesse des marges budgétaires, les élus refusent tout compromis sur la sécurité et la souveraineté de leurs infrastructures informatiques. Benjamin Chesneau a exprimé la grande fermeté des maires ruraux quant à l'étanchéité des données publiques : “Si ce n'est pas hébergé en France, c'est mort. On se fait déjà pirater de partout”, affirme-t-il. Refusant catégoriquement d'alimenter les modèles d'IA d'acteurs américains, les élus plébiscitent des acteurs souverains adossés à des infrastructures nationales tandis que les éditeurs canadiens, à l'image de la société Sumum, ont bénéficié d'un accueil très favorable en raison de la proximité culturelle et de la confiance historique entre la France et le Canada. Symbole de cette exigence de souveraineté et de protection des données, le prix de l’innovation “numérique de confiance” a été remis à l'entreprise Always Innovating, pour son projet MonDongle.Cloud. Cette solution de cloud souverain et sécurisé intègre de l'intelligence artificielle, spécialement conçue à destination des mairies et des collectivités locales pour garantir la protection absolue de leurs accès et environnements numériques. Par ailleurs, cette préoccupation d'hébergement s'est transformée en opportunité financière. Christophe Duveaux a indiqué avoir été directement sollicité pour l'implantation de data centers dans sa commune et y voir un moyen de générer des recettes fiscales foncières précieuses pour les finances locales.