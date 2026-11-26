Cinq ans pour généraliser une réforme. Davantage pour en mesurer les effets. En 2020, France Travail a lancé une expérimentation dans quelque 300 lycées professionnels pour améliorer l'insertion des élèves. Le dispositif a été généralisé en 2025, sans attendre l'ensemble des résultats de son évaluation. “On n'a pas pu donner de retour d'expérience précis à la politique publique”, a regretté Pierre Cahuc, professeur d'économie à Sciences Po, lors d'une conférence organisée le 17 novembre à Paris par le Centre d'accès sécurisé aux données (CASD). Les chercheurs attendaient encore des informations sur les trajectoires professionnelles des élèves sortis en 2023. L'expérimentation reposait pourtant sur une répartition aléatoire des établissements, destinée à mesurer les effets propres de l'accompagnement. Le protocole scientifique était prêt. Les données, non. “On a l'impression qu'on est un petit peu à l'âge de pierre en matière d'évaluation des politiques publiques”, a déploré l'économiste. L'intelligence artificielle pourrait accélérer le nettoyage des fichiers, leur rapprochement et l'analyse des résultats. Mais une partie du retard intervient avant même leur traitement.

Les fichiers français ne se parlent pas

Le problème commence bien avant les algorithmes. La France collecte des données détaillées sur les élèves, les salariés, les entreprises et les contribuables, sans disposer d'un système d'identifiants permettant de les relier facilement. “Contrairement aux pays nordiques, nous ne sommes pas un pays de registres”, a rappelé Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques (IPP). Pour évaluer l'accompagnement des lycéens, les chercheurs doivent ainsi rapprocher plusieurs fichiers administratifs. Faute d'identifiant commun, les correspondances restent imparfaites et leur fiabilité doit être contrôlée. Le travail exige également des autorisations d'accès. “J'ai passé des dizaines d'heures à essayer de comprendre quelle était la qualité des appariements”, a raconté Pierre Cahuc. Les données de carrière et de retraite restent également moins accessibles que dans certains pays européens. L'Insee a développé des techniques de rapprochement statistique préservant les identités individuelles, mais leur généralisation aux travaux de recherche reste inachevée. L'IA pourrait accélérer les vérifications, sans résoudre les contraintes d'accès aux fichiers.

Les archives prennent la parole

Les modèles de langage pourraient néanmoins ouvrir une partie des dossiers laissés de côté par les méthodes statistiques traditionnelles. Comptes rendus d'entretiens, observations des conseillers ou appréciations scolaires contiennent des informations difficiles à exploiter à grande échelle. “On ne sait pas très bien ce qui se passe. Ça marche, mais on ne sait pas très bien pourquoi”, a reconnu Pierre Cahuc à propos des expérimentations de politiques publiques. L'analyse automatisée de ces documents permettrait d'étudier les conditions de mise en œuvre d'un dispositif, puis de comprendre les différences de résultats entre populations. Julien Grenet a illustré cette perspective avec les appréciations des enseignants. Des travaux antérieurs ont montré des différences de vocabulaire selon le sexe des élèves, à niveau scolaire comparable. Les garçons sont davantage valorisés pour leurs capacités intellectuelles, les filles pour leur application et leur comportement. Les grands modèles de langage pourraient prolonger ces analyses en interprétant les formulations dans leur contexte. “On pourra travailler sur les mots dans leur contexte, et pas seulement sur des mots isolés”, a expliqué le chercheur. Une évolution méthodologique prometteuse, mais la capacité à extraire des informations ne suffit pas à établir des relations de causalité.

Des diagnostics aux conséquences politiques

Le croisement des données peut modifier les arbitrages publics. En rapprochant les déclarations fiscales des ménages et celles des entreprises, des chercheurs de l'IPP a intégré au calcul de l'imposition effective des plus hauts revenus les bénéfices conservés dans leurs sociétés, notamment via des holdings. “On découvre quelque chose qui n'était jamais apparu dans le débat public”, a relevé Antoine Bozio. Un résultat obtenu grâce aux appariements, sans IA. L'enjeu porte donc sur le choix de l'instrument fiscal. Augmenter l'impôt sur le revenu ne permet pas, à lui seul, de taxer des bénéfices non distribués. Les politiques climatiques posent une difficulté comparable. Marion Leroutier, chercheuse au Centre de recherche en économie et statistique (CREST), a présenté des travaux reliant exposition à la pollution et arrêts maladie. Lors d'épisodes de forte pollution, la proportion de salariés en arrêt augmente de 4 % selon les résultats exposés. Les données permettent ainsi de quantifier une partie du coût sanitaire de la pollution. Pour les aides à la transition, “on a envie de savoir qui va en bénéficier”, a insisté la chercheuse. Le croisement avec les données fiscales pourrait notamment éclairer les effets distributifs du leasing social ou des aides aux véhicules propres. Sans connaître les bénéficiaires réels et les effets indirects, les pouvoirs publics risquent de choisir des instruments mal ciblés.

La preuve ne se résume pas au calcul

Reste à rendre ces analyses possibles sur des données sensibles. Les fichiers fiscaux, scolaires ou sanitaires ne peuvent être transférés librement vers des services d'IA externes. Leur traitement exige des environnements sécurisés et des ressources de calcul adaptées. "C'est un chantier à la fois technique mais aussi juridique”, a prévenu Pierre Cahuc. Le CASD fournit déjà un cadre d'accès contrôlé aux données, mais l'arrivée de modèles plus exigeants impose de nouveaux investissements. La rapidité de production des résultats pose une seconde difficulté. Antoine Bozio a défendu la réplication systématique des études, aujourd'hui coûteuse en temps et en moyens. “On va pouvoir faire des modèles plus structurels à moindre coût”, a-t-il estimé, en évoquant aussi la possibilité de réexaminer des travaux déjà publiés. Ces outils pourraient faciliter les vérifications et multiplier les évaluations, sans remplacer les méthodes d'identification des effets causaux. Une autre voie existe pour franchir les frontières administratives sans faire circuler les données individuelles. Filippo di Mauro, président de CompNet, a présenté un dispositif européen fondé sur l'exécution de programmes harmonisés dans chaque pays. Les résultats agrégés sont ensuite comparés. Le réseau couvre déjà huit pays et prépare son extension. Les données restent sur place. Les analyses, elles, deviennent comparables.