Stéphane Gervais a construit son parcours à l’intersection de la technologie, de l’industrie et du développement de nouveaux marchés. Des semi-conducteurs aux systèmes industriels, il a exercé des responsabilités en conception de produits, marketing stratégique, développement d’activités, innovation et partenariats internationaux. Cette expérience lui a appris qu’une technologie ne devient stratégique que lorsqu’elle répond à un besoin réel, trouve son modèle économique et peut être intégrée dans les opérations d’une entreprise.

Chez LACROIX, cette approche s’est notamment traduite par le développement d’activités autour de la data et de l’intelligence artificielle et par la construction d’alliances technologiques. Son expérience est celle du passage entre innovation, marché et industrialisation.

Identifier ce qui mérite réellement de changer d’échelle

Son regard reste profondément industriel : une innovation se juge d’abord par sa capacité à améliorer un service, une décision ou une opération. Des solutions comme Aquawize, consacrée à la gestion intelligente de l’eau, illustrent cette approche. La technologie permet de mieux comprendre le fonctionnement d’un réseau, de détecter des anomalies et d’améliorer les décisions d’intervention. Mais sa valeur dépend tout autant des données disponibles, de son intégration dans les processus et de son appropriation par les équipes.

Stéphane applique la même exigence à l’intelligence artificielle. Au-delà des performances des modèles, il s’intéresse à la qualité des données, à la cybersécurité, aux responsabilités, à la gouvernance et désormais à une question centrale : comment conserver une autorité humaine vérifiable lorsque les systèmes d’IA ne se contentent plus de conseiller mais commencent à agir ?

Pour les dirigeants, l’enjeu devient donc moins de « faire de l’IA » que de déterminer où elle peut produire un avantage réel, quelles infrastructures et compétences elle suppose et quelles nouvelles dépendances elle introduit.

Relier les tendances technologiques aux décisions des entreprises

Stéphane échange régulièrement avec les acteurs qui façonnent les prochaines évolutions technologiques et industrielles. Ses entretiens, analyses et contributions pour Alliancy visent à traduire ces évolutions en questions directement exploitables par les dirigeants. Quelles architectures faut-il préparer ? Quelles compétences faut-il développer ou conserver ? Quels partenaires peuvent accélérer un projet ? Quels risques de dépendance faut-il anticiper ? Et quelles décisions doivent être prises aujourd’hui pour ne pas subir les transformations de demain ?

Cette exposition internationale aux écosystèmes technologiques complète son expérience opérationnelle et lui permet de confronter les ambitions des entreprises aux évolutions réelles des marchés.

Repenser les dépendances plutôt que simplement les subir

Son implication dans EuroCommons illustre cette approche. Lors de l’atelier consacré aux annuaires et à l’identité numérique qu’il a animé pour Alliancy, la discussion a rapidement dépassé la question du remplacement d’une plateforme pour poser une question plus structurante : de quelle infrastructure de confiance les organisations auront-elles besoin pour la prochaine décennie ? La maîtrise des dépendances technologiques peut ainsi devenir une occasion de repenser les architectures, les usages et les modèles de coopération.

Pour Stéphane, la souveraineté ou l’autonomie technologique ne peuvent toutefois rester des principes abstraits. Elles doivent déboucher sur des alternatives crédibles, compatibles avec les contraintes opérationnelles des entreprises et leur présence internationale. Cela suppose des écosystèmes réunissant utilisateurs, fournisseurs technologiques, intégrateurs et acteurs institutionnels, mais aussi des trajectoires de migration réalistes et des retours d’expérience mesurables.

Un interlocuteur pour préparer la prochaine décision stratégique

Au sein de l’écosystème Alliancy, Stéphane intervient comme un interlocuteur capable de confronter une ambition technologique à la réalité du marché et de son adoption. Pour une direction générale, IT ou industrielle, cela peut signifier identifier les domaines où l’IA peut réellement créer un avantage, challenger une trajectoire technologique ou préparer un passage à l’échelle.

Pour une entreprise technologique, cela peut consister à clarifier une proposition de valeur, comprendre les attentes d’un marché, identifier les bons partenaires ou construire un écosystème permettant d’accélérer son développement. Cette double lecture, industrielle et entrepreneuriale, complète les expertises du pôle Études & Action d’Alliancy. Son fil conducteur : aider les dirigeants à distinguer les ruptures qui comptent, à prendre les bonnes décisions suffisamment tôt et à transformer l’innovation en avantage durable.