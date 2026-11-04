Agents IA antifraude : les banques françaises à la traîne malgré leurs données unifiées

Les banques françaises ont préparé le terrain pour l'intelligence artificielle, mais hésitent à lui confier leurs enquêtes antifraude. Selon le Fraud Readiness Index 2026 de l'éditeur portugais Feedzai, spécialisé dans la détection de fraudes, seuls 20 % des établissements financiers français ont expérimenté ou déployé des agents IA, contre 58,2 % aux États-Unis. Un retard surprenant au regard de leurs infrastructures de données. Dans l'Hexagone, 58,3 % des institutions déclarent avoir unifié leurs informations entre les services de lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent, la conformité et la cybersécurité. La moyenne mondiale plafonne à 41,2 %. Réalisée auprès de 1 030 responsables de la criminalité financière dans douze pays, l'enquête met en lumière un décalage entre les fondations technologiques et leur exploitation. Les établissements français disposent d'un socle favorable à la détection des fraudes complexes, sans avoir franchi le cap de l'automatisation des investigations à la même cadence que leurs homologues étrangers.

Trois quarts des analystes accaparés par la collecte

Cette prudence tranche avec l'essor mondial de l'IA agentique. Selon Feedzai, 68 % des institutions financières interrogées expérimentent ou utilisent au moins trois cas d'usage dans leurs opérations antifraude. Ces systèmes peuvent rapprocher des informations dispersées, élaborer des règles de détection ou conduire des investigations. Leur intérêt tient notamment à la réduction des tâches préparatoires. Près de trois quarts des responsables déplorent le temps consacré par leurs analystes à collecter des données au détriment de l'examen des menaces. L'automatisation se heurte néanmoins à une difficulté majeure. La confiance dans les décisions autonomes constitue la première préoccupation de 33,8 % des répondants. Les banques doivent donc arbitrer entre la rapidité des enquêtes et la fiabilité des conclusions produites. Un enjeu sensible pour des établissements tenus de justifier leurs décisions et de maîtriser les risques d'erreur.