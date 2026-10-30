Mastercard et quatre banques s'allient pour protéger les TPE-PME des fraudes

Les petites entreprises relâchent leurs efforts de cybersécurité. Mastercard entend inverser la tendance avec le Commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace (ComCyberMI), LCL, Nickel, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. Depuis le 19 octobre, leur programme de prévention s'enrichit d'outils destinés aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME). Lancé en 2024, le « Petit guide de survie des TPE/PME dans un monde de cybercriminalité » propose désormais quatre fiches mémo, un kit pour organiser des réunions avec les salariés et une « pause anti-fraude » avec un conseiller bancaire. Le dispositif cherche à inscrire la prévention dans le fonctionnement quotidien des entreprises, sans la cantonner aux seuls dirigeants. Les établissements partenaires diffuseront les supports auprès de leurs collaborateurs et de leurs clients professionnels. Une page LinkedIn dédiée prolongera cette campagne avec des conseils et des contenus pratiques.

Les banques au contact des dirigeants

Ce déploiement s'appuie sur la proximité des établissements bancaires avec les petites entreprises. La « pause anti-fraude » doit notamment ouvrir un temps d'échange entre les dirigeants et leurs conseillers, au-delà des opérations financières courantes. Les supports ont été élaborés à partir d'une étude ethnographique menée auprès de chefs d'entreprise et de professionnels bancaires, puis d'ateliers de conception avec les partenaires. Leur format court répond aux difficultés rencontrées par les TPE-PME pour consacrer du temps à la sécurité numérique. Selon le baromètre Mastercard 2026, seules 58 % des TPE ont déjà adopté ou envisagent des mesures de protection, contre 61 % en 2025. Le programme mise donc sur des relais déjà présents dans leur activité pour faciliter la diffusion des recommandations. "Pour les petites entreprises, la cybersécurité ne peut plus rester l'affaire des seuls experts. Elle doit devenir un réflexe du quotidien", souligne Barbara Sessa, directrice générale de Mastercard France.

Le ComCyberMI apporte son expertise

La dimension opérationnelle du programme repose également sur l'appui du ComCyberMI. Créé en novembre 2023 et placé sous l'autorité du directeur général de la Gendarmerie nationale, ce service coordonne des actions de prévention, de formation et de lutte contre la cybercriminalité. Dans le cadre du partenariat, il contribue à l'élaboration des contenus et veille à leur cohérence avec les recommandations officielles, notamment celles du service 17Cyber, destiné à orienter les victimes de cybermalveillance. Son action dépasse toutefois cette campagne. Le commandement met à disposition des fiches pratiques et développe SENCY-CRISE, un module de formation en ligne consacré à la gestion de crise cyber. Ces ressources complètent les outils Mastercard en couvrant aussi la réaction face à un incident. En associant les réseaux bancaires aux dispositifs publics, l'initiative cherche à rapprocher la prévention des entreprises les moins outillées pour affronter les cybermenaces.