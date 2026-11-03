Bull décroche 31 millions d'euros pour moderniser le supercalcul météo espagnol

Prévoir le temps à venir exige désormais des machines capables d'avaler toujours plus de données. En Espagne, Bull a remporté un contrat de 31 millions d'euros pour moderniser l'infrastructure de calcul haute performance de l'Agence météorologique d'État (AEMET). Annoncé le 10 septembre, ce marché de quatre ans prolonge une collaboration engagée en 2015. Le groupe fournira les équipements, les logiciels et une supervision assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Installé sur deux sites distincts dans la région de Madrid, le nouveau système doit accroître les performances de calcul de 10 %. L'agence entend ainsi accélérer ses applications de prévision météorologique, climatique et environnementale, tout en préparant l'adoption de méthodes fondées sur l'intelligence artificielle (IA). Dans un secteur confronté à des phénomènes météorologiques plus intenses, la rapidité de traitement devient un enjeu opérationnel pour les services publics.

L'IA entre dans les prévisions

Cette puissance supplémentaire doit notamment permettre à AEMET d'associer l'apprentissage automatique aux modèles numériques traditionnels. L'objectif est d'exploiter plus rapidement les observations météorologiques et d'ouvrir la voie à de nouvelles applications pour les prévisions et l'analyse du changement climatique. Le communiqué ne détaille pas les modèles d'IA envisagés, mais le projet illustre l'évolution des infrastructures scientifiques vers des environnements mêlant simulation et traitement des données. « Cette nouvelle infrastructure de calcul haute performance représente une étape stratégique pour AEMET », a déclaré Alicia López Rejas, directrice exécutive de l'agence. Elle a souligné son apport attendu à la continuité des services essentiels à la sécurité publique. La répartition de la plateforme sur deux sites madrilènes répond à cette exigence de disponibilité, particulièrement sensible pour des prévisions utilisées par les citoyens, les administrations et les entreprises.

La facture énergétique dans l'équation

Le renforcement des capacités s'accompagne d'un chantier d'efficacité énergétique. Bull intégrera sa suite Smart Management Center, destinée à superviser l'infrastructure et à optimiser son fonctionnement. L'un des indicateurs suivis sera le Power Usage Effectiveness (PUE), rapport entre l'énergie totale consommée par un centre de données et celle utilisée par ses équipements informatiques. Son amélioration permet de limiter la part de consommation consacrée aux installations annexes, notamment au refroidissement. Le contrat couvre également l'exploitation et la surveillance continue du système, au-delà de la fourniture des machines. Pour Bull, acteur du calcul haute performance, cette commande consolide une relation de plus de dix ans avec l'agence espagnole. Pour AEMET, elle doit réunir dans une même infrastructure trois priorités désormais indissociables : puissance de calcul, disponibilité des services et maîtrise énergétique.