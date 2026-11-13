Allianz France confie ses opérations à Birgit Bacher, venue de sa filiale digitale

D’Allianz Direct à Allianz France, Birgit Bacher passe de la transformation des plateformes à celle des opérations. Annoncée le 3 novembre, sa nomination à la direction des opérations d’Allianz France prendra effet le 19 novembre 2026. L’assureur mise sur une spécialiste de ses plateformes technologiques pour poursuivre sa transformation numérique. Également nommée au comité exécutif, elle succédera à Julien Martinez, récemment passé à la direction de la distribution. Jusqu’ici directrice des opérations et de l’informatique d’Allianz Direct à Munich, elle retrouve un périmètre familier, entre performance opérationnelle et modernisation des systèmes.

Une plateforme commune déjà sur les rails

Son arrivée prolonge une collaboration technologique avec Allianz France. Birgit Bacher a récemment participé au développement d'une plateforme commune dédiée à l'assurance automobile sur le marché français. Selon Allianz Direct, le recours à des méthodes de développement assistées par intelligence artificielle (IA) aurait permis de doubler la vitesse de réalisation du projet. Un premier chantier commun avant sa prise de responsabilités.

Chez Allianz Direct, rejointe en 2022, elle supervisait les opérations, les plateformes et la technologie. Sous sa direction, les coûts des unités de service ont diminué de plus de 50 %, selon les chiffres communiqués par l'assureur. Elle a également piloté quatre intégrations d'entreprises et les migrations informatiques associées, tout en accélérant le déploiement de solutions d'IA.

Vingt-trois ans dans les rouages d'Allianz

Cette nomination marque une nouvelle étape dans un parcours entièrement construit au sein du groupe. Arrivée en 2003, Birgit Bacher prend en 2014 la responsabilité de la stratégie des plateformes technologiques mondiales d'Allianz SE. Cinq ans plus tard, elle rejoint Allianz Technology pour piloter la conception et le déploiement à grande échelle de la Business Master Platform, socle technologique destiné aux activités du groupe.

À 52 ans, la dirigeante retrouve donc en France les enjeux de standardisation et de transformation informatique au centre de sa carrière. Sous l'autorité de Rémi Saucié, directeur général d'Allianz France, elle devra désormais conjuguer qualité de service, productivité et digitalisation. Avec, pour premier terrain d'application, un assureur dont elle connaît déjà une partie des chantiers technologiques.