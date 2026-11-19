Wall Street tient son nouveau record. Anthropic fait ce jeudi son entrée sur les marchés new-yorkais avec une levée d’au moins 79,4 milliards de dollars, soit davantage que les quelque 75 milliards obtenus par SpaceX en juin. Face à un carnet d’ordres pléthorique, la start-up de San Francisco a revu sa copie mercredi soir. Le prix de l’action a été arrêté à 83 dollars, au-delà de la fourchette annoncée, et le nombre de titres mis en vente porté à plus de 956 millions.

En y ajoutant les cessions de ses sept cofondateurs, pour près de 2 milliards de dollars, l’opération atteint 81,3 milliards. Valorisé autour de 1 500 milliards de dollars, l’éditeur de Claude s’offre ainsi la plus importante levée jamais réalisée au premier jour de cotation. Et le compteur pourrait encore tourner. À l’instar de SpaceX, Anthropic dispose d’une option de surallocation permettant aux banques d’écouler des titres supplémentaires en cas de forte demande. Le groupe d’Elon Musk avait ainsi grimpé jusqu’à 86 milliards. La start-up pourrait, elle, approcher les 91,6 milliards.

Un contexte boursier pourtant tendu

L’enthousiasme des investisseurs tranche avec la nervosité ambiante. Depuis son pic de début octobre, le Nasdaq a cédé plus de 11 %, signe d’une défiance grandissante envers les valeurs de l’IA. Nvidia, pilier du secteur et actionnaire d’Anthropic, traverse par ailleurs une sérieuse zone de turbulences. Son patron historique Jensen Huang a dû jeter l’éponge la semaine dernière, emporté par un scandale mêlant adultère et contrebande de puces.

À ces secousses s’ajoute un front plus politique. Début novembre, plusieurs scrutins locaux aux États-Unis ont durci, voire proscrit, l’implantation de centres de données. De quoi faire redouter un coup de frein sur les infrastructures indispensables à l’essor des modèles d’IA.

Anthropic n’a pas totalement échappé à ces vents contraires. Jusqu’au début de l’automne, une valorisation de 2 000 milliards de dollars était évoquée. Le montant retenu demeure néanmoins sans équivalent pour une entreprise fondée il y a cinq ans à peine.

Des alliés de poids et des risques assumés

L’entreprise de la fratrie Amodei peut aussi compter sur ses partenaires industriels. Nvidia et Microsoft se sont engagés, en marge de l’offre, à absorber 26 milliards de dollars de titres. Hors ventes d’actionnaires existants, l’opération devrait ainsi rapporter directement plus de 90 milliards à la société.

Le document d’introduction n’a pas davantage refroidi les ardeurs, chez les institutionnels comme chez les particuliers. Sur près de cent pages, Anthropic y passe pourtant au crible les menaces pesant sur son activité. L’éditeur envisage aussi bien le détournement de ses modèles à des fins malveillantes que leurs possibles dérapages, jusqu’à des actions dangereuses entreprises sans la moindre demande d’un utilisateur. Le spectre d’une perte de contrôle dans le développement de l’IA figure également au tableau.

Cette prudence affichée fait écho au discours de son dirigeant. En septembre, Dario Amodei plaidait pour un ralentissement de la course aux IA les plus avancées, afin d’en mesurer et d’en maîtriser au mieux les dangers. Devant les investisseurs réunis chez JPMorgan Chase à New York, il a balayé les accusations de posture commerciale. "Ce n’est pas du marketing", a-t-il martelé, assurant prendre ces risques très au sérieux.

Une pluie de milliards pour les salariés

Reste à tenir son rang. Si les modèles d’Anthropic comptent parmi les plus performants du marché, OpenAI et Google lui disputent âprement le terrain. En interne, l’opération change déjà la donne. Selon le cabinet SaaStr, les actions détenues par les quelque 5 300 salariés pèseront ensemble plus de 200 milliards de dollars, de quoi concrétiser la fortune de la plupart d’entre eux.

Pour les marchés, cette première séance fera figure de test. Un parcours réussi conforterait l’idée d’un appétit intact pour l’IA générative, malgré les interrogations croissantes sur la rentabilité des sommes colossales engagées dans le secteur.