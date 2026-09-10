Arlequin AI lève 28 millions d’euros pour développer une nouvelle architecture d’IA 

Fondée à Paris en 2024, Arlequin AI annonce une levée de fonds de 28 millions d’euros en série A. Le tour de table est codirigé par redalpine et OTB Ventures, aux côtés du Fonds Innovation Défense de Bpifrance. Les investisseurs historiques Vsquared Ventures et 10x Founders renforcent leur participation, tandis que Xavier Niel et ZEBOX, l’accélérateur de start-up de CMA CGM, entrent au capital. Ces nouveaux moyens doivent notamment permettre à l’entreprise d’accélérer le développement de modèles propriétaires reposant sur des réseaux de neurones topologiques (RNT). Contrairement aux grands modèles de langage, cette architecture vise à apprendre à partir de la structure des données et des relations qui les unissent. Elle doit ainsi permettre d’analyser des interactions complexes au sein de volumes importants de données hétérogènes, tout en conservant la possibilité de rattacher les résultats à leurs sources.

La deeptech veut accélérer à l’international

« Une nouvelle révolution est aujourd’hui en train de se dessiner : celle de systèmes d’intelligence artificielle capables de comprendre des dynamiques d’une extrême complexité, cachées au sein de millions de données, déclare Hugo Micheron, CEO et cofondateur d’Arlequin AI. Déjà utilisée par des gouvernements et de grandes organisations en Europe, la technologie d’Arlequin AI cible notamment la sécurité et la défense, les enquêtes criminelles et antiterroristes, la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent ou encore la cybersécurité. La société affirme également concevoir son architecture pour nécessiter moins de puissance de calcul et réduire sa dépendance à l’énergie, aux semi-conducteurs avancés et aux infrastructures informatiques. La levée doit désormais servir à renforcer les équipes chargées de développer et d’entraîner ces modèles, mais aussi à accélérer leur commercialisation. Déjà implantée à Paris, Londres et Berlin, Arlequin AI prévoit d’ouvrir un laboratoire d’intelligence artificielle dans la Silicon Valley d’ici à la fin de l’année 2026. L’entreprise compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs, dont 35 ingénieurs et 15 docteurs, chercheurs et data scientists.