Diplômé de l'École polytechnique et de l'université technique de Munich, passé par emlyon, Arnaud Martin a dirigé la sécurité des systèmes d'information du groupe Orange de 2016 à 2019. Fin 2019, il rejoint la Caisse des dépôts au même poste, en succession d'Alain Bouillé, fondateur du Cesin. Il y applique la doctrine « Cloud au centre » de l'État : données sensibles en SecNumCloud, IA de Mistral déployée sur des infrastructures françaises, indice de résilience numérique pour évaluer les dépendances numériques et le degré d'autonomie stratégique... En avril 2024, il élargit son périmètre aux risques opérationnels, cyber et contrôles.

Au Crédit Agricole, il retrouve les équipes technologiques du groupe : Olivier Biton, directeur des systèmes d'information et directeur général de CA-GIP, la plateforme mutualisée qui assure 80 % de la production informatique du groupe, et Caroline Comet-Fraigneau, directrice générale déléguée de cette entité depuis mars 2026, venue d'OVHcloud. Au Predictive Cyber Day, le groupe évoquait une défiance cyber devenue structurelle, rapportait Alliancy.

Arnaud Martin est également vice-président du Cesin depuis mai 2023.