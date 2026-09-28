Avec Mistral, Scaleway et Diabolocom, la MAIF reprend la main sur son SI

La MAIF passe des intentions aux choix technologiques. Ce 24 septembre, la mutuelle a annoncé s’appuyer sur trois acteurs français pour moderniser son système d’information (SI), accompagner l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et mieux maîtriser ses dépendances. Scaleway fournira des infrastructures cloud. Mistral AI doit soutenir de nouveaux usages d’IA générative. Diabolocom, lui, équipera progressivement la relation avec les sociétaires. Ce mouvement prolonge une réflexion déjà engagée par l’assureur. Fin 2025, Nicolas Siegler, directeur général adjoint chargé des systèmes d’information, présentait le SI comme un levier de pouvoir à l’heure de l’IA générative et de la souveraineté numérique. Un cap se matérialise aujourd’hui dans les achats. La MAIF a ajouté cette année la souveraineté numérique à ses critères d’évaluation des fournisseurs. Pour la mutuelle, l’enjeu tient moins au passeport des prestataires qu’à la maîtrise de ses données et à sa capacité à conserver plusieurs options technologiques.

La relation sociétaire en première ligne

Cette recherche de maîtrise gagne enfin un terrain particulièrement sensible pour l’assureur, celui de la relation sociétaire. Diabolocom doit progressivement devenir sa plateforme de gestion des interactions et réunir les échanges réalisés sur différents canaux. La MAIF prévoit aussi d’y greffer de nouveaux usages d’IA. Les conseillers pourront être assistés dans leur travail, tandis que les demandes pourront être mieux qualifiées.