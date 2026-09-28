Stratégie
Avec Mistral, Scaleway et Diabolocom, la MAIF reprend la main sur son SI
Le 24 septembre à Niort, la MAIF a annoncé renforcer son SI avec Mistral AI, Scaleway et Diabolocom, sur fond d’essor de l’IA et de recherche de souveraineté.
La MAIF passe des intentions aux choix technologiques. Ce 24 septembre, la mutuelle a annoncé s’appuyer sur trois acteurs français pour moderniser son système d’information (SI), accompagner l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et mieux maîtriser ses dépendances. Scaleway fournira des infrastructures cloud. Mistral AI doit soutenir de nouveaux usages d’IA générative. Diabolocom, lui, équipera progressivement la relation avec les sociétaires. Ce mouvement prolonge une réflexion déjà engagée par l’assureur. Fin 2025, Nicolas Siegler, directeur général adjoint chargé des systèmes d’information, présentait le SI comme un levier de pouvoir à l’heure de l’IA générative et de la souveraineté numérique. Un cap se matérialise aujourd’hui dans les achats. La MAIF a ajouté cette année la souveraineté numérique à ses critères d’évaluation des fournisseurs. Pour la mutuelle, l’enjeu tient moins au passeport des prestataires qu’à la maîtrise de ses données et à sa capacité à conserver plusieurs options technologiques.
La relation sociétaire en première ligne
Cette recherche de maîtrise gagne enfin un terrain particulièrement sensible pour l’assureur, celui de la relation sociétaire. Diabolocom doit progressivement devenir sa plateforme de gestion des interactions et réunir les échanges réalisés sur différents canaux. La MAIF prévoit aussi d’y greffer de nouveaux usages d’IA. Les conseillers pourront être assistés dans leur travail, tandis que les demandes pourront être mieux qualifiées.
Le chantier touche directement au modèle de l’entreprise. En 2025, la direction rappelait encore le poids du téléphone dans les échanges et la nécessité de ne pas dissoudre la relation humaine dans l’automatisation. L’équilibre sera donc scruté au moment du déploiement. La MAIF affiche près de six milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et plus de quatre millions de sociétaires. À cette échelle, le trio Mistral-Scaleway-Diabolocom dépasse le simple renouvellement de fournisseurs. La prochaine étape dira si cette recherche de maîtrise technologique se traduit aussi dans les opérations.
Mistral passe côté métier
Cette reprise en main doit désormais franchir l’épreuve des usages. Avec Mistral AI, la MAIF mène un premier test destiné à améliorer l’accompagnement des sociétaires par les conseillers. La collaboration doit également servir à développer les compétences internes et faire évoluer les outils déjà déployés. Le communiqué reste en revanche peu disert sur le périmètre de l’expérimentation, son calendrier et les gains recherchés. Le chantier s’inscrit dans une trajectoire amorcée depuis plusieurs années. Dès 2024, la direction des systèmes d’information expliquait évaluer l’IA générative au regard de ses impacts technologiques, écologiques et éthiques. La souveraineté revendiquée ne signifie pas pour autant une chaîne technologique exclusivement française ou européenne. Mistral AI travaille avec plusieurs hyperscalers américains. Google Cloud compte parmi ses partenaires stratégiques et distribue notamment ses modèles via Vertex AI. Le choix de Scaleway prend donc son relief dans l’architecture retenue par la MAIF et dans le degré de contrôle conservé sur ses données et ses infrastructures.
L'innovation sous contrôle
Concilier maîtrise et innovation pour la relation client
Omnicanal, disponible 24/7 et désormais dopé à l'IA générative, le centre de contact est devenu une activité critique pour les grandes organisations. Dans la banque, il traite des millions d'appels par mois et porte la confiance des clients : le choix de sa plateforme est donc stratégique.