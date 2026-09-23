Axelle Apvrille : “Il est plus facile d'écrire un malware que de le détecter” 

Comment analyse-t-on un malware aujourd'hui ? Notre travail consiste à désassembler un malware. Nous ne recevons jamais le code source, uniquement un binaire. Il faut donc retrouver le langage machine, comprendre la logique de son auteur puis reconstituer son fonctionnement. J'utilise souvent l'image d'un livre. On peut facilement produire un résumé, mais il est impossible de reconstituer le texte complet à partir de celui-ci. Avec un malware, c'est exactement le même principe. Une autre partie de mon travail consiste à améliorer les outils utilisés pour cette analyse. Les malwares évoluent constamment, entre autres avec l'apparition de nouveaux langages comme Go ou Rust. Nous devons donc adapter en permanence nos méthodes d'analyse. Pourquoi les analystes ne peuvent-ils plus suivre le rythme des cybercriminels ? La première raison est l'industrialisation de la cybercriminalité. Les groupes fonctionnent désormais comme de véritables entreprises. Ils recrutent, répartissent les rôles et disposent d'équipes spécialisées pour développer, diffuser ou maintenir leurs infrastructures. Cette organisation s'accompagne d'une explosion des volumes. En mai 2026, nous avons observé sur les serveurs internes de Fortinet environ 96 000 nouveaux malwares Android. Ce chiffre fluctue selon les périodes, mais il représente un ordre de grandeur d'environ 3 000 nouveaux échantillons par jour, avec des pics pouvant dépasser les 10 000.

“J'utilise souvent l'image d'un livre. On peut facilement produire un résumé, mais il est impossible de reconstituer le texte complet à partir de celui-ci. Avec un malware, c'est exactement le même principe.”

À cette échelle, l'automatisation est donc devenue indispensable. Lorsqu'une famille de malwares est disséquée, nous développons des mécanismes capables d'en reconnaître automatiquement les variantes suivantes. L'analyse humaine reste concentrée sur les techniques réellement nouvelles. Elles représentent probablement moins de 1 % des nouveaux échantillons, mais elles suffisent à mobiliser durablement les équipes de recherche. Comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle l'analyse des malwares ? L'intelligence artificielle change le rapport de force dans les deux sens. Les cybercriminels peuvent l'utiliser pour développer leurs malwares plus rapidement, mais elle nous permet aussi d'accélérer leur analyse. Pendant longtemps, il était beaucoup plus facile d'écrire un malware que de le détecter. L'IA contribue aujourd'hui à rééquilibrer cette situation. Elle facilite le désassemblage, explique certaines portions de code et accélère les investigations. Dans les travaux que nous avons présentés à NorthSec 2025, nous avons observé des gains de temps compris entre 30 % et 80 % selon le type de malware analysé et l'expérience de l'analyste. Ces résultats reposent notamment sur des travaux menés autour du désassemblage assisté par IA et détaillés dans un article scientifique publié cette année. L'IA ne remplace toutefois pas l'expertise humaine. Les hallucinations existent toujours et la qualité des réponses dépend largement de la manière dont les questions sont formulées. Lui demander si un programme est malveillant m'intéresse peu. En revanche, lui demander d'expliquer précisément ce qu'un morceau de code envoie vers une URL ciblée est beaucoup plus pertinent. C'est ensuite à l'analyste d'interpréter cette information et de déterminer si le comportement est réellement malveillant.

Sur Android, l'une des évolutions les plus marquantes est le détournement des fonctionnalités d'accessibilité [...] Les malwares les exploitent désormais pour obtenir un contrôle très étendu sur l'appareil.