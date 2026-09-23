compétition internationale

Un challenge mondial pour améliorer le décodage des signaux neuronaux par l’IA

Après avoir réuni près de 1 200 équipes en 2025, la compétition internationale revient avec quatre épreuves autour des signaux cérébraux et musculaires et 20 000 dollars de récompenses. 

Tiago Gil

Tiago Gil

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 23 septembre 2026
1 min.
Un challenge mondial pour améliorer le décodage des signaux neuronaux par l’IA

Yneuro ouvre ce 21 septembre les soumissions à la deuxième édition de l’EEG/EMG Foundation Challenge, une compétition internationale coorganisée avec l’Inria et l’Université de San Diego. Une vingtaine d’acteurs académiques et industriels, dont Meta, Muse et l’Imperial College London, participent également à sa conception. L’objectif est de développer des modèles d’intelligence artificielle capables de décoder les signaux issus de l’électroencéphalographie (EEG), qui mesure l’activité cérébrale, et de l’électromyographie (EMG), consacrée à l’activité musculaire. Quatre épreuves sont proposées : retrouver une image à partir de l’activité cérébrale, améliorer la fiabilité des interfaces cerveau-machine d’une séance à l’autre, détecter l’endormissement grâce à un bandeau léger et reconstruire les mouvements de la main à partir des signaux musculaires de l’avant-bras. Toutes cherchent notamment à améliorer la capacité des modèles à fonctionner avec de nouveaux utilisateurs ou dans des conditions différentes de celles de leur entraînement. 

Près de 1 200 équipes avaient participé à la première édition 

Le challenge élargit cette année son périmètre à l’électromyographie et met à disposition de nouveaux jeux de données pour tester la capacité des modèles à fonctionner dans des situations différentes de celles rencontrées pendant leur entraînement. Les participants peuvent concourir à une seule épreuve ou aux quatre et disposent dès le lancement des jeux de données publics, d’un kit de démarrage et de modèles de référence via NeuralBench, une plateforme développée par Meta Brain & AI. La compétition est dotée de 20 000 dollars, financés par Meta, Muse et Yneuro. Trois équipes seront récompensées dans chacune des quatre épreuves, auxquelles s’ajoutera un prix spécial pour la meilleure performance toutes catégories confondues. Les lauréats seront récompensés en décembre à Sydney, lors de la conférence internationale NeurIPS. 

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