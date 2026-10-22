Aziza Ben Ghozzia quitte Europ Assistance pour diriger les technologies de BRED

La transformation technologique de BRED Banque Populaire se dote d'une nouvelle pilote. Le 15 octobre 2026, la banque coopérative du groupe BPCE a annoncé la nomination d'Aziza Ben Ghozzia à la direction des technologies, services et opérations (DTSO). Elle intègre le comité exécutif et sera directement rattachée au directeur général Jean-Paul Julia. Jusqu'alors DSI Asie-Pacifique et Moyen-Orient chez Europ Assistance, elle rejoint une banque engagée dans la modernisation de ses activités. BRED entend notamment renforcer la sécurité de ses systèmes et accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle.

De CACEIS à Europ Assistance

Aziza Ben Ghozzia a occupé plusieurs fonctions de direction dans les services financiers. En 2018, elle intègre CACEIS, filiale du Crédit Agricole spécialisée dans les services aux investisseurs, comme directrice de la transformation digitale et du big data. Trois ans plus tard, elle prend la responsabilité de la transformation des métiers et des systèmes d'information. Elle conserve ce périmètre jusqu'en 2024, avant d'accéder à la direction groupe du développement logiciel et du numérique responsable.

Elle poursuit ensuite son parcours chez Europ Assistance. À partir de 2024, elle dirige les systèmes d'information pour l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Elle assume parallèlement la responsabilité des fusions-acquisitions à l'échelle du groupe. Cette expérience internationale constitue un atout pour ses nouvelles fonctions chez BRED.

La sécurité et l'IA parmi les priorités

Le directeur général de la BRED, Jean-Paul Julia entend accélérer la transformation technologique et opérationnelle de l'entreprise. Et pour cela, il mise sur l'expérience d'Aziza Ben Ghozzia dans les environnements informatiques complexes et le management de grandes équipes pour améliorer l'agilité de l'organisation. L'intelligence artificielle figure parmi les ambitions de la banque, au même titre que le renforcement de la sécurité informatique. Aucun calendrier de déploiement ni objectif chiffré n'a toutefois été communiqué.

Ces orientations devront tenir compte de la diversité des activités de BRED. La banque compte 7 300 collaborateurs, exploite un réseau de 492 agences et dispose de filiales commerciales en Asie, dans le Pacifique, en Afrique et en Suisse. Pour Aziza Ben Ghozzia, le défi consistera à concilier les ambitions technologiques et les impératifs opérationnels de cette organisation internationale. Ses premiers arbitrages permettront de préciser la place de l'IA dans la stratégie informatique de la banque.