Les dirigeants européens réunis autour de l'IA le 13 novembre à Dublin

Les Vingt-Sept vont consacrer une réunion entière à l’intelligence artificielle. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a annoncé mardi soir sur X la tenue d’un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement le 13 novembre à Dublin. “Notre focus sera l’IA : comment l’UE peut renforcer sa compétitivité et la souveraineté de l’IA, et contribuer à la coopération internationale sur la gouvernance de l’IA”, a-t-il précisé.

Dans sa lettre d’invitation, le responsable européen justifie ce format inédit par l’accélération technologique en cours. “Compte tenu du rythme rapide du développement de l’IA, je considère qu’une première discussion dédiée, au niveau des dirigeants, est désormais nécessaire sur les opportunités offertes par l’IA, ainsi que sur son effet transformateur sur nos économies et nos sociétés”, écrit-il.

Deux voix très attendues devraient intervenir lors des échanges : Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, figure de proue de l’écosystème français, et Geoffrey Hinton, pionnier de l’apprentissage profond et Prix Nobel de physique.

La régulation devrait occuper une large place dans les discussions, alors que les incidents de sécurité liés à l’IA se multiplient. En septembre, les géants américains de la tech ont adopté un code de bonne conduite non contraignant, une démarche jugée insuffisante par de nombreux scientifiques qui plaident pour un encadrement international afin de limiter les risques.