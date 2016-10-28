Camaris recrute 80 salariés d'ici décembre
Camaris recrute 80 salariés d'ici décembre.Les profils recherchés sont des profils administratifs et des conseillers disposant des qualités suivantes : la méthodologie, la rigueur et l’organisation.
Entreprise
Camaris est un centre d’appels qui ne traite que des appels entrants. « Nous travaillons exclusivement pour le service clients d’un opérateur majeur en télécommunication », indique Éric Borel, directeur depuis 2011 du site longuenessois, propriété du groupe Bertelsmann (groupe de médias allemand).
Postes à pourvoir
Les profils recherchés sont des profils administratifs ainsi que des conseillers disposant des qualités suivantes : la méthodologie, la rigueur et l’organisation.
>>> Pour postuler, il faut envoyer un mail de candidature à l’adresse suivante : [email protected]
Votre entreprise aussi recrute ? N’hésitez pas à nous en faire part sur : [email protected], en précisant dans l’objet : Recrutement