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Camaris recrute 80 salariés d'ici décembre

Camaris recrute 80 salariés d'ici décembre.Les profils recherchés sont des profils administratifs et des conseillers disposant des qualités suivantes : la méthodologie, la rigueur et l’organisation.

Sylvain Fievet

Sylvain Fievet

CEO, Chief Ecosystem Officer | Alliancy

Publié et mis à jour le 28 octobre 20161 min de lecture
Camaris recrute 80 salariés d'ici décembre

Recrutement job emploi numérique

Entreprise

Camaris est un centre d’appels qui ne traite que des appels entrants. « Nous travaillons exclusivement pour le service clients d’un opérateur majeur en télécommunication », indique Éric Borel, directeur depuis 2011 du site longuenessois, propriété du groupe Bertelsmann (groupe de médias allemand).

Postes à pourvoir

Les profils recherchés sont des profils administratifs ainsi que des conseillers disposant des qualités suivantes : la méthodologie, la rigueur et l’organisation.

>>> Pour postuler, il faut envoyer un mail de candidature à l’adresse suivante : [email protected]

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