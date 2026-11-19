« Ma vraie expertise, c’est l’adhésion. » Christophe Mélo choisit ce mot pour résumer son approche. Pour lui, communiquer ne consiste pas à simplifier un vocabulaire technique ou à multiplier les supports. Il faut partir de la stratégie, des décisions à prendre et de la réalité des usages pour construire une compréhension partagée.

Une expertise à l’interface de la stratégie IT et de la communication

Après avoir dirigé la communication des divisions Énergie puis Industrie de Siemens France, Christophe a pris la responsabilité de la communication et du marketing du groupe FM Logistic. Il s’est ensuite spécialisé dans l’accompagnement des directions informatiques et de leurs transformations, notamment auprès d’Allianz, RTE, Danone, Accor, FDJ ou encore Safran.

Cette double expérience lui permet de comprendre les contraintes d’une direction générale, la réalité opérationnelle et la complexité des systèmes d’information. Elle l’amène à travailler aussi bien avec les dirigeants qu’avec les experts, les managers et les utilisateurs.

Rendre la complexité utile à la décision

Architecture du SI, cloud, cybersécurité, infrastructures ou environnement numérique de travail : ces sujets touchent à la continuité d’activité, aux risques, aux investissements et à l’expérience des collaborateurs. Leur portée dépasse largement la technique. Christophe aide les responsables IT à relier leurs choix aux enjeux de l’entreprise. Le comité exécutif, les métiers et les équipes doivent comprendre ce que la décision protège, ce qu’elle rend possible et les arbitrages qu’elle impose. La pédagogie devient alors un outil de gouvernance.

Chez GRTgaz, il a accompagné la communication du programme RIO, une refonte du système d’information fondée sur les API. Il fallait expliquer l’ambition du programme, puis ses conséquences concrètes pour les métiers. Sa façon d’aborder la cartographie du SI répond à la même conviction : sa valeur se révèle lorsqu’elle devient un langage commun pour décider.

Préparer l’appropriation sur le terrain

Un projet n’est pas adopté parce qu’il est déployé. Les équipes doivent comprendre pourquoi le changement a lieu, ce qui évolue dans leur activité et ce qui est attendu d’elles. Christophe s’intéresse donc aux publics, aux impacts, aux relais et aux moments sensibles. Les messages et les formats viennent ensuite, en réponse à ces besoins.

Chez Allianz, cette démarche s’est inscrite dans la durée auprès de plus de 7 400 collaborateurs. Espace d’information IT, enquêtes, synthèses, carnets de bord ou tutoriels répondaient à un même enjeu : rendre les services et les transformations compréhensibles dans le quotidien des utilisateurs.

Christophe n’aborde donc pas la communication comme un catalogue de livrables. Il commence par écouter, identifier les incompréhensions et retrouver les preuves disponibles. Il peut ensuite préparer une prise de parole, structurer un récit ou construire un dispositif éditorial. Avec une règle : ne pas embellir la réalité, mais la rendre lisible et utilisable.

Un rôle d’Advisor dans les moments décisifs

Au sein du pôle Études & Action, Christophe peut être mobilisé lorsqu’un dirigeant doit clarifier la valeur d’une transformation, préparer un arbitrage, embarquer son comité de direction ou associer les métiers à une trajectoire. Son regard complète les expertises techniques, économiques et organisationnelles du collectif.

Il rejoint les Ecosystem Advisors avec une conviction simple : une transformation avance mieux lorsque les décisions sont comprises, que les managers disposent d’un discours commun et que les équipes peuvent relier le projet à leur propre activité. Son ambition : aider les dirigeants IT à rendre leurs choix compréhensibles, leurs transformations appropriables et leur contribution pleinement reconnue dans l’entreprise.