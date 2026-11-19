Ancien DSI d'EDF et d'Enedis, Jean-Claude Laroche a été président du Cigref. Il est l’auteur du podcast "Bâtir les futurs", consacré aux enjeux d’innovation et de progrès. Loin de remettre en cause l’intérêt des technologies, il invite à interroger leur finalité, leur responsabilité et la valeur qu’elles créent réellement. Une réflexion qui concerne directement les directions du numérique, confrontées aux injonctions à innover, à intégrer l’intelligence artificielle et à renforcer la résilience des organisations.

Pourquoi avoir lancé un podcast sur le thème de l’innovation en 2026 ?

Lorsque je présidais le Cigref, il me semblait essentiel d’agir pour que le numérique inspire confiance. Sans confiance, il ne peut pas être robuste et risque de provoquer des crises et des problèmes de société majeurs. Cette conviction m’avait conduit à défendre un numérique responsable, durable et de confiance, en intégrant notamment les enjeux environnementaux dans la réflexion. Or, aujourd’hui, nous faisons face à une injonction permanente à innover. Je ne suis absolument pas hostile à l’innovation mais je m’interroge plus que jamais sur la manière de s’en saisir, dans quel but et avec quelles conséquences.

Ces derniers mois, j’ai consacré beaucoup de temps à étudier les travaux universitaires et les publications sur l’innovation, avant de rassembler mes réflexions. Le podcast est né de cette volonté de les partager plus largement. Il part d’un constat simple : l’innovation et le progrès sont trop souvent confondus, comme si la première conduisait nécessairement au second.

Que voyez-vous aujourd’hui de la façon dont les thèmes de l’innovation et du progrès sont traités médiatiquement et par les organisations professionnelles ?

Le discours dominant tend à présenter l’innovation comme une condition indispensable de la croissance et de la compétitivité. Cette approche s’appuie notamment sur la pensée de Schumpeter et sur la notion de destruction créatrice : les innovations feraient disparaître certaines activités, mais permettraient d’en faire émerger de nouvelles. Comme une mécanique bien huilée.

Ce raisonnement mérite d’être interrogé. Je pense qu’on doit reconnaitre qu’il peut aussi conduire à une course en avant dans laquelle chacun cherche à investir davantage que ses concurrents, sans prendre le temps de réfléchir à ce que ces investissements produisent réellement. Dans le domaine de l’intelligence artificielle, par exemple, les montants engagés par les grands acteurs alimentent une logique de surenchère : puisque les autres investissent massivement, il faudrait faire de même. Cette mécanique rappelle, par certains aspects, une course aux armements. À quel moment décide-t-on de prendre du recul pour examiner les objectifs réellement poursuivis ?

Les analyses économiques sur l’innovation et la croissance ont leur pertinence, mais elles ne répondent pas nécessairement à la question du contenu de l’innovation. Une technologie « nouvelle » n’est pas utile par définition. Il faut examiner ce qu’elle permet de faire, les effets qu’elle produit et les problèmes qu’elle contribue réellement à résoudre. J’ai donc bien la conviction que le progrès ne peut pas être réduit à l’accumulation des innovations. Il suppose de porter un jugement sur leurs finalités et leurs conséquences.

La question que vous posez n’est-elle pas tout simplement celle de l’innovation responsable ? Jusqu’où vont ces enjeux de responsabilité ?

L’innovation responsable est effectivement un sujet assez présent dans les travaux universitaires, qui étudient les impacts, les disruptions… Mais la réflexion doit aller plus loin. Poussé à l’extrême, le techno-solutionnisme consiste à considérer que la technologie permettra de résoudre tous les problèmes. Si l’on pousse jusqu’au bout cette philosophie d’action, la vision qui en découle peut conduire à négliger la délibération publique et, finalement, le rôle de la démocratie. C’est un sujet bien plus large que la seule question initiale de l’impact du développement numérique par exemple.

En ce sens, la responsabilité ne se limite pas à réduire les effets négatifs d’une technologie ou à en maîtriser l’empreinte environnementale. Elle consiste aussi à se mettre en position de décider de ce qui mérite d’être développé et des usages auxquels il convient de consacrer des ressources. Toutes les innovations ne se valent pas, et toutes les destructions créatrices ne produisent pas les mêmes bénéfices.

À quel point un décideur, un directeur du numérique, dans une organisation publique ou privée, est-il directement confronté à ces questionnements ?

C’est précisément parce que ces questions se posent très concrètement dans les choix d’architecture et d’investissement que j’ai trouvé intéressant de produire mon podcast. À la fin des années 2000, lorsque j’ai piloté chez EDF le rapatriement de l’envoi des ordres de marche aux centrales nucléaires, il fallait mettre en place un système d’information extrêmement sécurisé dans un délai de dix-huit mois. J’ai fait le choix d’une solution volontairement rustique : quelques lignes de code, avec des humains entre les différents éléments du dispositif. L’innovation et l’optimisation pouvaient être mises en œuvre ailleurs, mais pas au cœur d’un système aussi critique. J’ai d’ailleurs défendu la même approche avant mon départ d’Enedis, en recommandant de ne pas intégrer l’intelligence artificielle dans les organes de conduite du réseau, mais de la positionner à côté. Pour des systèmes critiques, la simplicité peut être un facteur déterminant de robustesse. Avec du recul, on voit que le système développé pour transmettre les ordres aux centrales nucléaires fonctionne depuis vingt ans sans problème majeur de fiabilité ou de cybersécurité. Ce résultat a une valeur. Il montre qu’une technologie moins sophistiquée peut être préférable lorsqu’elle répond mieux aux exigences du système.

Cela ne signifie évidemment pas qu’il faut renoncer à l’innovation. Chez Enedis, nous avons également développé des dispositifs d’intelligence artificielle, notamment Cartoline, qui permet d’anticiper certaines pannes du réseau de distribution électrique à partir des signaux détectés par les compteurs. La prévision atteint une fiabilité supérieure à 80 % à quinze jours, ce qui permet d’organiser des interventions préventives.

Pour un décideur du numérique, l’enjeu est donc de déterminer où placer précisément l’innovation. Il faut maîtriser les technologies pour pouvoir les intégrer correctement, mais aussi savoir préserver les compétences fondamentales et les solutions simples lorsque la situation l’exige. Et ne pas céder à l’effet d’entraînement de la nouveauté juste parce qu’elle est possible. C’est une question à laquelle tous les DSI notamment sont confrontés je pense, à l’ère de l’IA.

Les réflexions actuelles sur la résilience des organisations changent-elles la perspective pour les DSI ? Et qu’en est-il justement de l’injonction à intégrer l’IA dans les systèmes, dans ce contexte ?

La préoccupation de résilience remet effectivement en lumière des choix qui étaient parfois considérés comme des freins à l’innovation. Lorsque je défendais de telles positions, j’ai été parfois présenté comme réfractaire aux technologies. Il n’y a rien de plus faux ! Mon intérêt et ma curiosité pour les technologies ne se sont jamais démentis et la volonté de les intégrer de manière raisonnée ne vont pas à l’encontre de cela.

Je crois qu’actuellement les organisations prennent progressivement conscience qu’elles doivent préserver leur capacité à fonctionner dans des conditions dégradées, face aux crises et aux dépendances technologiques. Cela suppose de ne pas tout miser sur des systèmes toujours plus complexes, mais aussi de conserver des compétences, des solutions de repli et une maîtrise technique suffisante.

Et comme je le disais, l’intelligence artificielle illustre bien cette contradiction. Les directions sont fortement incitées à l’intégrer, parfois sans que soit suffisamment posée la question de sa place dans les systèmes. Or, il faut distinguer les usages qui apportent une réelle valeur de ceux qui introduisent une complexité ou des risques supplémentaires. Un système critique n’a pas nécessairement besoin d’être à la pointe de l’innovation dans toutes ses composantes. La résilience doit servir de boussole pour décider où investir dans les technologies les plus avancées et où privilégier des solutions plus simples.

Le rôle du DSI est précisément de porter cette réflexion, même lorsqu’elle va à contre-courant des discours dominants ou des offres commerciales des fournisseurs.

La question fondamentale n’est-elle pas finalement celle de la valeur que le DSI veut créer pour son organisation et, plus largement, pour la société ?

C’est effectivement le point central. La notion de valeur est omniprésente dans les organisations, mais son contenu reste rarement explicité. Or, tout part de là : que cherche-t-on réellement à obtenir grâce à un investissement numérique ?

Le programme Linky en donne une bonne illustration. Pour Enedis, sa réussite informatique était essentielle, car le projet occupait une place centrale dans la stratégie de l’entreprise et répondait à une demande des pouvoirs publics. Mais, du point de vue de la collectivité, la question de la meilleure utilisation de l’argent public pouvait se poser différemment. Si l’objectif avait été uniquement de faciliter l’intégration des énergies renouvelables et des bornes de recharge électriques, une solution beaucoup plus légère aurait peut-être suffi. Le choix effectué répondait aussi à une orientation politique en faveur de la concurrence sur le marché de l’électricité. La valeur ne se résume donc ni au nombre de fonctionnalités ni à la performance technique. Elle dépend des objectifs poursuivis, du contexte et des bénéfices attendus pour les parties concernées.

Cela vaut également pour les entreprises privées. Une organisation qui dispose de faibles marges peut être tentée de choisir systématiquement les solutions américaines les moins chères en apparence et les plus riches en fonctionnalités. Mais si toutes les entreprises utilisent les mêmes outils, notamment pour leur relation client, comment pourront-elles se différencier ? Un investissement plus ciblé, conçu pour répondre à leurs besoins propres, pourra parfois créer davantage de valeur.

Ce sujet est-il audible au sein des Comex ?

Pour que les DSI renforcent leur poids stratégique et puissent dialoguer avec les directions générales, ils doivent disposer d’une méthode pour aborder cette question. Il ne s’agit pas seulement de justifier des choix techniques, mais de contribuer à définir les orientations de l’organisation, sa pérennité et sa prospérité. J’irais même plus loin : au-delà de l’influence et du leadership, c’est aussi une question de responsabilité collective : l’innovation amenée pour l’entreprise doit être examinée au regard des dépendances de celle-ci, de sa nécessaire résilience et plus globalement de sa place et de sa contribution à la société dans son ensemble. La réflexion sur l’innovation n’est donc pas une fin en soi. Elle doit permettre de mieux décider ce qui mérite d’être développé, et pourquoi. Cela nous appelle à nous réinterroger sur la définition de la valeur.