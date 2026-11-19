L'intelligence artificielle commence à rapporter. Les infrastructures, elles, peinent à suivre. Selon le Readiness Report 2026-2027 publié le 10 novembre par Kyndryl, 64 % des entreprises ayant investi dans l'IA déclarent en retirer des bénéfices, contre 54 % en 2025. Pourtant, seuls 24 % des dirigeants interrogés estiment leur organisation pleinement préparée aux risques extérieurs, soit sept points de moins en un an. Menée auprès de 3 700 responsables dans 21 pays, l'étude révèle un décalage entre l'adoption technologique et les capacités des entreprises à en maîtriser les conséquences. Le passage à l'échelle s'accélère. Plus de huit organisations sur dix utilisent l'IA dans des processus métier au-delà des projets pilotes. Mais cette progression s'accompagne de nouvelles contraintes. Intégration complexe, investissements mal calibrés et pression sur la rentabilité fragilisent les stratégies. Près de la moitié des répondants ont revu leur feuille de route IA au cours des douze derniers mois.

Deux tiers des DSI réclament une refonte technique

Le décalage apparaît jusque dans les infrastructures jugées modernes. Alors que 71 % des dirigeants considèrent leur système d'information largement ou entièrement modernisé, 66 % des directeurs des systèmes d'information (DSI) estiment nécessaire une refonte significative pour supporter l'IA à grande échelle. Les architectures existantes atteignent leurs limites face aux exigences de calcul, d'intégration et de circulation des données. Quatre responsables sur dix reconnaissent d'ailleurs que leurs données ne sont pas prêtes pour une exploitation massive de l'IA. Ces entreprises déploient pourtant la technologie à un rythme comparable aux organisations mieux préparées, avec un taux d'échec des initiatives près de deux fois supérieur. Cette fragilité remet en cause la portée des investissements réalisés. Moderniser les équipements ou migrer vers le cloud ne garantit plus leur adaptation aux nouveaux usages. Pour les DSI, la priorité devient la capacité à faire évoluer les architectures sans compromettre leur fiabilité.

Les salariés laissés en marge de la transformation

Cette dette de préparation dépasse le périmètre informatique. L'intégration de l'IA dans les processus métier exige une réorganisation du travail, encore peu engagée dans les entreprises interrogées. Seules 27 % ont formellement redéfini les rôles et les responsabilités de leurs collaborateurs autour de cette technologie. Les programmes de conduite du changement accusent un retard comparable, avec 29 % de déploiements complets. Un tiers des responsables juge ses effectifs pleinement préparés à utiliser l'IA. Le contraste interroge la capacité des organisations à transformer les gains de productivité individuels en résultats collectifs. Selon Kyndryl, les entreprises ayant adapté les fonctions et accompagné leurs salariés affichent une meilleure préparation au déploiement de l'IA. Elles déclarent aussi plus fréquemment des retours positifs sur leurs investissements. La transformation des métiers apparaît ainsi comme une condition de pérennité des projets, au même titre que leur intégration technique.

La préparation aux cyberattaques perd onze points

Les fragilités organisationnelles s'ajoutent à une dégradation du sentiment de préparation face aux menaces. Pour la troisième année consécutive, les cyberattaques arrivent en tête des risques extérieurs cités par les dirigeants. Seuls 26 % jugent leur entreprise pleinement prête à y faire face, onze points de moins qu'en 2025. Cette inquiétude contraste avec les progrès attribués à l'IA dans la détection des menaces. La question du contrôle technologique gagne aussi du terrain. Près de sept dirigeants sur dix accepteraient de payer au moins 10 % plus cher pour conserver une maîtrise opérationnelle complète de leurs solutions. Mais les intentions peinent à se traduire en mesures concrètes de souveraineté, y compris dans l'Union européenne. Entre dépendances fournisseurs, cybersécurité et exigences de rentabilité, les arbitrages se multiplient. Pour les entreprises, la prochaine étape consistera moins à accélérer les déploiements qu'à rendre leurs systèmes capables d'en absorber durablement les effets.